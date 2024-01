Te l’avevo detto: Valeria Golino è Pupa in una clip esclusiva del film

A l cinema dal 1° febbraio, Te l’avevo detto è il nuovo film della regista Ginevra Elkann. Ne vediamo insieme una clip in esclusiva in cui facciamo la conoscenza di Pupa, la “peccatrice” interpretata da Valeria Golino.

Arriva in sala il 1° febbraio Te l’avevo detto, il film diretto da Ginevra Elkann presentato con successo al Toronto Film Festival prima e alla Festa del Cinema di Roma dopo. Con Valeria Bruni Tedeschi, Danny Huston, Greta Scacchi, Riccardo Scamarcio, Andrea Rossi, Alba Rohrwacher, Valeria Golino, Marisa Borini e con Sofia Panizzi, il film Te l’avevo detto si basa su un soggetto e una sceneggiatura di Chiara Barzini, Ilaria Bernardini e Ginevra Elkann.

Produzione The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Rai Cinema in produzione associata con Tender Stories e Small Forward Productions, è prodotto da Lorenzo Mieli e Simone Gattoni ed è distribuito da Fandango Distribuzione. La storia ci porta in un fine settimana di gennaio a Roma, quando un'anomala ondata di caldo si impossessa della città. Nell’arco di due giorni i protagonisti vengono messi con le spalle al muro, costretti ad affrontare tutto quello che hanno abilmente evitato nelle loro vite, abituati a usare il sesso, il cibo, le droghe e persino l’amore come via di uscita, adesso non possono più scappare, devono attraversare il caldo e farsi trasformare da esso, ognuno con il suo ritmo, ognuno con la sua voce.

La trama del film

All’inizio del film Te l’avevo detto siamo portati a Roma. Il Natale è arrivato ed è già finito. Sembra un gennaio come tanti altri se non fosse che un’ondata di caldo senza precedenti (simbolo di una realtà globale sempre più preoccupante) mette tutti quanti a dura prova, minando anche la salute mentale. Tra le movimentate strade e piazze, Gianna (Valeria Bruni Tedeschi) è alle prese con un’ossessione decennale per la sua ex migliore amica Pupa (Valeria Golino), una matura pornostar degli anni Ottanta che, oramai in bancarotta, si aggrappa disperatamente ai suoi giorni di gloria.

Gianna dipende dalla dolce figlia Mila (Sofia Panizzi), che si prende cura con amore di un’anziana signora costretta in casa (Marisa Borini) ma anche di uno schietto prete, padre Bill (Danny Huston). Ex eroinomane metà italiano e metà americano, padre Bill ha visto da poco arrivare in Italia la sorella (Greta Scacchi), giunta nella capitale per seppellire le ceneri della loro estraniata madre seguendo le precise ultime volontà.

Padre Bill è inoltre impegnato a far da sponsor per Caterina (Alba Rohrwacher), un’artista alle prese con la tossicodipendenza che ha perso la custodia del piccolo figlio a favore dell’ex marito (Riccardo Scamarcio).

Con l’aumento della tensione e del caldo, le peggiori paure e i vizi di ogni personaggio iniziano a venire a galla. E, mentre aumenta l’isteria, ognuno deve trovare un modo per calmarsi per evitare di scoppiare.

“Durante una calda estate romana, dove tutto si stava sciogliendo intorno a me, mi sono chiesta se il mondo sarebbe stato così per sempre, per sempre caldo, giallo e secco. È stato allora che ho sentito il bisogno di raccontare questa storia”, esordisce così la regista Ginevra Elkann nello spiegare la genesi del suo film, Te l’avevo detto. “Quell’estate mi ha ricordato la Bibbia con le sue catastrofi naturali: visioni apocalittiche, invasioni di grilli, animali allo stato brado e peccatori puniti. Ma chi erano questi peccatori?”.

“Quelle erano le persone che mi interessavano: i peccatori. Mi interessava il peccato e perché oggi, molto spesso viene considerato malattia. Te l'avevo detto parla di questo. È un fine settimana a Roma quando arriva un'ondata di caldo improvvisa. I personaggi del film si confrontano con le difficoltà che hanno abilmente evitato di affrontare per tutta la vita, che si tratti di cibo, sesso, droghe, religione o chirurgia plastica. Ma ora non possono più scappare. Sono tutti così concentrati sui propri problemi e i propri bisogni che non vedono, accanto a loro, il mondo che sta per crollare. Riescono a vedere solo sé stessi e non ciò che li circonda. E questa è la loro tragedia”.

TheWom.it vi propone una clip esclusiva del film Te l’avevo detto, in cui facciamo la conoscenza di Pupa, il personaggio interpretato da Valeria Golino.