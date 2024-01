Un’ambiziosa serie tv su Disney+ si propone di dare un seguito a Oliver Twist

A rriva su Disney+ la serie tv The Artful Dodger, in cui tornano due dei protagonisti del classico di Charles Dickens: il borseggiatore Jack Dawkins, ora chirurgo, e il suo pericoloso ex mentore, Fagin.

Disney+ propone dal 17 gennaio la serie tv The Artful Dodger, sequel di quel capolavoro della letteratura mondiale che è Oliver Twist. Nei suoi otto episodi, disponibili tutti in box set su Disney+, la serie tv The Artful Dodger ci porta nell’Australia del 1850, nella vivace colonia di Port Victory.

Qui, Jack Dawkins è Dodger, le cui velocissime mani da borseggiatore si sono trasformate nelle abili mani di un chirurgo. Il passato di Dodger torna a perseguitarlo con l’arrivo di Fagin, che lo attira nuovamente nel mondo del crimine. Una minaccia più grande – per il cuore di Dodger – è Lady Belle, la figlia del Governatore, determinata a diventare il primo chirurgo donna della colonia.

Dalle rapine agli interventi chirurgici in condizioni di vita e di morte, passando per la dura realtà del mondo criminale che si mescola con la borghesia e la nobiltà, la serie tv Disney+ The Artful Dodger è una storia di reinvenzione, tradimento, redenzione e di amore, ricca di colpi di scena.

Nuove connessioni

Ambientata negli anni Cinquanta dell’Ottocento, la serie tv Disney+ The Artful Dodger si svolge quindici anni dopo gli eventi raccontati dal romanzo di Charles Dickens. Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster), l’abile truffatore del titolo, è evaso di prigione dopo essere stato arrestato per furto e si è reinventato come chirurgo nella colonia (fittizia) di Port Victory, in Australia.

“Ha imparato che le sue mani e dita possono essere usate diversamente: più che al borseggio, ora sono dedite a qualcosa che è utile anche per gli altri”, ha commentato Brodie-Sangster, attore noto per aver preso parte al film cult Love Actually. “La medicina in quel periodo sta andando incontro a grandi cambiamenti, anche se è ancora tutto a livello molto rudimentale. Jack è però bravo in quello che fa ed è anche salito di rango perché nessuno conosce il suo passato”.

Tuttavia, come da tradizione, il passato torna presto a chiedergli il conto attraverso la figura del suo ex mentore Fagin (David Thewlis). Mandato a Down Under come prigioniero, Fagin prova a riportare alle sue cattive abitudini il suo ex protetto quando cerca di aiutarlo a salvare la sua carriera medica e a saldare un debito di gioco. “Fagin torna da un passato a cui Dodger ha provato a scappare. Sa ogni cosa di lui e lo riporta a una realtà che in fondo Jack ama”, ha proseguito l’attore. “Jack ama l’emozione del crimine tanto quanto ama l’ebbrezza che prova quando in sala operatoria si ritrova a doversi confrontare con la vita e la morte. Il furto è nel suo dna e fatica a dire no a Fagin”.

“Per me, interpretare Fagin è stato un sogno che è diventato realtà”, ha spiegato l’attore David Thewlis. “Fagin continua a cavarsela con la sua solita malvagità. Ha i suoi piani e per concretizzarli necessita che Jack sia dalla sua parte. Insieme, hanno una strana relazione padre-figlio!”.

Qualcosa, però, si complica ulteriormente quando nella vita di Jack entra Lady Belle Fox (Maia Mitchell), un’aspirante dottoressa che sin da subito riconosce i molteplici talenti di Dodger sia nel furto sia nella medicina. “Entrambi sono orgogliosi e testardi ma hanno grande rispetto l’uno per l’altro”, ha evidenziato Brodie-Sangster. “Dodger è dislessico così come me ma è istintivo. Belle è invece l’opposto: dotata e studiosa, ha tutto a sua disposizione ma, essendo donna, non le è permesso essere chirurgo. Tra i due aumenta sia la tensione erotica sia quella drammatica: sono un po’ come Romeo e Giulietta ma sullo sfondo di un divertente dramma di rapine!”.

