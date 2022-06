Terra amara: Amore e possesso nella nuova serie tv turca di Canale 5

T erra amara è la nuova serie tv turca che Canale 5 propone da luglio, una storia d'amore impossibile nella Turchia degli anni Settanta in cui si intrecciano intrighi, amore, possesso e violenza.

Terra amara è la nuova serie tv turca romantica che Canale 5 propone da luglio per sostituire l’amata Brave and Beautiful, giunta a conclusione. Complice il successo riscontrato anni fa da personaggi come Can Yaman, le serie tv romantiche turche si sono fatte strada pian piano anche in Italia sostituendo quello che un tempo erano le telenovelas latinoamericane nei cuori della gente.

Seppur a prima vista azzardato, il paragone non è esagerato: basti pensare che paesi come la Spagna, l’Argentina, il Messico, il Venezuela e il Brasile, un tempo patria di Megan Montaner, Grecia Colmenares, Veronica Castro, Luisa Kuliok o Sonia Braga, sono a oggi i maggiori fruitori di serie tv turche romantiche.

La stessa Terra amara è diventata un successo internazionale grazie all’accoglienza che ha ricevuto in Spagna, dove è stata chiamata a far dimenticare i fasti di Il Segreto. Seppur composta finora da 4 stagioni e 141 puntate, in patria Terra amara si è rivelato un prodotto di fascia media. Canale 5 spera ora di bissare il successo in Italia, puntando sull’affinità di gusti tra la penisola iberica e la nostra.

Cosa racconta la serie

Terra amara, la nuova serie tv turca romantica di Canale 5, si distingue dalle altre finora trasmesse per via della sua ambientazione. L’amore leggendario di cui racconta affonda le sue radici nella Istanbul degli anni Settanta prima di continuare sullo sfondo di un contesto ambizioso e tirannico nelle fertili terre di Cukurova, nel sud della Turchia,

Yilmaz, che commette un omicidio per proteggere Zuleyha dalla crudeltà della sua stessa famiglia, e Zulehya, che preferirebbe morire piuttosto che rinunciare a Yilmaz, intraprendono insieme un’estenuante fuga. Il destino porta gli appassionati ma sfortunati innamorati ad Adana, nelle vaste e fruttuose terre del moderno e potente proprietario terriero Demir e della dominante madre Hunkar.

Una semplice bugia che i due innamorati in fuga raccontano per non essere separati sconvolgerà le loro vite e distruggerà ogni speranza di salvezza che avevano, lasciandoli in mezzo a un tumulto totale. Riuscirà mai il loro amore a superare tutti gli ostacoli? Per quanto tempo un signorotto, abituato a ottenere tutto ciò che vuole, continuerà ad amare una donna che gli permette di entrare nel suo corpo ma mai nel suo cuore?

Partendo da queste premesse, Terra amara, la nuova serie tv romantica turca, promette di affascinare il pubblico di Canale 5 con tutta una serie di domande e riflessioni essenziali sull’amore e sul possesso. E, come in ogni favola che si rispetti, da un lato ci sono quelli che faranno qualsiasi cosa per ottenere ciò che vogliono e dall’altro lato coloro che, dotati di un grande cuore, crederanno nel potere salvifico dell’amore.

Murat Unalmis e Hilal Altinbilek in Terra amara.

I personaggi principali

Come ogni grande serie tv turca romantica che si rispetti, anche Terra amara riempirà i pomeriggi di Canale 5 con un’infinità di personaggi a cui legarsi. Scopriamo i quattro principali.

DEMIR YAMAN

Non stupisca però come il più importante sia Demir, il signorotto interpretato da Murat Unalmis.

Demir è l’unico erede della famiglia Yaman, la più potente di Adana. Dopo la laurea, è tornato al ranch di famiglia per rilevare gli affari che ha ereditato dal padre. Non c’è nulla di ciò che desideri che non ottenga, tranne Zuleyha.

Quando Demir sposa Zuleyha, colpito dalla sua bellezza e dalla sua intelligenza, e da lei ha un figlio, si sente l’uomo più felice della terra. Ma, in fondo, sa che Zuleyha non lo ama e non farà mai. Agli occhi di tutti, Demir sembra un uomo gentile, intelligente e leale, ma lo è solo con chi è buono con lui. Altrimenti, mostra il suo lato peggiore, diventando freddo e crudele al di là di ogni immaginazione.

