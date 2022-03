The Adam Project: Fare i conti con il passato per salvare il futuro

T he Adam Project è il film con Ryan Reynolds che Netflix rende disponibile il prossimo 11 marzo. Commedia dallo sfondo fantascientifico, racconta la storia di un pilota che, viaggiando nel tempo, fa squadra con se stesso ragazzino e con il padre defunto per fare i conti con il passato e salvare il futuro.

The Adam Project è uno di quei film originali di Netflix che vale la pena di vedere anche solo per il cast. A dirigerlo è Shawn Levy, regista canadese che ha alle spalle numerosi titoli di successo (come la trilogia Una notte al museo) ma soprattutto la serie Stranger Things. Protagonista ne è l’attore Ryan Reynolds, che Levy ha già diretto nella commedia Free Guy. Accanto a lui recitano attori del calibro di Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Catherine Keener e Zoe Saldaña, e il piccolo Walker Scobell.

Della trama del film fino a oggi sono trapelati pochissimi dettagli. Reynolds veste i panni di Adam, un pilota che è costretto a viaggiare nel tempo per salvare il futuro. Il viaggio, rompendo tutti i limiti della fisica e della logica, gli darà la preziosa occasione di relazionarsi con se stesso da ragazzino e di rivedere la sua relazione con il padre. Solo facendo i conti con il passato, Adam potrà guardare al futuro con occhi diversi.

Il rapporto tra figli e genitori

Mischiando commedia, azione, avventura e fantascienza, The Adam Project, film targato Netflix, promette risate ma anche tanti buoni sentimenti. Del resto, i film con i viaggi nel tempo sono sempre stati forieri di riflessioni, come ci insegna il cult Ritorno al futuro. E i temi che The Adam Project affronta non sono da meno: il rapporto padre-figlio, l’appagamento dei desideri e il potere della nostalgia. La storia è l’adattamento di un romanzo di Jonathan Tropper, autore anche del romanzo This is Where I Leave You.

“Sono stato catturato dalle tante domande che The Adam Project solleva”, ha dichiarato il regista Levy. “E se potessi fare pace con il tuo passato? Se potessi, da adulto, tornare indietro, far pace con il ragazzino che eri e con i genitori che non hai capito quando stavi crescendo? Cosa accadrebbe se riuscissi a riconciliarti con loro e con il loro desiderio di una vita piena di saggezza e prospettive? Il più delle volte, quando ripensiamo ai nostri genitori, ci raccontiamo storie che sono molto diverse dalla realtà. Li vediamo o come perfetti o come gli antagonisti del nostro passato. Nessuno dei due estremi è vero. C’è sempre una via di mezzo”.

“Il film ha per me una valenza molto personale”, ha invece evidenziato Reynolds. “Mio padre è morto anni fa e per diverso tempo mi sono raccontato storie sul suo conto che mi hanno aiutato a capire i miei errori e le mie mancanze di figlio. C’è voluto tempo prima che realizzassi che erano storie e non realtà. Ho capito che ero arrabbiato con lui non perché era stato un cattivo padre ma solo perché era morto. Ecco perché ho trovato interessante Adam, il mio personaggio, e il suo viaggio nel tempo. Ha la possibilità di vedere il padre con occhi diversi. Per un momento, non sono più padre e figlio ma due uomini, con la stessa età, che si capiscono”.

Il regista Shawn Levy e l'attore Ryan Reynolds sul set di The Adam Project.

I personaggi principali

Adam

L’attore Ryan Reynolds ha portato molto della sua esperienza privata nel ruolo del protagonista di The Adam Project, il film Netflix disponibile dall’11 marzo. “Per me, il film rimane la storia di un padre e un figlio che si ritrovano, sebbene per farlo il protagonista sia costretto a varcare il continuum spazio-temporale. Penso che chiunque abbia perso un genitore coltivi il desiderio di potergli dire addio in un momento diverso da quando è sopraggiunta la morte. Anche perché, crescendo, si ha una prospettiva diversa della vita. È un desiderio universale. Visto l’argomento trattato, diversa è stata anche la mia prestazione attoriale. Ho la tendenza a non mostrarmi mai vulnerabile ma non ho avuto paura di sembrarlo nei panni di Adam. È come se avessi fatto pace io stesso con il carico che mi portavo sulle spalle nella vita di tutti i giorni”.

