Un padre alla ricerca di giustizia per il figlio in un gran bel film Netflix

A rriva su Netflix The Black Book, uno dei più imponenti film realizzati a Nollywood. Racconta la storia di un padre che cerca giustizia per l’unico figlio morto, intrecciando la sua vicenda con il traffico di droga in Nigeria negli anni Ottanta.

Netflix propone dal 22 settembre il film The Black Book. Thriller prodotto a Nollywood (così viene definita l’industria cinematografica nigeriana), racconta la storia di un diacono in lutto che, dopo aver avuto il figlio incastrato per un rapimento, decide di farsi giustizia da solo combattendo contro una banda di poliziotti corrotti.

Diretto e prodotto da Editi Effiong, il film Netflix The Black Book è costato oltre un milione di dollari ed è stato in fase di sviluppo per ben quattro anni. Effiong e lo sceneggiatore Bukunmi Ajakaiye hanno infatti cominciato a sviluppare la storia prima della pandemia ma sono riusciti a filmarla a Lagos solo quando il mondo intero è uscito dall’incubo CoVid.

Ispirato a fatti reali

The Black Book, il film original Netflix, segue le vicende di Paul Edima, un uomo in cerca di giustizia dopo l'uccisione del suo unico figlio per mano di un gruppo di agenti di polizia corrotti. Ancora in preda al dolore, attribuisce la colpa della tragedia al suo passato, oscuro e torbido, nell’esercito. Ed è da lì che deve ripartire per ottenere vendetta e scagionare il suo ragazzo.

Il passato a cui Paul è legato è quello che durante gli anni Ottanta ha visto il violento coinvolgimento della Nigeria con il narcotraffico. “La Nigeria ha alle spalle una triste storia legata al traffico di droga”, ha commentato il regista Editi Effiong. “Netflix ci ha dato l’opportunità con il film The Black Book di rivedere quella pagina di storia degli anni Ottanta per capire come continua ad avere un impatto anche sulla società contemporanea. In qualche modo, con il mio lavoro rendo omaggio a tutti quei giovani che hanno sopportato il peso di quella violenza”.

Con alle spalle la regia di un solo cortometraggio e la produzione di diversi film, Effiong in un primo momento non aveva intenzione di dirigere The Black Book. Tuttavia, non è riuscito a trovare nessuno regista disposto a impegnarsi in un progetto che avrebbe richiesto almeno un anno di lavoro. Alla fine, ha dunque dovuto accettare la regia, realizzando quello che lo stesso definisce “senza dubbio, l’avventura logisticamente più avanzata mai intrapresa nell’industria cinematografica nigeriana”.

La produzione ha infatti presentato una serie di sfide, dal momento che tutti gli attori avrebbero dovuto saper impugnare le armi e utilizzarle nel massimo della sicurezza. L’esperienza personale del regista con le stesse armi si è rivelata alquanto preziosa ritrovandogli a far da addestratore in prima persona quando necessario. Le riprese, inoltre, hanno coinvolto diversi professionisti originari di sei diverse nazioni, tra cui Gran Bretagna, USA e Sudafrica.

Il poster originale del film Netflix The Black Book.

Il meglio del meglio

Nei panni di Paul Edima, il padre in cerca di giustizia, l’attore Richard Mofe Damijo offre nel film Netflix The Black Book quella che hanno già definito la migliore interpretazione della sua carriera. Per restituire credibilità al ruolo, si è sottoposto a un intenso allenamento fisico e a una rigida dieta già mesi prima delle riprese.

Accanto a lui, in un racconto che scava in profondità in un contesto di corruzione, vendetta e giustizia, recitano alcuni dei più importanti nomi del cinema nigeriano come Sam Dede, Alex Usifo, Taito Ajai-Lycett, Denola Grey, Bimbo Akintola, Ireti Doyle, Shaffy Bello e molti altri, tutti impegnati a garantire emozione, intensità e autenticità.