Murat Unalmis in Terra amara.

HUNKAT YAMAN

Demir è il figlio di Hunkat, impersonata da Vahide Percin. Proprio come il significato del suo nome suggerisce, Hunkar è una sultana, una regina a tutti gli effetti. È la grande signora del ranch di famiglia ed è figlia di uno dei più grandi proprietari terrieri turchi. È una donna ricca che si preoccupa profondamente per la sua terra e per le persone che la abitano.

È arrivata al ranch dopo essersi laureata e sposata con il padre di Demir. Qui, tutti la temono perché sanno che la sua rabbia non conosce limiti. Sostiene in tutto i propositi del figlio, intenzionato a possedere tutta Cukurova. Tuttavia, c’è qualcosa di lui che non riesce ad accettare: a causa di una parotite avuta da bambino, Demir potrebbe essere sterile. L’idea di non poter avere altri eredi tormenta Hunkar, a meno che non lasci tutte le sue fortune a Sermin, il cugino di Demir.

Messa alle strette, Hunkar troverà una soluzione di cui non parla con anima viva. I suoi piani, del resto, sono sempre segreti, come il suo apprezzamento, la sua rabbia e la sua misericordia. Tale soluzione risponde al nome di Zuleyha.

Vahide Percin in Terra amara.

ZULEYHA ALTUN (YAMAN)

La venticinquenne Zuleyha, portata in scena da Hilal Altinbilek, è l’eroina di Terra amara, la nuova serie tv turca romantica di Canale 5. Donna coraggiosa, è dotata di impeccabile intelligenza e affascinante bellezza. Dopo la perdita in tenera età di entrambi i genitori, è cresciuta con il fratellastro Veli e ha iniziato a lavorare in una lussuosa sartoria di Nisantasi per guadagnarsi da vivere.

Zuleyha sa benissimo che intelligenza e bellezza potrebbero aprirle tutte le porte ma a lei non importa essere ricca o potente. Vuole solo essere felice con Yilman, il giovane che ama. Innamorata pazza, è determinata a trascorrere con lui il resto della sua vita. Purtroppo, però, il fratellastro ha altri piani: incallito giocatore d’azzardo sempre al verde, vorrebbe venderla a Naci, un boss del crimine, per avere in cambio la cancellazione di un debito. Ed è così che nella vita di Zuleyha arriva la tragedia. Yilmaz uccide Naci e i due sono costretti a darsi alla fuga.

Giunta al ranch degli Yaman, Zuleyha colpisce sia Hunkar sia Demir. Realizzando che la ragazza è incinta, Hunkar la separa da Yilmaz e la spinge a sposare Demir. Credendo che Hunkar possa salvare Yilmaz dall’esecuzione che lo attende, Zuleyha acconsente al matrimonio e di far credere che il figlio che ha in grembo sia di Demir. In cuor suo, sa però di non poter vivere una vita intera senza il suo Yilmaz.

Hilal Altinbilek in Terra amara.

YILMAZ AKKAYA

Il ventinovenne Yilmaz, giocato da Ugur Gunes, è cresciuto in un quartiere della classe operaia di Istanbul. Quando i suoi genitori muoiono, ha iniziato a lavorare per sostentarsi. Da anni è perdutamente innamorato di Zuleyha e non c’è niente che non farebbe per lei. Armato di coraggio e rabbia, non esita a uccidere Naci quando l’amata viene venduta dal fratellastro.

Dopo l’omicidio, decide però di consegnarsi spontaneamente alla polizia: la sua coscienza non gli permette di stare in pace con se stesso. Scappa con Zuleyha su suggerimento del suo datore di lavoro. Ma, una volta ad Adana, finisce con l’amata nel ranch degli Yaman andando incontro allo sfacelo più totale. Qui, Zuleyha mente a tutti raccontando che Yilmaz è suo fratello per evitare che venga catturato ma la bugia innesta una serie di altre terribili conseguenze.

Mandato in prigione, Yilmaz sperimenta quanto dura sia la vita lontano dalla sua Zuleyha. Ma una volta libero un altro contraccolpo lo attende: Demir e Zuleyha si sono sposati. Sarà così che avrà inizio il suo percorso di riscatto, segnato dal desiderio di cancellare ogni traccia del vecchio Yilmaz.

Ugur Gunes in Terra amara.