Il giovane Adam

Nel suo viaggio nel tempo, Adam ritrova se stesso da ragazzino. Il giovanissimo Adam è interpretato dal tredicenne Walter Scobell, un esordiente che aveva alle spalle solo un ruolo in una rappresentazione scolastica. “Walker è arrivato sul set portando la sua innocenza e la sua naturalezza. Sono doti difficili da trovare in un attore bambino. Non sapeva nulla di recitazione ma aveva visto centinaia di volte Deadpool, uno dei più grandi successi di Reynolds. Lo abbiamo visto maturare sul set: i 58 giorni delle riprese lo hanno fatto diventare grande”, ha dichiarato il regista Levy.

Walter Scobell e Ryan Reynolds in The Adam Project.

La madre di Adam

La trama di The Adam Project, il film inedito di Netflix, si concentra sulla relazione tra un padre e un figlio ma non dimentica le figure femminili. Una scena in particolare, quella in cui un Adam ormai adulto incoraggia la madre, regala uno dei momenti più toccanti del lungometraggio. La sequenza, in parte riscritta da Reynolds come un inno amorevole a sua madre, vede impegnata Jennifer Garner nei panni di Ellie, la madre di Adam. “È stata una delle scene più toccanti girate nella mia carriera”, ha confessato l’attrice. “Non riuscivo neanche a rileggerla perché avevo paura dei miei stessi sentimenti. L’ho riletta solo prima di girarla, in modo che le emozioni risultassero autentiche. Ne conserverò per sempre il ricordo, anche perché l’abbiamo realizzata l’ultimo giorno di riprese”.

Il padre di Adam

Louis, il padre di Adam, ha nel film Netflix The Adam Project il volto di Mark Ruffalo. “Ho dei figli adolescenti e so da padre cosa significa passare tanto tempo lontano da loro per questioni di lavoro”, ha detto l’attore. “Le relazioni tra genitori e figli sono la cosa più importante da preservare. Ma il film ha anche un lato che mi ha portato a mostrare un mio lato inedito, quello comico. In più, mi ha permesso di ritrovare su un set Jennifer Garner, con cui nel 2004 avevo girato la commedia romantica 30 anni in un secondo: è stato un regalo per noi ma anche per i fan di quel film, ancora oggi tanto amato”.

Jennifer Garner e Mark Ruffalo in The Adam Project.

La moglie di Adam e la nemica da sconfiggere

In The Adam Project ciò che porta Adam a viaggiare nel tempo è la ricerca della moglie Laura, supportata da Zoe Saldaña. Catherine Keener dà, invece, corpo al personaggio di Maya Sorian. “Per la prima volta, il film Netflix mi ha dato la possibilità di interpretare una super criminale. È il nemico che Adam deve combattere e, sebbene all’inizio sembri solo una cattiva da abbattere, ha le sue buone motivazioni per fare ciò che fa”, ha dichiarato l’attrice.

The Adam Project: Le foto Doane Gregory/Netflix 1/20 Zoe Saldaña, Ryan Reynolds e Walter Scobell. Doane Gregory/Netflix 2/20 Zoe Saldaña e Ryan Reynolds. Doane Gregory/Netflix 3/20 Ryan Reynolds. Doane Gregory/Netflix 4/20 Zoe Saldaña e Ryan Reynolds. Doane Gregory/Netflix 5/20 Zoe Saldaña e Ryan Reynolds. Doane Gregory/Netflix 6/20 Walter Scobell e Ryan Reynolds. Doane Gregory/NETFLIX 7/20 Shawn Levy e Ryan Reynolds. Doana Gregory/Netflix 8/20 Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Walter Scobell. Doane Gregory/Netflix 9/20 Walter Scobell e Ryan Reynolds. Doane Gregory/Netflix 10/20 Jennifer Garner e Mark Ruffalo. Doane Gregory/Netflix 11/20 Ryan Reynolds e Jennifer Garner. Netflix 12/20 Ryan Reynolds e Walter Scobell. Netflix 13/20 Ryan Reynolds e Walter Scobell. Netflix 14/20 Zoe Saldaña e Ryan Reynolds. Netflix 15/20 Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Walter Scobell. Doane Gregory/Netflix 16/20 Ryan Reynolds e Walter Scobell. Netflix 17/20 Ryan Reynolds e Walter Scobell. Doane Gregory/Netflix 18/20 Walter Scobell e Jennifer Garner. DOANE GREGORY/NETFLIX 19/20 Mark Ruffalo e Walter Scobell. Doane Gregory/Netflix © 2022 20/20 Walter Scobell. PREV NEXT