A rriva la serie tv Apple Tv+ Surface, la storia di una donna che perde la memoria e deve capire per quali ragioni avrebbe tentato il suicidio. Che segreti nasconde la sua vita?

Surface è la nuova serie tv con protagonista l’attrice Gugu Mbatha-Raw che debutta il 29 luglio su Apple Tv+. Si tratta di otto episodi creati da Veronica West a rilascio settimane che, ambientati nell’élite di San Francisco, raccontano la storia di Sophie, una donna che ha perso gran parte della sua memoria. Cercare di ricostruire chi è e come è arrivata a un misterioso tentativo di suicidio saranno un enigma di non facile risoluzione.

Attraverso colpi di scena e un triangolo amoroso inaspettato, la serie tv thriller, sexy e raffinata, porta a una domanda: e se un giorno ti svegliassi e non conoscessi i tuoi segreti?

Scava dentro di te

Gugu Mbatha-Raw, attrice apprezzata nelle serie tv Loki e The Morning Show, è la protagonista della serie tv Surface, distribuita da Apple Tv+. Interpreta Sophie, una donna che cerca di rimettere insieme i pezzi della sua esistenza dopo il trauma cranico che le ha causato una grave amnesia.

A Sophie viene detto che il suo trauma è stato causato quando è saltata da una barca in un apparente tentativo di suicidio. Con un matrimonio all’apparenza perfetto, amici e amiche solidali e una splendida casa a San Francisco, Sophie comincia inevitabilmente a chiedersi per quale ragione avrebbe voluto porre fine alla sua vita. Suo marito James (Oliver Jackson-Cohen) e coloro che la circondano provano a colmare le lacune della sua memoria ma Sophie può fidarsi di loro?

Man mano che i dubbi aumentano, Sophie cercherà in prima persona di svelare i segreti che hanno forgiato il suo passato. “Non è semplice dire molto su Sophie”, ha commentato Gugu Mbatha-Raw. “Quando la vediamo per la prima volta, non sa nulla di lei e questo è alla base di tutta la serie tv. Vive in un mondo molto privilegiato con una casa e un matrimonio apparentemente invidiabili ma più va avanti più scoprirà che non è così”.

“Ho accettato di prendere parte alla serie tv Apple Tv+ Surface perché la storia rimette in discussione tutti i cliché sulla “damigella in pericoloso”. Sophie diventa sempre più forte man mano che la vicenda prosegue. Non sa chi è, non ricordo più nulla e fa affidamento a tutti gli altri per autodefinirsi, ma alla fine deve trovare dentro di sé, nel profondo, le risposte che cerca, la propria autonomia”.

Gugu Mbatha-Raw in Surface.

Nuova vita, vecchi errori

È un giro sulle giostre tanto stressante quanto delizioso: è così che l’attore Oliver Jackson Cohen ha definito la serie tv targata Apple Tv+ Surface. “Quando pensi di sapere tutto sui personaggi, succede qualcosa che rimescola le carte”, ha aggiunto. “Il tema portante è la fiducia. Puoi fidarti di una persona e credere in quello che sta dicendo? Quando cominci a fidarti, sopraggiunge qualcosa che rimette tutto in discussione”.

Ma più che la fiducia dallo svolgimento di Surface emerge ancora una volta quanto i segreti che custodiamo possano essere pericolosi. “La serie tv parla dei segreti che nascondiamo a noi stessi per non affrontarli e di quelli che celiamo in una relazione ma che creano tensione ancor prima che la verità inesorabilmente emerga. C’è una domanda morale che ci si pone: se avessimo la possibilità di ricominciare una nuova vita, ripeteremmo sempre gli stessi errori?”, ha concluso l’attore.

