Summer Limited Edition: la serie tv (non solo adolescenziale) a tinte rosa e green di DeAKids

I n anteprima on demand su Sky, arriva da agosto su DeAKids la serie tv Summer Limited Edition. Tra sentimenti e attenzione all’ambiente, racconta l’adolescenza e le sue immense emozioni sullo sfondo della magnifica Calabria.

È disponibile on demand su Sky dal 24 luglio e in streaming su Now, la serie tv Summer Limited Edition. Diretta da Mario Vitale (I cacciatori del cielo, L’afide e la formica) e prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini, con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, sarà poi trasmessa dal 28 agosto ogni lunedì alle 19.50 su DeAKids, canale 601 di Sky.

Prima commedia teen a tinte rosa e green, la serie tv Summer Limited Edition ha nel cast gli attori Alessio Praticò, Francesco Mura, Nicole Sorace, Ilenia Lazzarin e Luca Seta. Con loro, Elèna Chirico, Malich Cissè, Tommaso Guidi, Camilla Icardi, Gaia Carlotta Ndoye, Giuseppe Pallone e Francesco Petit-Bon.

Come in tutte le storie in rosa, la serie tv Summer Limited Edition, parla anche di sentimenti, gelosie, rivalità, relazioni. Con semplicità ed empatia prova a raccontare quella stagione umana irripetibile che è l’adolescenza, con le sue immense emozioni. La tematica ambientale diventa così l’occasione per un momento di crescita personale dei protagonisti, nel corso di questa stagione di passaggio verso l’età adulta. Ne nasce una storia d’amore adolescenziale moderna che riesce anche a sfiorare questioni attualissime, come il ritorno ai baci, agli abbracci e al contatto umano dopo il lungo inverno della pandemia.

“La mia generazione, tra gli anni ‘80 e ‘90, è cresciuta con film e serie tv che raccontavano storie di e per ragazzi, storie che ancora oggi occupano un posto speciale nei cuori di tutti noi”, ci ha spiegato in esclusiva il regista Mario Vitale. “In Italia però questo genere ha sempre fatto un po’ fatica a trovare spazio e viene anche visto con un po’ di snobismo. Per questo motivo ho accettato con grande entusiasmo la regia Summer Limited Edition, perché ho intravisto fin da subito la possibilità di raccontare una storia che poteva in qualche modo riconnettermi a un immaginario che mi ha sempre affascinato e, allo stesso tempo, darmi la possibilità di parlare a un pubblico di giovanissimi in maniera diretta e sincera con l’ambizione di provare a creare qualcosa che possa regalare loro una piccola emozione”.

La trama della serie tv

Storia romantica per tutta la famiglia, legata alla tematica dell’attivismo green, la serie tv Summer Limited Edition è ambientata in uno scenario affascinante ed esclusivo: la costa ionica calabrese e i boschi della Sila. I protagonisti principali sono gli adolescenti ma parallelamente si dipana un arco narrativo che coinvolge gli adulti in un’ottica di co-viewing.

Una famiglia milanese, formata da Anna (Ilenia Lazzarin), Marco (Luca Seta) e Pietro (Francesco Mura) si dirige verso un paesino della Calabria per le vacanze. Pietro è un quattordicenne che adora le sneaker e la sua preziosissima collezione di limited edition. Dopo l’iniziale perplessità per un contesto molto diverso da quello a cui è abituato, Pietro conoscerà Luce (Nicole Sorace), una giovane attivista per l’ambiente che ama il pianeta e odia il turismo irresponsabile. Sarà un vero e proprio colpo di fulmine estivo da manuale.

Per conquistarla, Pietro si fingerà un ecologista così da poter entrare a far parte dei “Green Fighters”, ovvero Valeria (Camilla Icardi); Tommi, fratello di Luce, (Tommaso Guidi); Mattia (Francesco Petit-Bon); Habib (Malich Cissè); Barbara (Gaia Carlotta Ndoye) e Rosa (Elèna Chirico). La magia estiva farà nascere tra i due un sentimento profondo che cambierà entrambi facendoli crescere insieme. Sarà più forte la forza di un nuovo amore o il peso delle maldestre bugie disseminate qua e là dal ragazzo? Come andrà a finire tra Pietro e Luce?

Parallelamente alle avventure dei ragazzi si snoda la storia degli adulti. Anna, organizza a Marco una sorpresa per il suo compleanno, facendogli incontrare il fratello Claudio (Alessio Praticò), che non vede da quando ha deciso di trasferirsi in Calabria e isolarsi dal resto del mondo per vivere nella natura. Claudio per i “Green Fighters” è un mito, perché vive a contatto con l’ambiente in una casetta di legno, super sostenibile e senza internet, che si è costruito con le sue mani. Grazie ad Anna, Marco e Claudio riusciranno a riallacciare i rapporti?

Appartenenza al territorio

Il lato green della serie tv Summer Limited Edition è magnificamente esaltato dal territorio della Calabria. Le spiagge, il verde dell’entroterra e i borghi antichi, con la loro bellezza, sono in qualche modo i grandi co-protagonisti di questa serie. In particolare, il borgo di Cariati, nella sua naturale bellezza, sospesa tra marina e antichi edifici, farà da cornice alla storia.

Splendidi panorami, luoghi suggestivi da immortalare con la macchina fotografica, riserve dove nidificano le tartarughe e balene di passaggio, i giovani “activers” non faranno fatica a trovare veri e propri paradisi naturali che meritano di essere protetti in nome di un futuro migliore. Completa il senso di appartenenza al territorio la provenienza del cast quasi tutto calabrese, a partire dalla giovane attrice, protagonista, Nicole Sorace, Alessio Praticò e molti degli attori che interpretano i Green Fighters come Giuseppe Pallone, Elèna Chirico e Gaia Carlotta Ndoye.

Mario Vitale, il regista della serie tv Summer Limited Edition.