Supacell, i supereroi dalla vita normale della nuova serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv inglese Supacell, che ruota intorno a cinque londinesi che scoprono dal nulla di avere superpoteri che devono integrare nella loro vita di tutti i giorni.

Netflix propone dal 27 giugno la serie tv Supacell. Composta da sei episodi che mischiano azione, dramma e fantascienza, la serie tv Netflix Supacell racconta la storia di cinque londinesi come tanti che un giorno scoprono di avere i superpoteri. Sono tutte persone nere che abitano nella zona sud della capitale inglese, ma per il resto non hanno molto in comune... finché Michael Lasaki non decide di rintracciarli per salvare la donna che ama.

Una scioccante scoperta

Mentre la maggior parte dei supereroi salva il mondo, il fattorino Michael Lasaki ha in mente una sola missione quando scopre di poter viaggiare nel tempo. È questo l’incipit della serie tv Netflix Supacell, che segue un gruppo di normali abitanti del sud di Londra che sviluppano inspiegabilmente poteri straordinari.

Creata dal rapper diventato regista Rapman (vero nome Andrew Onwubolu), la serie in sei parti presenta Michael (Tosin Cole) proprio mentre sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. Ha finalmente una casa, una macchina di lusso e sta progettando di sposare la donna dei suoi sogni, Dionne (Adelayo Adedayo). Ma, poco dopo averle fatto la classica proposta, il suo mondo perfetto viene scosso da una visita improvvisa al futuro che gli rivela un terribile destino per Dionne. Per salvarla, deve trovare altri quattro individui con superpoteri e convincerli a unirsi alla sua missione. Nel frattempo, una potente entità sembra essere sulle sue tracce.

“Michael è un ragazzo semplice e ordinario”, racconta l'ex star di Doctor Who Tosin Cole. “Ma la sua vita inizia a sgretolarsi la notte del suo fidanzamento, quando viaggia nel futuro e riceve la notizia che Dionne morirà. Se ha qualche possibilità di salvarla, Michael deve imparare a padroneggiare i suoi poteri e controllarli: qualcosa che non capisce subito come fare. Per di più, deve anche convincere quattro sconosciuti con poteri ad aiutarlo, e ognuno di loro, tutti da ambienti di vita diversi, ha i propri problemi personali con cui fare i conti”.

Il poster della serie tv Netflix Supacell.

Un gruppo disomogeneo

Gli altri quattro sono il veloce spacciatore Rodney (Calvin Demba), l'infermiera telecinetica Sabrina (Nadine Mills), il papà super forte Andre (Eric Kofi Abrefa) e il capobanda Tazer (Josh Tedeku). Hanno poco in comune, tranne una cosa: sono tutti neri del sud di Londra.

La serie tv Netflix Supacell vede anche la partecipazione di Sian Brooke nel ruolo della direttrice d'ospedale Victoria e di Eddie Marsan nel ruolo di Ray, un losco figuro la cui organizzazione tiene d'occhio il gruppo. “Tutti possono riconoscersi nel racconto perché parla di persone comuni”, racconta Adedayo. “Immaginate di svegliarvi un giorno e scoprire di poter viaggiare nel tempo. Avreste sempre un lavoro e una vita da tenere a bada, non potreste semplicemente mollare tutto e andare a salvare il mondo! I protagonisti devono integrare questi poteri nella loro vita normale”.

Sia Adedayo che Cole affermano che è stata un'esperienza “incredibile e che li ha fatti uscire dalla loro propria zona di comfort” lavorare con Rapman, il cui dramma poliziesco Blue Story del 2019 ha avuto un enorme successo.

Supacell: Le foto della serie tv 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 Supacell. Eddie 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT