Tutti pazzi per le ragazze della serie tv The Buccaneers, antesignane delle giovani di oggi

A rriva su Apple Tv+ la serie tv The Buccaneers, liberamente ispirata a un bestseller di Edith Wharton. È ambientata a fine Ottocento ma parla alle ragazze di oggi, stanche del patriarcato e della violenza contro le donne.

Apple Tv+ propone dall’8 novembre la serie tv The Buccaneers. Composta da otto episodi, è ispirata all’omonimo romanzo incompiuto della scrittrice premio Pulitzer Edith Wharton. Il racconto ci porta nella Londra degli anni 70 dell’Ottocento, dove giungono un gruppo di giovani ragazze americane che, amanti del divertimento, danno il via a uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra, attraversata da un’aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Inviate dall’America per assicurarsi mariti e titoli, le giovani punteranno molto più in alto, e dire “Lo voglio” sarà per loro solo l’inizio.

La serie tv Apple Tv+ The Buccaneers è interpretata da Kristine Frøseth, nel ruolo di Nan St. George, Alisha Boe nel ruolo di Conchita Closson, la candidata al Critics Choice Award Josie Totah nel ruolo di Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag nel ruolo di Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse nel ruolo di Jinny St. George e Mia Threapleton nel ruolo di Honoria Marable. Accanto a loro completano il cast Josh Dylan nel ruolo di Lord Richard Marable, Guy Remmers nel ruolo di Theo, Duca di Tintagel, Matthew Broome nel ruolo di Guy Thwarte e Barney Fishwick nel ruolo di Lord James Seadown.

Ragazze di ieri ma anche di oggi

Gli appassionati di Bridgerton e The Gilded Age non possono di sicuro perdersi la nuova serie tv romantica in costume di Apple TV+ intitolata The Buccaneers, che si concentra su un gruppo di giovani donne americane benestanti e amanti del divertimento che arrivano in Inghilterra negli anni '70 dell'Ottocento nella speranza di trovare mariti aristocratici.

A capo delle avventure delle ragazze c'è la socialite di New York Mrs. St. George, interpretata da Christina Hendricks, che tiene d'occhio le sue due figlie, Nan e Jinny, e le loro amiche Conchita, Lizzy e Mabel. Insieme, le amiche irrompono nella società londinese come un uragano, suscitando disapprovazione tra gli snob inglesi, lord e lady i cui figli si mettono in fila per sposare le ragazze per i loro soldi.

Con un tocco moderno grazie a suoi dialoghi brillanti e a una colonna sonora pop che include canzoni di Taylor Swift e Beth Ditto, la serie tv Apple Tv+ The Buccaneers affronta anche temi come gli abusi domestici e le pretese maschili mentre le giovani americane dalla parlantina libera partecipano a balli di società, feste in giardino e cene formali, suscitando scalpore ovunque vadano.

"Questa è una versione contemporanea e vivace del romanzo di Edith Wharton", ha spiegato la produttrice esecutiva Beth Willis. "Vogliamo che le ragazze protagoniste si sentano libere come dovrebbe essere chiunque nel 2023. Affrontano inoltre le prove e le tribolazioni dell'essere giovani. Ci sono nel racconto amicizie, gelosie e insicurezze, ma fondamentale è che si divertano insieme".

Il poster originale della serie tv The Buccaneers.

Balli e costumi

Kristine Froseth nella serie tv Apple Tv+ The Buccaneers interpreta il ruolo di Nan, giovane che presto ha due corteggiatori: l'affascinante Guy Thwarte (Matthew Broome), che cattura la sua attenzione durante un ballo, e Theo, il duca di Tintagel (Guy Remmers), che incontra su una spiaggia battuta dal vento, credendo che sia un artista senza soldi.

Theo, soprannominato "lo scapolo più ambito d'Inghilterra", si innamora della spensierata Nan, che è accolta nella sontuosa casa di famiglia dalla madre del giovane, interpretata da Amelia Bullmore. "Le scene di ballo mi sono rimaste impresse", ha scherzato l’esordiente Remmers. "Una delle scene era con Amelia, con cui ho ballato di fronte a tutti gli altri attori. Continuavo a pestare il suo vestito, ma è stata una giornata straordinaria! Un'altra scena, invece, è stata con Christina Hendricks: è stato speciale lavorare con Christina in una scena piuttosto intima, ma parlare mentre si balla non è facile!".

Nel cast c'è anche Mia Threapleton, che ha recitato con la madre Kate Winslet in I Am Ruth. Qui, interpreta Lady Honoria Marable, la sorella inglese di Lord Richard Marable, che è sposato con la migliore amica di Nan, Conchita. Per Threapleton, uno degli aspetti attraenti della serie tv Apple Tv+ The Buccaneers sono i sontuosi costumi. "I costumi sono di enorme importanza", ha commentato. "Appena li ho indossati, Honoria è comparsa sotto i miei occhi in tutto il suo splendore. Sono una patita dei costumi d'epoca e amo i corsetti".

