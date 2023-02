I n esclusiva assoluta, TheWom.it ha intervistato i cinque giovani divulgatori scientifici che Piero Angela aveva scelto di avere al suo fianco per SuperQuark+ e non solo: Luca Perri, Ruggero Rollini, Davide Coero Borga, Giuliana Galati ed Edwige Pezzulli. Un documento unico con cui si omaggia la figura di Piero Angela, si fa il punto sul cibo (tema sempre caldo) e si guarda alle disparità di genere nel mondo scientifico.

Dal 26 gennaio su RaiPlay sono disponibili le dieci puntate inedite di SuperQuark+, l’ultima trasmissione realizzata da Piero Angela. Nella fattispecie, si tratta dell’ultimo progetto a cui il grande divulgatore scientifico e presentatore televisivo ha lavorato in collaborazione con la sua storica squadra di autori e con i giovani divulgatori prima di lasciarci lo scorso 13 agosto 2022.

La nuova edizione di SuperQuark+ è dedicata all’alimentazione. Non solo calorie, principi nutritivi e cibi cosiddetti farmaci naturali ma anche un viaggio nell’alimentazione fatto da angolazioni diverse: quanto si può stare senza mangiare? E cosa si mangia in condizioni estreme? Fino all’extrema ratio: ci si può mangiare tra simili? E poi scopriamo i tanti simboli legati al cibo, seguiamo il lungo viaggio fatto da alcuni alimenti prima di finire nel nostro piatto e quanto incideranno i cambiamenti climatici nel nostro modo di produrre e di mangiare. E infine, ma quanto mai attuale, chi controlla la terra e suoi prodotti?

In un momento storico in cui questioni come l’alimentazione sostenibile, il risparmio alimentare, farina di grilli si o no e le guerre alimentari sono diventate argomento di confronto pubblico, puntare il fare sul cibo è in qualche modo coraggioso e consapevole. Lo sanno bene i cinque giovani divulgatori che hanno lavorato fianco a fianco con Piero Angela: Luca Perri, Ruggero Rollini, Davide Coero Borga, Giuliana Galati ed Edwige Pezzulli.

Davide Coero Borga, Ruggero Rollini, Piero Angela, Edwige Pezzulli, Giuliana Galati e Luca Perri.

Sono stati tutti scelti personalmente da Piero Angela, da sempre convinto della grande responsabilità che hanno le giovani generazioni nell’occuparsi del futuro del nostro pianeta ma anche nel seguire il suo percorso. Ed è dalla figura di Piero Angela che siamo partiti nelle interviste che trovate di seguito, qualcosa di inedito e allo stesso tempo straordinario dal momento che hanno per protagonisti i cinque giovani divulgatori di SuperQuark+.

Non è stato semplice riunirli. Ognuno di loro è sovraccarico di impegni professionali e istituzionali. A loro abbiamo chiesto quanto abbia influito il modo di far divulgazione scientifica di Piero Angela ma anche quale sia il suo lascito. Con loro abbiamo parlato di alimentazione responsabile, di calorie, di cannibalismo, di diete e di alimentazione alternativa. E di loro abbiamo conosciuto aspetti inediti legati al loro percorso e al loro desiderio di non lasciar cadere nel vuoto quello che hanno imparato, imparando anche cosa sia la comunità scientifica. Il tutto, con un linguaggio semplice ma preciso, come sarebbe piaciuto a Piero Angela.

Con le due scienziate, Giuliana Galati ed Edwige Pezzulli, abbiamo anche affrontato un tema spinoso. Nel mese che omaggia le donne nella scienza, abbiamo voluto concentrarci su quel gender gap che fa definire una dottoressa o una professoressa “signorina”, sulla disparità di trattamento tra uomini e donne e sui pregiudizi. E ancora una volta emerge un dato allarmante: com’è possibile che, a parità di competenze e curriculum, John guadagni più di Jennifer?

Videointervista a Luca Perri

Dottorato in Fisica e Astrofisica all’Università dell’Insubria e all’Osservatorio di Milano Brera, Luca Perri è astrofisico all’Istituto Nazionale di Astrofisica ed astronomo dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di Lecco. Tra le sue collaborazioni, vi sono quelle con l’Agenzia Spaziale Europea e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. È anche autore di libri tradotti in sei lingue, tra cui Apollo Credici (vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica per ragazzi 2022).

Videointervista a Ruggero Rollini

Con una laurea triennale in Chimica e una magistrale in Didattica e Comunicazione delle Scienze Naturali, Ruggero Rollini si occupa anche di divulgazione social, realizzando video per YouTube, post e storie su Instagram e dirette su Twitch. Tra i suoi lavori, anche la pubblicazione del libro C’è chimica in casa per Mondadori.

Videointervista a Davide Coero Borga

Filosofo e storico della scienza, Davide Coero Bosa ha anche frequentato il Master in Comunicazione Scientifica della Sissa. Conduce su Rai Scuola lo storico programma di approfondimento Newton e lavora anche come creativo nella Struttura per la Comunicazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Videointervista a Giuliana Galati

Laureata in Fisica Nucleare, Subnucleare e Astroparticellare, Giuliana Galati per molti anni si è occupata di ricerca sperimentale nel campo della Fisica dei neutrini mentre oggi si occupa di Fisica Medica. Autrice del podcast Scientificast, co-conduce su Rai YoYo Incredibile!, programma di divulgazione scientifica per bambini.

Videointervista a Edwige Pezzulli

Laureata in Fisica con un dottorato in Astrofisica, Edwige Pezzulli si è specializzata nello studio teorico della formazione dei buchi neri presenti al centro delle galassie più antiche dell’Universo. Nel 2017 ha condotto uno studio che offre una possibile spiegazione di quando e come si siano formati i buchi neri supermassicci primordiali i cui risultati sono stati rilanciati dalla Nasa. È anche autrice e conduttrice di Scienziate per Rai Cultura e Wikiradio per Rai Radio 3.