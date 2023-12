Una mamma taiwanese e una famiglia pericolosa nella nuova serie tv Netflix già cult

A rriva su Netflix la serie tv The Brothers Sun, un mix di azione e umorismo con un cast guidato dal premio Oscar Michelle Yeoh. Tra cibo e problemi da risolvere, c’è un omicidio da chiarire e nuove morti da evitare.

The Brothers Sun è la serie tv in otto episodi che Netflix propone dal 4 gennaio. Mix di azione e dramma, la serie tv Netflix The Brothers Sun comincia con l’assassinio del capo di una potente triade taiwanese. Il figlio maggiore nonché leggendario killer Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) va a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Michelle Yeoh) e l'ingenuo fratello minore Bruce (Sam Song Li), che finora è sempre stato all'oscuro dalla verità sulla famiglia.

Ma mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li elimini tutti.

Azione, divertimento, problemi e… cibo!

Non si può mai dire di no a una madre. Specialmente, come accade nella serie tv Netflix The Brothers Sun, questa madre è Michelle Yeoh, al suo primo ruolo dopo l’Oscar rimediato come miglior attrice protagonista per il film Everything Everywhere All at Once.

Creata da Brad Falchuk e Byron Wu, la serie esplora "cosa significa essere un figlio, cosa significa essere un fratello e anche cosa significa cercare di mantenere unita una famiglia", come ha rivelato Falchuk, che ricopre anche il ruolo di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. "Noi ne diamo una chiave di lettura estrema: al centro, c’è una famiglia criminale che è nel mirino di qualcuno che prova a eliminarla. Ma i conflitti che i Sun affrontano e i problemi che hanno sono molto, molto universali".

Oltre all’azione, ci si può aspettare anche un sacco di cibo delizioso che lascerà tutti quanti con l’acquolina in bocca o desiderosi di correre in cucina. "Non puoi raccontare una storia asiatica senza coinvolgere il cibo perché, soprattutto per la famiglia Sun, semplicemente non c'è modo di separare le due cose", ha detto Wu, che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. "Mangiare è davvero una parte così integrale dell'unità familiare che doveva essere presente, altrimenti non sarebbe stato veritiero". A occuparsi delle ricette è stata Melissa McCorley, che ha basato buona parte dei pasti su piatti tradizionali cinesi.

Il poster della serie tv Netflix The Brothers Sun.

Una famiglia… divertente

Dramma familiare pieno d'azione con una dose di grottesco umorismo, la serie tv Netflix The Brothers Sun si concentra sul rapporto che intercorre tra i componenti della famiglia.

"Alla fine dei conti, non importa chi sei, hai una famiglia e non sei immune all'insicurezza che deriva dal avere una famiglia che potrebbe essere un po' confusa," ha spiegato Kevin Tancharoen, regista di cinque degli otto episodi. "Ma ciò che viene anche da queste esperienze intense è un amore profondo, una sorta di amore indissolubile”. L’attrice Michelle Yeoh ha adorato l’umorismo del racconto. “Anche le sequenze di combattimento — che possono diventare piuttosto violente — hanno "un pizzico di ironia," ha aggiunto Tancharoen, “anche se non sempre comprensibile di primo acchito”.

La specificità nel raccontare una storia su una famiglia taiwanese-americana immigrata è stata una priorità per gli sceneggiatori della serie. "Abbiamo voluto trovare scrittori americani di origine cinese o taiwanese, ma anche sceneggiatori americani di origine coreana”, ha aggiunto Wu. "È stato davvero importante per noi essere in grado di parlare non solo di un'esperienza taiwanese americana o cinese americana, ma di un'esperienza asiatica americana, in modo che tutti potessero provare le stesse emozioni e si sentissero rappresentati”.

