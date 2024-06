The Bear 3, Carmy torna in cucina nei nuovi dieci episodi dell’acclamata serie tv

D ebutta in mezzo mondo a fine giugno (ma ad agosto in Italia), la stagione 3 della serie tv The Bear. Ritroveremo ancora una volta Carmy alle prese con cibo delizioso, litigi di famiglia e stress alle stelle.

La stagione 3 di The Bear arriverà su Disney+ il 14 agosto ma negli Stati Uniti la serie tv targata FX debutta il 27 giugno, ragione per cui possiamo anticipare qualche succulento dettaglio. Da quanto trapelato, la serie tv The Bear 3 vedrà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear, il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante, e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività.

Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo. La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.

La serie tv The Bear 3 è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Ritorno in cucina

Ci risiamo! Cibo delizioso, litigi di famiglia e stress alle stelle sono in menu per la stagione 3 dell'acclamata serie tv The Bear, vincitore di un Emmy. I 10 nuovi episodi seguono il proprietario del ristorante perennemente stressato Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White) mentre combatte per mantenere in vita l'attività di famiglia, The Bear, dopo aver trasformato una modesta paninoteca in un locale gourmet di alto livello.

L'ultima volta abbiamo visto Carmy chiudersi accidentalmente dentro la cella frigorifera durante la notte dell'inaugurazione, lasciando la sua squadra, tra cui la chef de cuisine Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e il direttore generale Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), a raccogliere i cocci.

Dando la colpa del monumentale disastro all’aver passato troppo tempo con la nuova ragazza Claire (Molly Gordon), Carmy ora è completamente concentrato sul suo ristorante e mette pressione al team per offrire un'esperienza culinaria raffinata senza eguali. Con una serie di nuove sfide e opportunità che si presentano loro, la squadra cresce in numero e abilità. Ma con il settore della ristorazione ancora in ripresa dalla pandemia di COVID-19, The Bear avrà ciò che serve per rimanere aperto?

"Abbiamo fatto tutti molta preparazione prima della prima stagione: ho frequentato la scuola di cucina e ho trascorso molto tempo nei ristoranti. Ma gran parte della seconda stagione è stata dedicata alla messa a punto del ristorante, quindi non c'è stata molta cucina", ha sottolineato White, che vedremo nei nostri cinema nel film Fremont. "Nella stagione 3 della serie tv The Bear, torniamo a quell'atmosfera di cucina funzionante che avevamo nella prima. A gennaio mi sono messo con alcuni chef e ho ricominciato la preparazione per affinare le mie abilità".

I dettagli sui camei famosi della serie tv The Bear 3 sono ancora segreti ma le aspettative sono alte dopo una seconda stagione ricca di ospiti eccellenti, che ha visto la partecipazione di Olivia Colman e Will Poulter, oltre a Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Bob Odenkirk e Gillian Jacobs.

Tuttavia, i fan possono aspettarsi di rivedere in cucina i loro beniamini, tra cui il pasticciere Marcus Brooks (Lionel Boyce) e la dura sous-chef Tina Marrero (Liza Colon-Zayas), insieme alla sorella di Carmy, Natalie "Sugar" Berzatto (Abby Elliott), l'amico d'infanzia Neil Fak (Matty Matheson), il fratello di Neil, Ted (Ricky Staffieri) e lo zio Jimmy (Oliver Platt). Molly Gordon torna nel ruolo di Claire, ma Carmy riuscirà a riparare la loro relazione? "Penso che Claire sia così dolce e gentile con Carmy", dice White. "Credo che meriti almeno delle scuse".

Il poster originale della serie tv The Bear 3.