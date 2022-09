U n film proposto da Sky, Swing – Cuore da campioni, ci ricorda come l’unione faccia la forza grazie alla storia di una squadra di giovani canottieri allenati dal duro Michael Shannon.

Sky Cinema propone il 30 settembre in prima visione assoluta il film Swing – Cuore da campioni. Diretto da Michael Mailer propone un’edificante storia di formazione sullo sfondo di uno sport, cinematograficamente insolito, come il canottaggio. Protagonista ne è l’attore Michael Shannon nei panni di un coach chiamato a risollevare le sorti di una squadra di giovani atleti collegiali.

Sceneggiato da Vojin Gjaja, Swing – Cuore da campioni si ispira liberamente all’esperienza dello stesso Gjaja e conta tra i protagonisti sui giovani attori Alexander Ludwig, Alex MacNicoll e Charles Melton, particolarmente apprezzati dal pubblico millennial.

La trama del film Swing – Cuore da campioni

Swing – Cuore da campioni, film targato Sky, ci porta indietro nel tempo, nel 1999. Dopo essere arrivata ultima nel campionato nazionale, la squadra di canottaggio di un college statunitense è in subbuglio. E lo è anche a causa dei continui dissapori tra i vari ragazzi. Soprattutto, Alex (Alexander Ludwig), Chris (Charles Metton) e John (Alex MacNicoll), ognuno leader a proprio modo.

L’allenatore Murphy (Michael Shannon), un duro veterano dell’esercito, viene chiamato all’inizio della nuova stagione a preparare i ragazzi. A lui viene chiesto di cambiare lo stato delle cose e sbloccare il vero potenziale dell’intera squadra.

Ricorrendo a tutta la sua esperienza e a metodi poco convenzionali, Murphy insegnerà ai ragazzi cosa significa essere una squadra unita e compatta.

Il poster italiano di Swing - Cuore da campioni.

Un coach dai metodi insoliti

Sono tanti i lungometraggi che, con protagonisti dei giovani liceali o collegiali, raccontano di sport. Il film Swing – Cuore da campioni, proposto da Sky, si distingue dagli altri per ben due motivi: lo sport scelto e il suo attore protagonista. Raramente, sullo schermo abbiamo visto storie muoversi con sullo sfondo il mondo del canottaggio e, ancora più difficilmente, con un coach di ferro interpretato da un attore bravo come Michael Shannon.

Jack Murphy, il coach a cui presta il volto Shannon, entra nella vita dei ragazzi della Beeston University (college fittizio “ospitato” dalla vera Louisiana State University) all’inizio del campionato 1999-2000. La squadra si è classificata ultima al campionante nazionale e Murphy, veterano dell’esercito, ha accettato di risollevarne le sorti. Il suo ritorno a Beeston è però accompagnato da sentimenti contrastanti legati a quando lui era uno studente e faceva parte della stessa squadra insieme a diversi compagni e amici che hanno poi perso la vita nel sud-est asiatico.

Michael Shannon in Swing - Cuore da campioni.

Imparare a far squadra

A rivolere Jack nell’istituto è stato Singleton (David James Elliott), un amministratore che era solito competere con Murphy nella squadra di canottaggio. I due non sono né amici né nemici ma Singleton ha voluto che fosse Murphy ad allenare la squadra perché spera che possa mettere in evidenza le qualità di suo figlio Alex (Alexander Ludwig), il capitano. Solo così il giovane potrebbe attirare l’attenzione degli scout olimpici.

Ed è palesemente chiaro che sin sa subito tra l’esigente Murphy e l’egocentrico Alex non scorra buon sangue. Tanto più che Alex è piuttosto arrabbiato e colpito dalla simpatia che l’ex fidanzata (Lily Krug) sta dimostrando nei confronti del suo rivale John.

Ma ci sono altre sfide più importanti che Murphy deve affrontare al di là di quelle agonistiche. E nel corso della storia del film Swing – Cuore da campioni, film disponibile anche on demand su Sky, dovremmo imparare a conoscere meglio Chris, studente da poco trasferito che in un primo momento accetta con riluttanza di far parte della squadra, ma anche le motivazioni che spingono gli altri compagni a gareggiare. Così come dovremmo preparare i fazzoletti per una morte che ispirerà non poco i canottieri della Beeston durante una gara contro gli studenti di Harvard.

Una scena di Swing - Cuore da campioni.

Il regista

A dirigere Swing – Cuore da campioni, il film proposto da Sky in prima tv, è Michael Maren. Ex volontario del Corpo di Pace, operatore umanitario e corrispondente di guerra, Maren ha trascorso diciassette anni in Africa a stretto contatto con i conflitti e le carestie che hanno interessato Somalia, Sudan, Etiopia e altri posti caldi del continente.

Nel 1999, dopo la pubblicazione del libro The Road to Hell sulla Somalia e sugli aiuti esteri, Maren ha iniziato a lavorare come sceneggiatore, vendendo le sue storie tanto a colossi come HBO e Sony quanto a produttori indipendenti. Nel 2016 ha poi esordito come regista con il film Amore inaspettato, con la coppia formata da Demi Moore e Alex Baldwin. Swing – Cuore da campione è la sua opera seconda mentre ha da poco finito di girare il thriller The Minute You Wake Up Dead con Morgan Freeman protagonista.

