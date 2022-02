T he Batman con Robert Pattinson è il film internazionale più atteso del primo trimestre del 2022. Diretto da Matt Reeves riporta al cinema uno dei personaggi più amati dell'universo dei fumetti dopo la trilogia che ha visto protagonista Christian Bale. Ma cosa racconta il film? Quali sono i personaggi che accompagneranno l'uomo pipistrello?

Il 03 marzo arriverà nei cinema italiani, distribuito da Warner Bros, The Batman, il film in cui Robert Pattinson accoglie l'eredità di Christian Bale e veste i panni di Batman, l'eroe di Gotham City. Tante sono le ipotesi che si sono fatte sulla trama e sui personaggi che animeranno la storia.

Per fugare ogni dubbio, TheWom.it vi rega un'esclusiva guida ai personaggi, che vi permetterà di capire cosa vi aspetta al cinema. Tenetevi forte.

Cosa racconta The Batman?

The Batman segna il ritorno al cinema del pipistrello alato, l'eroe dei fumetti DC creato da Bob Kane con Bill Finger. Batman avrà nel film le fattezze di Robert Pattinson, il protagonista di Twilight, la saga di vampiri più amata al mondo.

Un giustiziere solitario

Dopo aver vagato per le strade della città nei panni dell'eroe pipistrello e aver instillato paura nei criminali, Bruce Wayne conosce gli angoli più bui, pericolosi e malfamati di Gotham City. Pertanto, il vigilante solitario si è affermato come l'unico cittadino in grado di esigere e ottenere vendetta anche contro le più alte sfere di corrotti.

In The Batman, Wayne, è però consapevole sin dall'inizio di poter contare solo su pochi fidati alleati,.

Un killer mascherato

Nel nuovo The Batman, un killer prende di mira l'élite di Gotham City architettando crimini sadici. Così, una serie di misteriosi indizi porta Batman, l'eroe mascherato, dritto nel ventre della città. Qui, ha modo di incontrare personaggi poco raccomandabili come Catwoman, il Pinguino, Carmine Falcone e l'Enigmista.

Batman inizia così ad acquisire la certezza che il criminale si trovi a Gotham intuendone le mosse. Si ritroverà allora a dover stringere nuove alleanze. L'obiettivo sarà quello di smascherare il colpevole e riportare la giustizia in una città da troppo tempo afflitta da abuso di potere e corruzione.

I personaggi principali

The Batman, il film in uscita il 3 marzo con Robert Pattinson, è popolato da diversi personaggi. Conosciamoli da vicino, a partire proprio da Bruce Wayne.

Bruce Wayne/Batman (Robert Pattinson)

Per due anni, Batman è stato il difensore di Gotham City, l'unico in grado di incutere paura negli animi dei criminali. Erede solitario della famiglia più ricca della città, mette in dubbio la fortuna ereditata e vaga per le strade di notte.

Usa le sue capacità mentali, la forza fisica e l'esperienza tecnologica per rintracciare i criminali e incarnare l'unica speranza dei suoi concittadini.

Robert Pattinson in The Batman.

Selina Kyle/Catmowan (Zoe Kravitz)

Selina Kaye è una donna misteriosa che si infiltra con discrezione nel più sordido mondo sotterraneo di Gotham per curare i propri interessi. Possiede la ferocia, l'agilità e la tenacia di un ladro. Ma, dietro le sue molteplici identità e i suoi abiti in pelle, si nasconde una donna senza scrupoli, a suo agio più con i vagabondi che con gli abitanti della città.

Zoe Kravitz in The Batman.

James Gordon (Jeffrey Wright)

Il tenente James Gordon è uno dei migliori agenti del dipartimento di polizia di Gotham City. Poliziotto esperto e onesto, Jim Gordon incarna tutti quei valori morali di cui la stazione di polizia e la città hanno estremamente bisogno.

Uno dei pochi funzionari a ritenere Batman un alleato, usa il suo potere e la sua autorità per apportare un vero cambiamento.

Edward Nashton/L'Enigmista (Paul Dano)

L'Enigmista si è affermato in fretta come il nemico più formidabile di Gotham City. Killer mascherato e misterioso, ha escogitato una serie di raccapriccianti enigmi e macchinazioni malvagie per impaurire l'élite della città e rivelare pubblicamente le realtà più oscure della città.

Oswald Cobblepot, il Pinguino (Colin Farrell)

Il Pinguino, alias Oz, è il proprietario del locale più trendy di Gotham City, l'Iceberg Lounge, sede della malavita della città. Sinistro truffatore, è famoso per il suo sproloquiare e per essere al soldo del più grande boss della città, Carmine Falcone. Ha, però, anche molti altri piani in mente da non sottovalutare.

Colin Farrell in The Batman.

Alfred (Andy Serkis)

Alfred è il pilastro della stabilità su cui poggia Bruce Wayne. Per Batman, rappresenta sia una figura paterna sia il più fidato alleato. Unico a conoscere l'identità dell'eroe miliardario, deve assicurarsi che il suo protetto difenda sia l'eredità della famiglia sia la città.

Carmine Falcone (John Turturro)

Carmine Falcone è il boss di una delle più antiche famiglie mafiose di Gotham City. Rinchiuso negli Shoreline Lofts, riesce a esercitare il suo potere e a influenzare gli affari della città muovendosi nell'ombra, senza mai uscire dal suo territorio.

Bella Reál (Jayme Lawson)

Bella Reál è la candidata più giovane alle elezioni per il sindaco di Gotham City. È scesa in campo senza esitazioni. Per tale ragione, è disposta a ricorrere anche a metodi poco ortodossi per liberare la città dal crimine.

Gil Colson (Peter Sarsgaard)

Gil Colson è il procuratore distrettuale di Gotham City. È abituato a chiudere un occhio sulle attività di stampo mafioso dei peggiori criminali della città. E lo fa per godersi i privilegi che gli derivano dalla sua posizione di magistrato, soprattutto di notte.

Robert Pattinson e Zoe Kravitz in The Batman.