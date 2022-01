A bbiamo lasciato Jodi dopo aver tenuto un motivante discorso al ballo. In Tall Girl 2, film Netflix seguito di un grande successo della piattaforma, Jodi ritorna in tempo per il San Valentino 2022. È totalmente cambiata ma servirà questo a renderla più sicura?

Tall Girl è una delle commedie musicali romantiche di maggior successo della piattaforma Netflix. Jodi, la protagonista, è ora pronta a crescere e vivere nuove avventure in Tall Girl 2, film original Netflix disponibile dall’11 febbraio, qualche giorno prima della festa degli innamorati.

E, in prossimità di San Valentino, cosa accadrà a Jodi? E agli amici e alle amiche che la circondano? E ci saranno ancora i suoi simpatici genitori?

Cosa raccontava Tall Girl

Prima di sapere cosa accade in Tall Girl 2, film Netflix disponibile dall’11 febbraio, occorre ricordare cosa raccontava Tall Girl, il primo capitolo delle avventure di Jodi.

In Tall Girl, Jodi è da sempre la ragazza più alta della scuola, una cosa che la mette continuamente a disagio. Dopo aver affrontato la vita a testa bassa per sedici anni e dopo le prese in giro da parte dei compagni di classe, Jodi conosce Stig, uno studente svedese in visita, apparentemente perfetto e addirittura più alto di lei.

Jodi prende una cotta per lui e questo sconvolge la sua esistenza lanciandola in un sorprendente triangolo amoroso. Grazie all'aiuto dei suoi due amici del cuore e della sorella Harper, reginetta di bellezza, Jodi si rende conto di essere molto di più di quanto le insicurezze legate al suo aspetto non le facessero credere.

Cosa racconta Tall Girl 2

La storia di formazione di Jodi prosegue in Tall Girl 2, film che Netflix propone dall’11 febbraio. Dopo il commovente discorso al ballo, Jodi sembra aver trovato la sicurezza che le mancava. Ha imparato a camminare senza chinare il capo e non è più semplicemente la “ragazza” alta.

Adesso è popolare, sicura di sé, esce con un ragazzo e ha ottenuto il ruolo da protagonista nel musical scolastico dell’anno in corso. Mentre si intensificano le pressioni legate alla trovata popolarità, aumentano anche le sue insicurezze. Intanto, nascono nuove relazioni e quelle già esistenti sono messe alla prova.

Quando il mondo che aveva costruito incomincia a sgretolarsi, Jodi si renderà conto che stare a testa alta era solo l'inizio. Perché, in fondo, crescere è il più duro dei lavori.

Ava Michelle e Jan Luis Castellanos.

Gli attori protagonisti

A interpretare Jodi in Tall Girl 2, il film Netflix visibile dall’11 febbraio, è ancora una volta l’attrice Ava Michelle.

Accanto a Jodi troveremo nuovamente l’amico Dunkleman, il “clown della classe” da sempre innamorato di lei, impersonato da Griffin Gluck e l’altra amica Fareeda, la “più alla moda”, portata in scena da Anjelika Washington.

Ci sarà nuovamente spazio per lo svedese Stig, il “più bel ragazzo mai visto”, con il volto di Luke Eisner e per Harper, la reginetta di bellezza e sorella di Jodi, supportata da Sabrina Carpenter.

E si rivedono anche Kimmy e Schnipper, i due maggiori tormenti di Jody, sempre con le fattezze di Clara Wilsey e Rico Paris.

Ma la storia di Jody in Tall Girl 2 non sarebbe la stessa se non ritornassero in scena anche i genitori Richie ed Helaine, i cui calore ed empatia trovano riscontro negli attori Steve Zahn e Angela Kinsey.

Occhio, però, ai nuovi innesti, a cominciare da Tommy, interpretato da Jan Luis Castellanos, noto per la serie Tredici.

Ava Michelle e Griffin Gluck in Tall Girl 2.