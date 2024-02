Su Disney+ un film parla di dolore e amicizia sullo sfondo di una drammatica storia vera

A rriva in esclusiva su Disney+ il film Suncoast, opera prima di Laura Chinn che affronta temi come il dolore e la perdita ma senza perdere di vista l’umorismo e la risata sullo sfondo di un caso medico che ha interessato il mondo intero.

Disney+ propone dal 9 febbraio il film Suncoast. Scritto e diretto da Laura Chinn e presentato in anteprima internazionale al Sundance Film Festival 2024, ha per protagonisti gli attori Nico Parker, Laura Linney e Woody Harrelson e si basa sulla storia semiautobiografica di un’adolescente che, mentre si prende cura del fratello insieme all’audace madre, stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista, un uomo che protesta contro uno dei più importanti casi medici di tutti i tempi.

La trama del film

La scrittrice e regista Laura Chinn debutta con il film Disney+ Suncoast con una storia ispirata alla sua stessa esperienza adolescenziale. Ambientato nel 2005 a St. Petersburg, in Florida, il film Disney+ Suncoast è una storia di formazione raccontata con sensibilità, dove la giovane protagonista trova l'amicizia attraverso connessioni e gesti inaspettati, e si trova costretta a confrontarsi con la gravità della salute di suo fratello.

In un ruolo di rilievo, l’attrice Nico Parker incarna Doris, una goffa liceale il cui particolare e problematico ambiente familiare le offre opportunità di libertà e un ingresso inaspettato nella cerchia dei ragazzi più popolari della scuola. Laura Linney brilla nel ruolo della madre di Doris, preoccupata e capace di comportamenti umani complessi in circostanze impensabili. Separatamente e insieme, madre e figlia affrontano una situazione più grande di loro stesse che si sviluppa fino a culminare in un crescendo di profonda potenza emotiva e pathos.

La storia dietro al film

“L’umorismo è la mia chiave di scrittura”, ha commentato Laura Chinn. “Mi aiuta a far fronte alle imprevedibili tragedie della vita e lo uso con abbandono imprudente. È l'umorismo che mi ha fornito una balsamo curativo per tutte le mie ferite emotive e contusioni, e Suncoast, il film Disney+, è nato dal desiderio di condividere quel balsamo. Con Suncoast, volevo aggiungere leggerezza ad alcuni dei momenti più difficili dell'esistenza umana”.

“Quando ero adolescente, mio fratello fu trasferito in un hospice in Florida nel 2005”, ha spiegato Chinn. “Stava per concludere un lungo percorso con il cancro e il piano di mia madre era di fargli trascorrere gli ultimi mesi sulla Terra in un luogo tranquillo e sereno. Tuttavia, il suo piano fu ostacolato da un'orda di manifestanti, fanatici religiosi, fotografi, giornalisti e telecamere. Senza saperlo, aveva trasferito mio fratello nello stesso hospice di Terri Schiavo, quando la sua storia catturava l'attenzione della nazione”.

“A una giovane età, questa strana serie di eventi mi ha costretto a confrontarmi con l'etica dell'umanità, la mia stessa mortalità e, soprattutto, la perdita del mio amato fratello, che cercavo disperatamente di fingere non stesse incombendo. Questo film è il mio tentativo di catturare l'essenza di tutti quei sentimenti. Dire addio a mio fratello è stato un percorso unico per mia madre e me, e anche se la maggior parte dei dettagli nel film Disney+ Suncoast sono inventati, tutte le emozioni sono autobiografiche: il dolore, la colpa, l'amore, la gelosia, il desiderio di essere semplicemente normali. Tutti i molteplici sentimenti che ho sperimentato in quel periodo, tutto il dolore e tutta le risate”.

