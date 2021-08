F ashion e makeover sono diventati grandi protagonisti in alcuni dei talent show più seguiti degli ultimi tempi. Se non li hai ancora visti, cosa stai aspettando?

I talent show non passano mai di moda, anzi si solo evoluti e oggi parlano anche di fashion e makeover. Concorrenti che si sfidano a colpi di bozzetti, abiti all'avanguardia, make-up e rifacimenti "estremi" mettendo in gioco il proprio talento.

Ne troviamo sulle principali piattaforme di streaming (Netflix e Amazon Prime Video) ma non solo, con qualche "chicca" dal passato che sicuramente ti stupirà. Mettiti comoda e goditi i talent show su fashion e makeover più cool in circolazione. Se non li hai ancora visti, devi rimediare!

Next in fashion

Se di talent show dedicati al fashion si parla, non possiamo che aprire il nostro elenco con Next in Fashion, uno dei programmi più apprezzati di Netflix. Un reality altamente competitivo in cui 18 tra i migliori designer internazionali si sfidano a colpi di stili e tendenze, cercando di distinguersi per originalità, creatività e inventiva.

Probabilmente i loro nomi non ti diranno niente, eppure si tratta di giovani stilisti che hanno già lavorato ad altissimi livelli, vestendo molte celebrities e disegnando outfit per i più importanti marchi internazionali. A guidarli in questa gara è Tan France, stilista famosissimo che abbiamo già visto nello show Queer Eye, e Alexa Chung, modella e icona mondiale di stile.

Chi riuscirà a emergere come nuovo volto del design di moda? E chi si aggiudicherà il corposo montepremi da 250mila dollari, con la possibilità di lanciare la propria collezione sulla piattaforma online Net-a-Porter? Attualmente su Netflix è disponibile solo la prima stagione di Next in Fashion, composta da 10 episodi. Speriamo che presto arrivi la prossima!

Making the Cut

Prime Video non poteva mancare con il suo talent show dedicato al mondo del fashion system. Ed ecco allora che puoi gustarti sulla piattaforma streaming di Amazon Making the Cut: due stagioni per un totale di 18 puntate in cui dodici imprenditori e designer provenienti da ogni parte del mondo si sfidano a colpi di idee e originalità. Tutto allo scopo di far emergere il proprio brand e farlo diventare un successo globale.

Sempre la solita solfa? Non proprio, visto chi troviamo alla conduzione: niente meno che l'eternamente giovane e bellissima Top Model Heidi Klum e lo stilista Tim Gunn, entrambi in passato alla guida del primo talent show dedicato al fashion (che vedremo dopo).

In ogni puntata i concorrenti presentano dei look, sia abiti da passerella che pret-a-porter, e i più belli e cool vengono poi resi disponibili nello store di Amazon appositamente dedicato, in edizione limitata. A giudicarli ci pensano alcuni personaggi d'eccezione come Nicole Ritchie, Chiara Ferragni e la splendida Naomi Campbell.

Project Runway

Hai presente quando accennavamo al primo talent show dedicato al fashion? Parliamo di Project Runway, nato niente meno che nel 2004 e andato avanti con ben 18 edizioni, fino al 2019. Il programma ha letteralmente spopolato negli USA con la splendida Heidi Klum alla conduzione e ha rappresentato una vera rivoluzione nel mondo dei talent.

In giuria si sono alternati nomi del calibro di Diane von Furstenberg, Christian Siriano, Nina Garcia, Michael Kors e Brandon Maxwell e il successo è stato talmente grande che anche in altri Paesi del mondo ne sono state realizzate delle versioni ad hoc, come quella italiana (2014) condotta da Eva Herzigova con Alberta Ferretti e Tomaso Trussardi in giuria.

Project Runway funziona, come ogni talent che si rispetti, a eliminazione fino a selezionare i designer che si contendono la finale, che consiste nella presentazione di una collezione completa di abiti che andrà dritta alla Settimana della Moda di New York.

America's Next Top Model

Moda vuol dire designer, ma anche modelle! Ecco allora che tra i talent dedicati al fashion non puoi perderti America's Next Top Model, condotto per tante edizioni dalla Top Model internazionale Tyra Banks.

Trasmesso in Italia da Sky, lo show conta ben 24 stagioni andate in onda dal 2003 al 2018 tra sfide, servizi fotografici e spot pubblicitari che mettono alla prova le modelle con un unico obiettivo: affermarsi come nuovo volto delle passerelle internazionali.

Alla vincitrice spetta anche un ricco montepremi da 100 o 150mila dollari, un contratto con un'importante agenzia di moda e collaborazioni con le principali riviste di settore come Marie Claire, Elle, Vogue Italia.

Glow Up

Direttamente dal Regno Unito arriva, invece, Glow Up: Britain's Next Make-Up Star, un talent show dedicato al make-up non solo nell'ambito del fashion system, ma anche del cinema, della televisione e dell'editoria. Una competizione agguerritissima a colpi di pennelli che vede protagonisti giovani truccatori di ogni età e provenienza, vere promesse del make-up.

Lo show è distribuito da Netflix e al momento conta tre stagioni, le prime due presentate da Stacey Cooley e la terza da Maya Jama, con i professionisti del settore Dominic Skinner e Val Garland alla giuria.

Ogni puntata si apre con un brief in cui i giudici assegnano un compito ai make-up artist. Alla fine della sfida, poi, vengono scelti i migliori e i peggiori, a rischio eliminazione. Dopodiché la seconda parte della puntata prevede una sfida creativa, al termine della quale i due peggiori possono salvarsi o rimanere tra i concorrenti a rischio: un ultimo faccia a faccia di appena 15 minuti, infine, decide chi dovrà lasciare definitivamente il programma.

Fashion Diva

Proprio lo scorso maggio è arrivato in Italia il primo talent show tutto al femminile dedicato al mondo delle fashion blogger. Un settore fino che praticamente neanche esisteva fino a poco tempo fa, ma che oggi sta aprendo le porte del mondo del lavoro a moltissime ragazze che uniscono la passione per la moda a quella per i social.

Quattro puntate con 9 concorrenti che si mettono alla prova dimostrando le proprie abilità nell’utilizzo di Instagram insieme alle loro conoscenze in materia di fashion. Tutto sotto l'occhio vigile della giuria composta da Thomas Incontri, Sofia Giaele De Donà e Martina Ragozza e della conduttrice Rossella Di Pierro. Il talent è andato in onda su Go-TV (canale 163 del digitale terrestre) ma puoi rivederlo interamente su Youtube.