The Burial: La (vera) guerra delle pompe funebri in un film Prime Video

T he Burial, un film original Prime Video, ricostruisce la vera storia di Jeremiah O’Keefe, anziano titolare di un’impresa di pompe funebri che a metà degli anni Novanta ha portato in tribunale un colosso del settore, ottenendo un risarcimento di 500 milioni di dollari. Con Tommy Lee Jones e Jamie Foxx nel ruolo dei protagonisti.

Prime Video propone dal 13 ottobre The Burial, un film diretto da Maggie Betts che si ispira a eventi realmente accaduti. I vincitori del Premio Oscar Tommy Lee Jones e Jamie Foxx sono i protagonisti di quello che è un entusiasmante dramma giudiziario con al centro le lotte di una famiglia intenzionata a mantenere la propria impresa di pompe funebri contro lo spietato avanzare di una multinazionale.

Con lo strano legame che si forma tra Jeremiah O’Keefe e il suo avvocato Willie E. Gary, il film Prime Video The Burial offre una storia trionfante e ispiratrice delle battaglie di due improbabili amici contro la corruzione e l’ingiustizia razziale.

La trama del film

Basato su eventi realmente accaduti, il film Prime Video The Burial è un avvincente dramma giudiziario in cui un piccolo Davide lotta contro un gigantesco Golia spinto dal desiderio di giustizia. In grado di generare suspense e risate al tempo stesso, ha per protagonista il settantenne Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones).

Direttore di una impresa di pompe funebri a Biloxi, nel Mississippi, Jeremiah si sente un uomo fortunato grazie a sua moglie, ai suoi figli e all’eredità che è orgoglioso di lasciare loro. Tuttavia, i debiti lo costringono presto a vendere parte della sua attività a una società che in breve tempo aveva acquistato altre pompe funebri, cimiteri e compagnie assicurative per trarre guadagno dall’età dell’oro della morte, come la definisce il CEO Ray Loewen (Bill Camp).

Rimettendo in discussione il contratto stipulato con Ray, Jeremiah si rivolge ai servizi di Willie E. Gary (Jamie Foxx), uno stravagante avvocato specializzato in lesioni personali che non perde una causa da dodici anni ma che non sa molto di diritto contrattuale. Quando poi Ray assume dalla sua un team di difesa di tutto rispetto, Jeremiah e Willie non hanno sulla carta molte speranze di vittoria. Tuttavia, nonostante i loro diversi background, i due uomini riconoscono l’uno le qualità dell’altro e sono certi di riuscire a farcela. Dalla loro hanno la fede, l’integrità e un instancabile spirito combattivo.

The Burial, film proposto in esclusiva da Prime Video, getta uno sguardo attento sull’industria multimilionaria che fa business con la morte ed è pronta a trarre vantaggio dalle persone in uno dei momenti più vulnerabili della loro vita. Tuttavia, non è un film drammatico in senso stretto, anzi… risulta incredibilmente divertente anche per via del magnetismo indotto dalla coppia formata da Jones e Foxx, due attori in grado in ogni scena di mettere il cuore anche nelle situazioni più disparate. Inevitabilmente, non si può che parteggiare per loro e sperare che una volta tanto il piccolo Davide abbia la meglio contro Golia.

La vera storia

Il film Prime Video The Burial trae spunto da una vicenda realmente accaduta negli Stati Uniti nel 1995. Era l’autunno del 1995 quando la Loewen Group, un gigante delle pompe funebri canadese, è stato portato in tribunale per una battaglia legale mossa da una singola persona. L’avversario era Jeremiah O. Keefe, un settantaduenne bianco che sin da bambino aveva dedicato la sua esistenza all’impresa di pompe funebri fondata dalla sua famiglia (di origini irlandesi) nel lontano 1892.

La Loewen Group in breve tempo era riuscita ad acquistare in tutti gli Stati Uniti oltre 600 piccole imprese di pompe funebri, spendendo circa 200 milioni di dollari ogni anno per ampliare il proprio assetto. Usando fondi provenienti per lo più dai banchieri giapponesi, omettendo di dire alla gente che la proprietà era canadese e monopolizzando a tutti gli effetti un mercato redditizio, la Loewen non aveva pressoché rivali.

L’accusa mossa da O’Keefe era quella di violazione del contratto. In un primo momento, si era anche cercato un accordo privato tra le parti ma Ray Loewen, CEO della multinazionale, ha mandato all’aria ogni trattativa spingendo il settantaduenne a rivolgersi a un tribunale, da cui avrebbe ottenuto non solo la vittoria ma anche un risarcimento record di 500 milioni di dollari (sceso poi a “soli” 175).

Padre di 13 figli avuti nel corso del suo matrimonio cinquantenario con l’amata moglie Annette, O’Keefe aveva servito gli States come pilota nella Seconda guerra mondiale, ricevendo anche una medaglia al valore. Era successivamente entrato anche in politica e proprio di Biloxi, la cittadina in cui ha sede la sua impresa di pompe funebri, è poi stato sindaco dal 1973 al 1981.

L’arringa finale tenuta dall’avvocato Willie E. Gary è disponibile per intero online (https://www.palmbeachstate.edu/CCE/documents/PBG/Willie-Gary-Presentation.pdf).

Il poster del film Prime Video The Burial.