T he Bear 2 arriverà in Italia su Disney+ solo ad agosto ma negli Stati Uniti la serie tv è ai nastri di partenza. Scopriamo cosa ci aspetta nei nuovi episodi e quale sarà il nuovo sogno di Carmy e del suo team.

The Bear 2, la seconda stagione della serie tv targata Disney+, in Italia arriverà “soltanto” il 16 agosto. Tuttavia, negli Stati Uniti, i nuovi 10 episodi delle avventure della serie tv di successo targata FX arriveranno già il 19 luglio, motivo per cui la promozione ci regala già succulenti dettagli, cotti al puntino per le nuove vicende.

Acclamata dalla critica, la serie tv ha anche fatto incetta di premi durante la sua prima stagione, tra cui l'AFI TV Program of the Year, il WGA Award, il PGA Award, il Film Independent Spirit Award, l’American Cinema Editors Award e l’ACE Eddie Award. Il protagonista Jeremy Allen White ha inoltre vinto il premio come miglior attore comedy ai Golden Globes, ai SAG Awards e ai Critics Choice Awards.

La trama della serie tv

La serie tv Disney+ The Bear 2 segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

Naturalmente, si scopre che l’unica cosa più difficile della gestione di un ristorante è aprirne uno nuovo e la squadra deve destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Questo cambiamento porta anche una nuova attenzione all’ospitalità. Mentre i membri dello staff sono costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team impara anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l’uno dell’altro.

Il poster italiano della serie tv Disney+ The Bear 2.

Sognare in grande

Carmy e la sua squadra sono pronti a tornare in azione nella serie tv Disney+ The Bear 2, dove le cose sembrano destinate ad accendersi non solo ai fornelli. Dopo essere tornato a casa per rilevare The Original Beef of Chicagoland in seguito al suicidio del fratello Michael, Carmy (Jeremy White Allen) è riuscito a rilanciare il ristorante e ha ora grandi progetti per il futuro. “Carmy sta cercando di mettere in piedi il ristorante che ha immaginato per molto tempo”, ha raccontato Allen. “Motivo per cui ha intenzione di trasformare il posto in qualcosa di un po’ più elegante. Ma ciò lo renderà felice? Gli porterà gioia?”.

Il primo episodio della serie tv Disney+ The Bear 2 vede Carmy condividere la sua visione con il manager de facto del ristorante Richie (Ebon Moss-Bachrach), la sous-chef Sydney (Ayo Edebiri) e la sorella e comproprietaria Sugar (Abby Elliott). Ma ben presto diventa chiaro che senza soldi e il giusto investimento non si va da nessuna parte.

La prima persona a cui si rivolgono è allora Jimmy ‘Cicero’ Kalinowski (Oliver Platt), lo zio dei fratelli Berzatto e importante investitore del ristorante, che però non ha molta fretta di mettere mano al suo libretto per gli assegni. E il perché è presto spiegato: Cicero ha già prestato migliaia di dollari a Michael, il fratelli di Carmy, senza vederseli mai restituiti. Tuttavia, quando Carmy promette di restituire tutto il prestito entro nove mesi pena la consegna delle chiavi del ristorante stesso, lo zio accetta di finanziare la ristrutturazione.

Tra i più felici di vedere la riapertura del ristorante c’è sicuramente il pasticciere Marcus (Lionel Bryce), la cui ricerca della ciambella perfetta è rimasta impressa nella mente degli spettatori. “Sono in molti a dirmi che Marcus è il loro personaggio preferito”, ha commentato Boyce. “Ha scoperto la sua passione attraverso Carmy ma ora è chiamato a una nuova sfida: quali conseguenze avranno le sue ambizioni sulle sue relazioni e sulla famiglia?”.

Ma anche Tina (Liza Colon-Zayas), cuoca veterana, ha un’opportunità di rimettersi in gioco con un’inaspettata promozione. “Finalmente si sente valorizzata, un po’ come sta accadendo a me”, ha sottolineato l’attrice. “Alla sua età, non se lo sarebbe mai aspettato di poter vivere un sogno, segno che tutto è sempre possibile. Faccio l’attrice da trent’anni ma sto vivendo solo ora, da cinquantenne, la popolarità, proprio grazie a questo ruolo, dimenticandomi dell’immensa fatica che ho dovuto fare per continuare a credere nel mio di sogno!”.

The Bear 2: Le foto della serie tv 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT

I cameo

Diversi sono i cameo che potremmo vedere nella serie tv Disney+ The Bear 2. TheWom.it è in grado di anticiparveli.

Molly Gordon è Claire, una ragazza con cui Carmy è cresciuto e che diventerà il suo nuovo interesse amoroso dopo un incontro inaspettato. I due si fidanzeranno ma la loro relazione sarà turbata dalle responsabilità di Carmy al ristorante.

Robert Townsend è Emmanuel Adam, il padre di Emmanuel con cui vive. Vedovo, cerca di fare del suo meglio per supportare la figlia, anche se vorrebbe per lei una carriera più “stabile”.

Will Poulter è lo chef Luca. È un ex collega di Carmy e ha provveduto a formare Marcus a Copenaghen.

Alex Moffat è Josh, licenziato dopo che Marcus l’ha beccato a fumare crack.

Jon Bernthal è Mikey Bozzatto, il fratello maggiore di Carmy e Natalie. Morto, tornerà attraverso il ricordo di Carmy di una Vigilia di Natale particolarmente tesa.

Jamie Lee Curtis è Donna Berzatto, la madre di Carmy, Natalie e Mikey. Presente nel flashback della Vigilia di Natale, combatte contro i suoi problemi di salute mentale e di dipendenza dall’alcol.

Bob Odenkirk è zio Lee, colui che durante la Vigilia di Natale apostrofa Mikey come “perdente”.

Sarah Poulson è la cugina Michelle, che offre a Carmy un posto dove stare a New York. In empatia con lui, si augura che riesca a trovare una via di fuga dal caos familiare. Il suo compagno è Stevie, interpretato da John Mulaney.

Gillian Jacobs è Tiff, l’ex di Richie e madre di sua figlia. In un episodio, la vedremo quanto in passato amasse l’uomo ma sul finale di stagione annuncerà di essere fidanzata con qualcuno di nuovo.

Olivia Colman è Terry, la chef del “miglior ristorante del mondo” in cui Richie trascorre una settimana di stage.

Joel McHale è l’ex capo di Carmy. Senza nome, è già apparso nella prima stagione.

Jamie Lee Curtis nella serie tv Disney+ The Bear 2.