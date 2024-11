I ntrighi, amore e azione: su Paramount+, il thriller politico targato Showtime con un cast stellare e una trama che tiene col fiato sospeso.

Nell'articolo:

Paramount+ propone dal 30 novembre la serie tv The Agency, l'attesissimo thriller politico di spionaggio targato ShowTime. Il cast comprende il due volte candidato all'Oscar Michael Fassbender e i series regular Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi e Richard Gere. Accanto a loro, tra le numerose guest star troviamo anche Dominic West, nei panni del direttore della CIA.

La serie tv The Agency, tratta dall'acclamato dramma francese Le Bureau - Sotto copertura, segue Martian (Michael Fassbender), un agente segreto della CIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettando entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.

Le Bureau - Sotto copertura è incentrato sulla vita quotidiana e sulle missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza esterno francese. Si concentra sul “Bureau des Legendes”, responsabile dell'addestramento e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo per anni sotto falsa identità, la missione di questi agenti è quella di individuare e reclutare buone fonti di intelligence.

Un “marziano” tra famiglia e lavoro

Michael Fassbender è il protagonista di The Agency, la serie tv thriller politica ad alto budget, in cui interpreta un agente segreto della CIA con il nome in codice "Martian". Dopo anni passati sotto copertura in Etiopia, Martian viene richiamato alla stazione di Londra dell’organizzazione. Ha solo 48 ore per chiudere la sua vita, cancellare la sua identità e partire per Londra, dove lo aspettano i suoi colleghi e sua figlia adolescente, Poppy (India Fowler). Il problema è che, durante la sua missione, si è innamorato della professoressa universitaria Samia (interpretata da Jodie Turner-Smith).

"In un certo senso, Martian cerca di salvare la sua anima attraverso due relazioni: quella con la sua amante Samia, che deve abbandonare al termine della missione, e quella con sua figlia, che non vede davvero da sei anni", spiega Fassbender.

Tuttavia, quando Samia si presenta a Londra, la loro storia d’amore si riaccende, e Martian si trova a dover decidere se mettere in gioco la sua carriera, la sua vera identità e la sua stessa vita per amore...

La serie vanta un cast stellare, che include l’icona di Hollywood Richard Gere, alla sua seconda esperienza televisiva, nel ruolo di Bosko, il capo di Martian. "Bosko deve guidare i suoi uomini e prendere decisioni difficili", spiega Gere, che confessa che non guarderà la serie tv The Agency quando debutterà. "Odio vedermi sullo schermo. Quindi mia moglie dovrà guardarla da sola", ha scherzato l’attore.

