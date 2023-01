Terezin: Amore, arte e resistenza durante la Seconda guerra mondiale – Il trailer in anteprima

T heWom.it vi offre in anteprima esclusiva il trailer del film Terezin. Diretto da Gabriele Guidi, arriverà in sala per il Giorno della Memoria con il suo racconto di amore e resistenza sullo sfondo del ghetto di Terezin.

Uscirà al cinema il 26 gennaio per Minerva Pictures, per celebrare il Giorno della Memoria, Terezin, film che racconta un lato inedito della vita vissuta dai deportati ebrei nei primi anni ’40, all’interno del campo di detenzione di Theresienstadt, detto ghetto di Terezin. Tra di loro soprattutto artisti e creativi , molti compositori, pittori, poeti, scultori, scrittori: il cuore e l’anima della cultura centro europea di quegli anni.

La storia, che si focalizza sul clarinettista Antonio e un gruppo di musicisti, descrive la forza dell’arte in situazioni estreme, raccontando come l’uomo sia profondamente capace di negare se stesso e allo stesso tempo, proprio grazie all’arte, in grado di compiere assoluti prodigi.

Dietro la macchina da presa, al suo esordio, c’è Gabriele Guidi che dirige un cast internazionale composto da Mauro Conte (Una questione privata, Sulla mia pelle), l’attrice slovacca Dominika Moravkova, Alessio Boni, Cesare Bocci, Antonia Liskova, Jan Revai, Bořek Slezáček e Marián Mitaš. Il film è una coproduzione internazionale di Minerva Pictures con Rai Cinema, insieme alla ceca Three Brothers Production.

Il poster del film Terezin.

La trama del film Terezin

Il film Terezin racconta la storia di Antonio, un clarinettista italiano, e Martina, violista cecoslovacca, che si innamorano durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1942 vengono deportati a Terezin dove la loro storia si intreccia con le incredibili vicende dei tanti artisti e intellettuali rinchiusi nel ghetto. Eccellenze umane ed artistiche del centro Europa che, durante la guerra, realizzarono centinaia di produzioni musicali - ancora oggi rappresentate ed uniche al mondo - riuscendo a far divenire l’arte uno strumento di sopravvivenza per migliaia di persone segregate.

La sceneggiatura porta la firma di Gabriele Guidi, Ennio Speranza e Alessandro Zannoni.

Il trailer in esclusiva

TheWom.it vi presenta oggi in anteprima esclusiva il trailer di Terezin, film al cinema dal 26 gennaio per il Giorno della Memoria.