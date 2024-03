Su Netflix un film sul calcio come non lo avete ancora visto: inclusivo

B ill Nighy è il protagonista su Netflix del film The Beautiful Game, un dramma sportivo che apre uno squarcio sul mondo del calcio dei senzatetto, mischiando al cast veri giocatori della Homeless World Cup.

Netflix propone dal 29 marzo il film The Beautiful Game. Diretto da Thea Sharrock, il film The Beautiful Game è realizzato con il sostegno dell’Homeless World Cup e parla di seconde opportunità attraverso la storia di una squadra di senzatetto provenienti da tutto il mondo che scopre come tutte le strade portino a Roma e come tutto sia un gioco.

L'allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi Mal (Bill Nighy) porta infatti i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell'Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada. All'ultimo minuto decide di portare con sé anche Vinny (Micheal Ward), un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte della squadra.

Nel cast del film Netflix The Beautiful Game è possibile trovare anche una delle nostre più talentuose attrici, molto amata all’estero: Valeria Golino.

La Homeless World Cup

Bill Nighy, noto per le sue performance versatili, sta per tornare in un nuovo emozionante dramma sportivo che promette di essere avvincente e ispiratore. Intitolato The Beautiful Game e disponibile su Netflix, il film esplora il cuore della Homeless World Cup, un torneo di calcio reale che mette in luce il talento e la resilienza degli atleti senza fissa dimora di tutto il mondo.

Prodotto dal celebre attore Colin Farrell, insieme a Graham Broadbent, Pete Czernin, Ben Knight e Anita Overland, The Beautiful Game narra il viaggio della squadra inglese mentre si prepara per il campionato mondiale. Nighy interpreta Mal, il dedicato allenatore della squadra, che guida i suoi giocatori verso la vittoria nonostante le sfide legate alla senza dimora.

La Homeless World Cup, fondata nel 2001 e che coinvolge quasi 70 paesi, ha negli anni raggruppato 1,2 milioni di individui, rappresentando 220 club a livello globale. Ciò che rende il veramente straordinario è l'integrazione dei partecipanti reali alla HWC nel cast, conferendo autenticità e profondità alla narrazione.

Nonostante la sua premessa non convenzionale, The Beautiful Game sottolinea il potere trasformativo del calcio nel trattare questioni sociali come la senza dimora. Attraverso il prisma del bel gioco, le percezioni cambiano, gli stereotipi si dissolvono e gli individui trovano un senso di appartenenza sul campo.

Scritto da Frank Bryce, il film ruota attorno alla determinazione di Mal nel guidare la sua squadra alla vittoria nella Homeless World Cup tenutasi a Roma. Con l'inclusione di Vinny, un talentuoso attaccante interpretato da Micheal Ward, le prospettive della squadra si alzano, a condizione che lui possa affrontare il suo passato e abbracciare il suo ruolo all'interno del gruppo.

Il cast è composto da un ensemble eccezionale, con Susan Wokoma, Callum Scott Howells, Kit Young, Sheyi Cole, Tom Vaughan-Lawlor e molti altri accanto alle star Nighy e Ward. Le loro performance promettono di catturare l'essenza della resilienza e della cameratismo insite nello spirito del gioco.

Il poster originale del film Netflix The Beautiful Game.

Il bel gioco

Come suggerisce il titolo del film Netflix, The Beautiful Game è più che un’opera sul calcio: è una celebrazione dell'unità, della speranza e del linguaggio universale che supera i confini.

Chiamato affettuosamente ‘il bel gioco’ dal leggendario brasiliano Pelé, il calcio di The Beautiful Game racchiude l'eleganza e l'inclusività del calcio, un sentimento ripreso da commentatori ed appassionati da decenni. Stuart Hall, un commentatore di calcio inglese, coniò il termine per la prima volta nel 1958, sottolineando il profondo impatto dello sport nell'arricchire le vite sia dentro che fuori dal campo.

In sostanza, The Beautiful Game è una testimonianza della resilienza dello spirito umano, mostrando come lo sport possa fungere da catalizzatore per il cambiamento e da faro di speranza per coloro che ne hanno bisogno. Con la sua narrazione commovente e un cast decisamente all’altezza, il film promette di lasciare un'impronta duratura, ricordando a tutti il potere del lavoro di squadra, della perseveranza e dell'amore universale per il bel gioco.

The Beautiful Game: Le foto del film 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 Micheal Ware 8/14 9/14 10/14 Bill Nighy 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT