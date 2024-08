N etflix propone la serie tv antologica Terror Tuesday: Extreme, ispirata ai racconti di esperienze realmente vissute dagli ascoltatori di un programma radiofonico. Non dormirete più sonni tranquilli.

Arriva su Netflix per tutti gli amanti dell’orrore, ispirato a storie realmente accadute, la serie tv thailandese Terror Tuesday: Extreme. Composta da otto episodi antologici studiati per farci venire i brividi e accapponare la pelle, la serie tv Netflix Terror Tuesday: Extreme debutta il 20 agosto e trae ispirazione da eventi reali, drammatizzando le storie più inquietanti del popolare programma radiofonico di EFM, Terror Tuesday.

Terror Tuesday: Extreme su Netflix trasforma i racconti radiofonici da brivido forniti dagli ascoltatori del programma in una serie tv inquietante che terrà gli spettatori sul bordo delle loro sedie. Ogni episodio è realizzato da un regista diverso e presenta un cast stellare, esplorando diversi aspetti della paura. Dalle vesti nuziali infestate e case maledette a spiriti vendicativi e segreti familiari inquietanti, Terror Tuesday: Extreme si preannuncia come un must per gli appassionati di horror.

Le otto storie

Una nuova ondata di terrore sta per arrivare su Netflix con la serie tv Terror Tuesday: Extreme. Le storie agghiaccianti che una volta portavano molti a nascondersi sotto le coperte stanno per tornare a tormentarci con otto episodi di terrore estremo, portati alla vita con vividezza e orrore. Scopriamo insieme cosa aspettarci.

Le cose iniziano con un confronto testa a testa tra Cherprang Areekul e Miusic-Praewa Suthamphong. Diretto da Prueksa Amaruji, l'episodio Our Little Sister ruota attorno a un incidente che tragicamente costa la vita a Elle (Miusic-Praewa Suthamphong), lasciando la sorella maggiore Aye (Cherprang Areekul) profondamente segnata e carica di un travolgente senso di colpa. Un giorno, la loro madre (Dhanyabhorn Sondhikandha) scopre un rituale per richiamare lo spirito di Elle in una bambola, dando il via a conseguenze terrificanti.

Successivamente, il regista Surapong Ploensang presenta Wedding Dress, dove l'attrattiva di un abito da sposa da sogno nasconde un segreto sinistro. L'episodio segue Milk (Care-Panisara Rikulsurakan), una talentuosa sarta che lavora nel negozio di noleggio abiti da sposa di Nuch (Tonhom-Sakuntala Teinpairoj). Milk sogna di indossare un abito da sposa per il suo matrimonio con il suo indifferente fidanzato Bank (Atthaphol Thetthawong). La sua vita prende una svolta drammatica quando scopre un affascinante abito da sposa che cambierà il suo destino per sempre.

Il terrore continua con Ode to My Family, un episodio agghiacciante diretto da Chayan Laoyodtrakool. Esplora le vite della famiglia di un poliziotto mentre si trasferiscono in una vecchia casa inquietante ai margini della città, in attesa della risoluzione del caso di corruzione del padre (Not-Vorarit Fuangaromya). La madre (Kem-Laphasrada Chuaykua), la figlia Linda (Praew-Narupornkamol Chaisang) e il figlio Chawin (Poon Mitpakdee) sono tutti riluttanti a vivere in questa casa spaventosa. La loro inquietudine cresce quando scoprono una stanza sigillata con un amuleto, scatenando una serie di incidenti spaventosi che affliggono l'intera famiglia.

Credete nel fare un voto? Diretto da Abhichoke Chandrasen, The Vow segue Nat (Gee-Sutthirak Subvijitra) e Dao (Smile-Parada Thitawachira), amanti con segreti nascosti e una riluttanza a comunicare apertamente. Fanno un voto alla Signora della Montagna Oscura, solo per scoprire che le loro promesse li legano a un destino soffocante.

Un altro capolavoro arriva dal rinomato regista horror Chookiat Sukweerakul con Spectral Class. La storia si svolge in una scuola, un luogo vivace di giorno ma intriso di inquietudine di notte. La nuova insegnante Oil (Pat-Chayanit Chansangavej) è assegnata al turno notturno in solitaria, il che la porta a svelare la storia agghiacciante di Nik, uno studente della sua classe che è misteriosamente scomparso, e la sua famiglia, compreso suo padre e il peculiare abitante del villaggio Num (Point-Cholawit Meetongcom). Oil affronta un'esperienza terrificante che non dimenticherà mai.

Girl Next Door, una storia angosciante ambientata in un appartamento, è portata in vita dal regista Prin Keeratiruttanaluk. Bird (Nat Kitcharit), un giovane alla ricerca di libertà dopo aver appena lasciato il suo lavoro da colletto bianco, si trasferisce in un nuovo appartamento con regole inquietanti e sinistre. È immediatamente affascinato da Jane (Piglet-Charada Imraporn), la misteriosa e bellissima ragazza della porta accanto. Mentre Bird cerca di conoscerla, rimane ignaro dei pericoli nascosti sotto il suo fascino, che cambieranno la sua vita per sempre.

Eakkasit Thairat presenta in Dear Granny una storia che intreccia rituali di evocazione di spiriti nella misteriosa scomparsa di una nonna. La madre single Montha (Bee-Namthip Jongrachatawiboon) si sente obbligata a fare tutto il possibile per riportare sua madre indietro. Nonostante la loro relazione tesa, Nulek (Sydney-Supitcha Sangkhachinda) crede che sua nonna sia l'unica che la ama e si prende cura di lei e attende con ansia il suo ritorno. Quando finalmente la nonna torna, Nulek sente che non è più la stessa persona.

Infine, Viral Curse, debutto alla regia di Alisa Pien, racconta la storia da brivido di una madre single in difficoltà, Ple (Yarinda Bunnag), proprietaria di una piccola lavanderia che vive esperienze inquietanti dopo aver ascoltato storie di fantasmi sul programma radiofonico Terror Tuesday. È convinta che la sua vita e quella di sua figlia di 6 anni, Kaew (Irene-Maralyn Chatwattanasin), siano in grave pericolo a causa del fantasma visto nello show.

