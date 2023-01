Teen Wolf: Il film – Su Paramount+ torna il giovane licantropo della mitica serie tv

A cinque anni di distanza dalla fine della serie tv Teen Wolf, un film targato Paramount+ ne riprende la storia. Tornano così in azione i licantropi di Beacon Hills ma anche, a sorpresa, la cacciatrice Allison Argent.

Teen Wolf: Il film approda su Paramount+ negli Stati Uniti il 27 gennaio per poi arrivare prossimamente anche in Italia. Scritto e diretto da Jeff Davis, vede tornare in azione i protagonisti della mitica serie tv che tanti fan ha lasciati orfani con il suo finale.

In Teen Wolf: Il film, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Tyler Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Bentornati a Beacon Hills

Sono passati cinque anni da quando la sesta e ultima stagione della serie tv Teen Wolf si è conclusa con un’epica battaglia tra i residenti soprannaturali e gli umani della città immaginaria di Beacon Hills, in California. Ora, il lupo mannaro Scott McCall (Tyler Posey) e la sua banda di amici tornano in azione per affrontare il nemico più letale finora incontrato in Teen Wolf: Il film, un’esclusiva Paramount+.

“Sono davvero felice di riportare in vita Scott”, ha commentato Tyler Posey. “Mi era mancato il suo coraggio e la sua scelta di difendere la sua città natale dalle minacce soprannaturali dopo la sua trasformazione in lupo mannaro. Lo ritroviamo ora lontano dalla sua dimensione eroica ma di certo non può rimanere indifferente quando a Beacon Hills accadono di nuovo molte strane cose. Questo è il motivo per cui riunisce la sua “famiglia” e combatte contro il più folle dei cattivi mai visto prima”.

Nel film voluto da Paramount+ per rinverdire la saga di Teen Wolf tornano anche molti dei personaggi più amati della serie tv. Ritroviamo infatti il lupo mannaro Derek (Tyler Hoechlin), la banshee Lydia (Holland Roden), la coyote mannaro Malia (Shelley Hennig) e il lupo mannaro Jackson (Colton Haynes). Ma anche, a sorpresa, la cacciatrice Allison Argent (Crystal Redd), che era stata uccisa in combattimento da un demone nella terza stagione. “Tutto ciò che possono dirvi è che Allison potrebbe essere viva così come potrebbe essere morta: spetterà ai fan scoprirlo”, ha scherzato l’attrice Crystal Redd senza spoilerare nulla sulle ragioni del suo ritorno.

Teen Wolf: Il film - I protagonisti 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT

Omaggio a un film classico

Teen Wolf: Il film, prossimamente su Paramount+, come la serie tv di cui è un sequel deve le sue origini a Voglia di vincere (il cui titolo originario era proprio Teen Wolf), un film del 1986 interpretato da Michael J Fox. “Teen Wolf: Il film rende omaggio proprio a quel primo film”, ha aggiunto Tyler Posey. “In un certo senso, abbiamo ripreso la trama ma l’abbiamo modernizzata aggiungendo drammaticità e intensità ai vari personaggio. Ne abbiamo fatto una versione più oscura e cinematografica”.

Teen Wolf: Il film - Le foto TEEN WOLF: THE MOVIE -- Linden Ashby as Sheriff Stilinski in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 1/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Colton Haynes as Jackson Whittemore and Holland Roden as Lydia Martin in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Tyler Golden/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 2/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Dylan Sprayberry as Liam Dunbar and Amy L. Workman as Hikari Zhang in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Tyler Golden/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 3/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- - Amy L. Workman as Hikari Zhang, Dylan Sprayberry as Liam Dunbar, Colton Haynes as Jackson Whittemore and Holland Roden as Lydia Martin in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Tyler Golden/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 4/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Linden Ashby as Sheriff Stilinski in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 5/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Colton Haynes as Jackson Whittemore and Shelley Hennig as Malia Tate in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Steve Dietl/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 6/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Shelley Hennig as Malia Tatein TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Steve Dietl/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 7/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 8/31 TEEN WOLF: THE MOVIE --Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Matt MIller/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 9/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Ian Bohen as Peter Hale, Tyler Posey as Scott McCall and Seth Gilliam as Dr. Alan Deaton streaming on Paramount+. Photo: Matt Miller/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 10/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 11/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 12/31 TEEN WOLF: THE MOVIE --Holland Roden as Lydia Martin and Shelley Hennig as Malia Tate in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Steve Dietl/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 13/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 14/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 15/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- JR Bourne as Chris Argent and Melissa Ponzio as Melissa McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 16/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Dylan Sprayberry as Liam Dunbar and Amy L. Workman as Hikari Zhang in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 17/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- JR Bourne as Chris Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 18/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Dylan Sprayberry as Liam Dunbar and Amy L. Workman as Hikari Zhang in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 19/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Andrew Thomas Clifton/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 20/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Ian Bohen as Peter Hale, Tyler Posey as Scott McCall and Seth Gilliam as Dr. Alan Deaton streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 21/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 22/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 23/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 24/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 25/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall and Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 26/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 27/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 28/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall, Vince Mattis as Eli Hale and Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 29/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall as Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 30/31 TEEN WOLF: THE MOVIE -- Tyler Posey as Scott McCall as Crystal Reed as Allison Argent in TEEN WOLF: THE MOVIE streaming on Paramount+. Photo: Curtis Bonds Baker/MTV Entertainment ©2022 PARAMOUNT GLOBAL. All Rights Reserved. 31/31 PREV NEXT