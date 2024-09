The Apprentice: Un film ci porta alle origini (controverse) di Trump

T he Apprentice - Alle origini di Trump non è solo una storia sulla formazione di un leader controverso, ma un'analisi della natura umana quando viene messa di fronte a un sistema che premia l'ambizione e la corruzione. Il regista Ali Abbasi offre una visione cruda e spietata della realtà americana, creando un parallelo tra le vicende di Trump e Cohn e le dinamiche di potere che ancora oggi influenzano la politica e l'economia globale.

Sarà BiM a portare al cinema dal 17 ottobre, il film The Apprentice - Alle origini di Trump, diretto dal regista iraniano-danese Ali Abbasi, noto per il suo approccio unico nel trattare tematiche sociali e politiche. Presentato al Festival di Berlino, il film The Apprentice - Alle origini di Trump non racconta una biografia tradizionale di Donald Trump ma si concentra sulla complessa relazione tra il giovane imprenditore newyorkese e il suo mentore Roy Cohn, figura controversa e potente avvocato, nonché un esperto di manovre politiche oscure. Attraverso questa relazione, il film esplora il percorso che ha portato Trump a diventare una figura dominante nella politica mondiale, ponendo al centro tematiche di corruzione, ambizione e manipolazione del potere.

La storia è ambientata nella New York degli anni '70, un'epoca di profonda crisi economica e sociale. Donald J. Trump, all'epoca un giovane imprenditore ambizioso, si trova a cercare un modo per emergere dal peso dell'eredità del padre, Fred Trump, già affermato nel settore immobiliare. Donald vuole affermarsi a Manhattan e costruire un impero che lo renda ricco e rispettato. Tuttavia, il suo cammino è incerto fino a quando non incontra Roy Cohn, un avvocato influente e senza scrupoli, noto per il suo passato controverso al fianco del senatore McCarthy durante la caccia alle streghe comuniste negli Stati Uniti.

Cohn riconosce il potenziale di Trump: il suo fascino, la sua determinazione e la sua disponibilità a fare qualsiasi cosa pur di ottenere ciò che vuole. Diventa così il mentore di Trump, insegnandogli l'arte della manipolazione, della corruzione e della costruzione del potere attraverso l'inganno e la creazione di una narrazione pubblica favorevole. Il rapporto tra i due evolve in una sorta di simbiosi: Trump impara da Cohn le "regole per vincere" a qualsiasi costo, ma, alla fine, tradisce il suo maestro, dimostrando di aver assimilato perfettamente le lezioni impartite.

I Personaggi principali

Nel film The Apprentice - Alle origini di Trump, il protagonista Donald J. Trump, interpretato da Sebastian Stan, è ritratto come un giovane ambizioso che lotta per affermarsi nel competitivo mondo immobiliare di New York. Inizialmente insicuro, Trump cerca di staccarsi dall'eredità del padre per costruire un impero tutto suo. Il suo personaggio evolve nel corso della narrazione, trasformandosi da un imprenditore incerto in una figura implacabile, pronta a sacrificare qualsiasi cosa pur di raggiungere il successo.

Accanto a lui c'è Roy Cohn, interpretato da Jeremy Strong, il potente e manipolativo avvocato che diventa il suo mentore. Cohn, noto per il suo passato controverso, è rappresentato come una figura complessa e ambigua. Sebbene sembri inizialmente un maestro invincibile delle strategie di potere, è anche un uomo segnato da profonde vulnerabilità, specialmente legate alla sua identità nascosta e al suo passato. La relazione tra lui e Trump è centrale, delineando un legame in cui Cohn vede in Trump il suo perfetto allievo, mentre Trump assorbe avidamente tutte le lezioni sulla manipolazione e l’acquisizione del potere.

Infine, Ivana Trump, interpretata da Maria Bakalova, è la prima moglie di Donald. Ivana è descritta come una donna forte, intelligente e ambiziosa. La sua presenza nel film mostra un lato più intimo di Donald, rivelando le dinamiche familiari e il desiderio di Trump di essere accettato e ammirato anche sul piano personale, al di là della sua ambizione pubblica e professionale.

Il poster del film The Apprentice - Alle origini di Trump.

Potere e corruzione

Il film The Apprentice - Alle origini di Trump esplora in profondità la dinamica del potere nella New York degli anni '70 e '80, evidenziando come l'ambizione sfrenata di Trump si intrecci con un sistema intriso di corruzione. Roy Cohn incarna il cinismo del sistema legale e politico americano, insegnando a Trump come piegare le regole a proprio vantaggio. Attraverso il loro rapporto, il film mette in luce l'erosione dei valori etici in favore del successo personale e della ricchezza.

Donald Trump, da giovane insicuro, diventa un maestro della manipolazione pubblica, grazie agli insegnamenti di Cohn. Il film sottolinea come la sua evoluzione non sia solo una questione di potere economico, ma anche di costruzione della propria immagine attraverso i media. Questo tema anticipa il futuro ruolo di Trump come personaggio mediatico e, successivamente, politico.

Un altro elemento centrale del film The Apprentice - Alle origini di Trump è il tradimento finale di Trump nei confronti di Cohn, il quale, nonostante l'influenza esercitata sul suo allievo, viene abbandonato quando non è più utile. Questo tradimento segna il completamento della trasformazione di Trump da allievo a maestro delle dinamiche di potere, mostrando come egli abbia superato anche il suo mentore nel gioco della manipolazione.

Ali Abbasi utilizza la relazione tra Trump e Cohn per fare una critica più ampia al sistema americano. Il film non si limita a raccontare la storia di due uomini, ma offre una riflessione sul capitalismo estremo e sul sogno americano, esplorando come il successo venga spesso raggiunto a scapito dell'integrità morale. Il contesto della New York degli anni '70, con la sua decadenza urbana e i suoi affari immobiliari corrotti, diventa il palcoscenico ideale per questo racconto.

The Apprentice - Alle origini di Trump: Le foto del film 1 / 18 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT