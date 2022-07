Supereroe per caso: Un film su Italia 1 ci ricorda quanto sia speciale ridere

I talia 1 trasmette in prima visione tv il film Supereroe per caso, una commedia che fa il verso ai tanti film con protagonisti supereroi armati di poteri straordinari. Il Badman raccontato ha però un solo grande potere. Ed è umanissimo: far ridere.

Supereroe per caso è il film in prima visione assoluta che Italia 1 trasmette domenica sera. Diretto e interpretato da Philippe Lacheau, racconta la storia di un giovane attore che, suo malgrado, si ritrova per una serie di circostanze a credersi un supereroe.

L’obiettivo principale del film, come ci racconta il regista, è quello di far ridere gli spettatori e di offrire loro per un’ora e mezza una via di fuga dalle preoccupazioni della vita di tutti i giorni. E, considerando gli incassi che il film ha raccolto nella natia Francia, sembra esserci riuscito.

La trama del film Supereroe per caso

Supereroe per caso, film proposto da Italia 1, comincia quando Cédric, un giovane attore alla ricerca del successo, ottiene finalmente il suo primo ruolo importante in un film di supereroi. Una sera, dopo aver preso in prestito la vettura usata per le riprese, Cèdric rimane vittima di un incidente che gli fa perdere la memoria.

Al risveglio, con ancora indosso il suo costume da Badman e circondato dagli oggetti di scena del film che sta girando, Cédric si convince di essere divenuto realmente un supereroe e di avere una pericolosa missione da compiere. Purtroppo, però, non è né un eroe né tantomeno il supereroe che crede…

Philippe Lacheau in Supereroe per caso.

Da Gagman a Badman

Philippe Lacheau, regista e interprete del film Supereroe per caso trasmesso da Italia 1, è abituato nelle sue pellicole a lanciarsi in gag spettacolari basate su acrobazie, peripezie e sofisticati effetti speciali. È stato infatti il regista e il protagonista di Babysitting e Babysitting 2. “Quando scrivo, sono le gag a ispirarmi e a portare avanti le storie”, ha dichiarato Lacheau. “Ancor più importanti delle battute, le gag sono spesso anche complicate da girare ma non ne posso fare a meno. Sono cresciuto guardando le commedie di Francis Weber ma anche i film dei fratelli Farrell, come Scemo e più scemo o Tutti pazzi per Mary”.

Le gag proposte in Supereroe per caso trasformano Lacheau in un supereroe al centro di un’improbabile avventura. “Ho sempre amato i film di avventura che coniugano azione e umorismo, dai Goonies alla saga di Indiana Jones. Mi attira l’idea di proporre al pubblico commedie che offrono il surplus dell’avventura, lo considero un bonus inaspettato. In Supereroe per caso, le scene di combattimento di Badman e gli inseguimenti sono molto curati: volevamo stupire e sedurre gli spettatori. Ma è stato anche un piacere lavorarci: è sempre divertente girare certe sequenze”, ha aggiunto Lacheau.

Philippe Lacheau in Supereroe per caso.

Le fonti di ispirazione

È innegabile che il film Supereroe per caso, offerto da Italia 1, faccia riferimento a tutta la cultura dei supereroi, da sempre protagonisti di fumetti e lungometraggi particolarmente amati. “Da bambino non leggevo i fumetti”, ha confessato Lacheau. “Li ho scoperti solo più tardi. Però mi ha segnato il Superman interpretato al cinema da Christopher Reeve. Nessun eroe è come Superman: è forte, umile, gentile, affascinante e imbattibile. È frustrante quando però viene bullizzato quando è Clark Kent: verrebbe voglia di prendere le sue parti o di spronarlo a rivelare chi è”.

“Quando poi ho scoperto i fumetti Marvel, mi sono innamorato di Thor”, ha proseguito l’attore e regista. “Mi piaceva il suo essere tosto, la mitologia norrena a cui faceva riferimento e il martello che usava. Con il tempo, poi, ho cominciato ad apprezzare anche film come Guardiani della Galassia o la trilogia del Cavaliere oscuro, in cui Nolan riscrive l’intero universo di Batman. Personalmente, non so se sarei mai capace di dirigere un vero film di supereroi: è difficile confrontarsi con universi già noti, con icone che hanno amato i nostri genitori e talvolta anche i nostri nonni!”.

“Ho quindi optato per una commedia con un supereroe al centro. Anche se, il fulcro del mio film rimane un attore che, girando un film, perde da memoria”, ha specificato ancora Lacheau. “Da tempo, avevo in mente di realizzare una sorta di parodia della saga di James Bourne con un attore che avrebbe avuto un incidente mentre era alle prese con un film di spionaggio. Disorientato dallo shock, avrebbe perso la memoria e si sarebbe convinto di essere una spia d’alto livello, un vero agente segreto”.

“Tuttavia, l’atmosfera cupa del mondo dello spionaggio, poco si sarebbe adattata al mio modo di far film: ecco perché ho virato verso la dimensione più positiva e colorata dei supereroi! Accantonando Bourne, la mia attenzione si è spostata su Batman. Scegliere Batman non è stato casuale”, ha concluso il regista. “Bruce Wayne non ha superpoteri e si affida ai gadget e alla padronanza che ha delle tecniche di combattimento. E il nostro Badman tutto ha tranne che poteri soprannaturali. Il potere più grande che ha il mio supereroe è quello di far ridere e di allietare gli spettatori per un’ora e mezza”.

