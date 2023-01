That ‘90s Show: Come erano belli gli anni Novanta degli adolescenti della serie tv Netflix!

A rriva su Netflix la serie tv That ‘90s Show su un gruppo di adolescenti degli anni Novanta. È lo spin-off di una serie culto dei primi anni Duemila: That ‘70s Show. Ashton Kutcher e Mila Kunis tra gli interpreti.

Debuttano il 19 gennaio su Netflix i dieci episodi della serie tv That ’90s Show, che già sin dal titolo dichiarano di essere figli di quel cult che è That ’70s Show. Si torna infatti a Point Place per vedere una nuova generazione di adolescenti diventare adulti nel seminterrato della famiglia Forman.

Spin-off di quella che anni Duemila è stata una serie tv amatissima, la That ’90s Show di Netflix ci presenta Leila, adolescente di Chicago che figlia dei mitici Eric e Donna, trascorre l’estate con i nonni Red e Kitty nella stessa città in cui sono cresciuti i genitori. Tanti i volti che sullo schermo si affiancano: dalla giovane protagonista Callie Harveda ai più affermati Mila Kunis e Ashton Kutcher.

La trama della serie tv That ‘90s Show

La serie tv Netflix That ‘90s Show è ambientata nell’anno 1995. Leia Forman è alla disperata ricerca di un po' di avventura o almeno di un amico stretto che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place a far visita ai nonni Red e Kitty, trova esattamente quello che cerca a due passi da casa... la vivace e ribelle Gwen.

Con l'aiuto degli amici di Gwen, tra cui l'adorabile fratello Nate e la sua ragazza Nikki, intelligente e determinata, il sarcastico e saggio Ozzie e l'affascinante Jay, Leia scopre che l'avventura è a portata di mano, proprio come lo era stata per i suoi genitori molti anni prima.

Entusiasta di potersi reinventare, convince i genitori a farla restare tutta l'estate. Con un seminterrato di nuovo pieno di adolescenti, Kitty è lieta che casa Forman sia diventata il rifugio di una nuova generazione, mentre Red... beh, rimane il vecchio Red.

I personaggi

Il mondo di Point Place della serie tv Netflix That ‘90s Show è abbastanza popolato di facce e volti, alcuni riconoscibili e altri no. Motivo per cui abbiamo pensato a una guida che vi aiuta a familiarizzare con tutti.

Leia Forman (Callie Harveda)

Leia è la figlia adolescente super intelligente di Donna ed Eric. È lei che decide di trascorrere l’estate a Point Place dopo aver stretto rapidamente amicizia con un gruppo di adolescenti del vicinato. I nuovi amici l’aiuteranno a uscire dal suo guscio, nonostante lei pensi che siano tutti mooolto più fighi di lei.

Gwen (Ashley Aufderheide)

Gwen è letteralmente la ragazza della porta accanto: vive infatti nella vecchia casa di Donna. Come tutte le ragazze della metà degli anni Novanta, manifesta il suo spirito ribelle nella passione per la musica e nella politica da riot girl. Sin da subito è colpita (e forse anche un po’ intimidita) dalla sicurezza di Gwen. Ma nulla vieterà alle due di diventare presto amiche.

Jay (Mace Coronel)

Jay è un giovane dall’atteggiamento spensierato e dal gran fascino. Basterebbero questi due indizi per far capire agli appassionati di That ‘70s Show di essere di fronte al figlio, civettuolo e rubacuori, di Kelso e Jackie.

Ozzie (Reyn Doi)

Il perspicace e irriverente Ozzie sta bene in mezzo ai suoi amici. Dichiaratamente gay, desidera che il resto del mondo accetti il suo orientamento sessuale con la stessa apertura mostrata dai suoi amici.

Nikki (Sam Morelos)

Attenta, intelligente e ambiziosa, Nikki ha come obiettivo quello di andare al college e diventare un medico. Adora il suo dolce e stupido fidanzato Nate, anche se a volte ride di lui ma non con lui.

Nate (Maxwell Acee Donovan)

Amabile e dal cuore doro, Nate sembra il classico atleta liceale ma è molto più interessante di quanto sembri. Adora la fidanzata Nikki e spesso litiga con la sorellastra Gwen.

Kitty Forman (Debra Jo Rupp)

L’amata ma nevrotica madre di Eric si è addolcita con il passare degli anni. Da nonna affabile di Leia, scopre di adattarsi perfettamente alla nuova generazione di ragazzi che la circonda. Del resto, apprezza molto che in casa sua ci sia un po’ di movimento e vita.

Red Forman (Kurtwood Smith)

Red è stato abbastanza severo come padre. Lo sa il figlio Eric e ne è consapevole la moglie Kitty. I suoi modi sono sempre rimasti gli stessi e ha la tendenza a rimetterli in atto anche con la nuova generazione di “idioti” che si muove in casa sua.

Sherri (Andrea Anders)

Volubile vicina di casa della famiglia Forman, Sherri è la madre di Gwen e Nate. Si sta impegnando al massimo per crescere i suoi figli e il suo cuore è da ammirare, anche se i risultati non sono sempre quelli sperati.

Eric (Topher Grace)

Ex adolescente nerd, Eric è diventato un papà… nerd! Ancora innamorato di Donna, sua fidanzata dei tempi del liceo, vive ora a Chicago con il resto della sua famiglia. Porta lui la figlia Leia in vacanza a Point Place, dove poi la ragazza ha deciso di restare.

Jackie (Mila Kunis)

Jackie era un tempo la ragazza più popolare del liceo frequentato da Eric. È ora madre dell’adolescente Jay ed è sposata con Kelso, la sua cotta adolescenziale.

Kelso (Ashton Kutcher)

Adorabile come sempre, Kelso vive ancora a Point Place con la moglie Jackie.

Donna (Laura Prepon)

Ex esuberante ragazza della porta accanto, Donna è sposata con Eric ed è tornata a Point Place per lasciare sua figlia Leia a trascorrervi l’estate.

Fez (Wilmer Valderrama)

Ex studente arrivato per uno scambio scolastico, Fez è diventato una specie di celebrità locale a Point Place.

