Su Rai 1 un film racconta la vera storia di Antonia Brico

P rima direttrice al mondo di un’orchestra sinfonica, Antonia Brico ha sfidato gli stereotipi per affermare se stessa: la sua storia rivive ora in un film di Rai 1, Sulle ali della musica.

Rai 1 trasmette sabato 01 luglio in prima visione assoluta il film Sulle ali della musica. Diretto da Maria Peters, è basato sulla vera storia dell’olandese Antonia Brico che, sul finire degli anni Venti, si è affermata come la prima direttrice d’orchestra sinfonica a livello mondiale. In un’epoca in cui le donne a malapena riuscivano a diventare musiciste, Brico ha affrontato un mondo chiuso e maschilista per affermarsi e realizzare il suo sogno in America.

La trama del film

Il film di Rai 1 Sulle ali della musica ci porta direttamente nell’America del 1926. La ventiquattrenne olandese Antonia Brico (interpretata da Christianne de Bruijn), arrivata da bambina insieme ai genitori (Annet Malherbe e Raymond Thiry) dall’Olanda, sogna di diventare direttrice d’orchestra ma nessuno prende sul serio le sue ambizioni. Persino il suo insegnante di pianoforte le consiglia di non accettare l’ammissione al conservatorio.

Con senza molto da perdere, Antonia decide allora di tornare al suo paese natale, dove incontra il famoso direttore d’orchestra Willem Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat). Ma all’uomo non piacciono le sue ambizioni e la devia verso Berlino. Nella città tedesca, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Antonia ha più possibilità di dirigere un’orchestra. E dopo due anni di studio all’Accademia Nazionale della Musica diventerà la prima donna a guidare l’Orchestra Filarmonica di Berlino. Tuttavia, un ulteriore dilemma la coglierà di sorpresa quando l’amore della sua vita la obbligherà a una scelta.

Trasformare l’impossibile in possibile

“Da tempo desideravo fare un film su Antonia Brico, una donna olandese che durante la sua giovinezza si chiamava Willy Wolters”, ha commentato Maria Peters, la regista del film di Rai 1 Sulle ali della musica. “Nata nel 1902, Antonio alla fine degli anni Venti divenne la prima donna a dirigere con successo l’Orchestra Filarmonica di Berlino e su di lei è stato girato un documentario nel 1974 da Judy Collins e Jill Godmilow. Nominato all’Oscar, quel documentario ha riacceso l’attenzione su Antonia che, oramai in età avanzata, ha catturato l’interesse degli americani prima di sprofondare nuovamente nell’oblio".

"L’oblio è, purtroppo, il destino comune che molte artiste hanno dovuto affrontare da che mondo è mondo. Ed è forse per salvarla dall’oblio che ho voluto dirigere questo film: Antonia Brico dovrebbe essere d’ispirazione per tutte le donne che desiderano capovolgere un percorso che sembra già scritto e che si accontentano di stare ai margini del patriarcato”.

“La vita di Antonia Brico mi ha colpita per più motivi. Prima di tutto, era olandese di nascita ed esercitava una professione bella ma sfuggente: quella di direttrice d’orchestra, inafferrabile come quella di regista. Mi hanno profondamente toccata la passione per il suo lavoro e le incessanti lotte che ha portato avanti per affermarsi in un campo che era stato fino a quel momento appannaggio degli uomini”, ha proseguito Peters.

“Ho allora contattato suo cugino Rex Brico, oramai novantenne ma con un passato da giornalista culturale. Ed è stato lui a raccontarmi aspetti che nessuno conosceva della vita di Antonia: per il mio film, ho scelto tuttavia di dedicarmi solo alla prima parte della sua esistenza, caratterizzata dall’affermazione di sé e dalla resilienza utile a trasformare l’impossibile in possibile”.

La vera storia di Antonia Brico

Antonia Brico, la direttrice d’orchestra raccontata nel film di Rai 1 Sulle ali della musica, è stata una direttrice d'orchestra e pianista olandese-americana. È stata la prima donna a dirigere la New York Philharmonic Orchestra nel 1938 e la prima donna a dirigere la Berliner Philharmoniker nel 1930. È considerata una pioniera nel campo della direzione d'orchestra per le donne.

Antonia Brico è nata il 26 giugno 1902 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La sua famiglia emigrò negli Stati Uniti quando aveva un anno, stabilendosi a Oakland, in California. Fin da giovane, Antonia dimostrò un talento musicale eccezionale e studiò pianoforte e composizione. Dopo aver ottenuto una laurea in musica, Antonia Brico decise di perseguire il suo sogno di diventare una direttrice d'orchestra. Tuttavia, all'epoca, le donne che cercavano di intraprendere una carriera di direttore d'orchestra affrontavano molte difficoltà e discriminazioni di genere.

Nonostante le sfide, Antonia Brico riuscì a ottenere opportunità di dirigere diverse orchestre negli Stati Uniti ed in Europa. Il suo punto di svolta arrivò nel 1930 quando fu invitata a dirigere la Berliner Philharmoniker, un'orchestra di fama mondiale. Questo fece di lei la prima donna a dirigere tale orchestra. Negli anni successivi, Antonia Brico continuò a dirigere diverse orchestre e a lottare per la parità di opportunità per le donne nel campo della direzione d'orchestra. Nel 1938, divenne la prima donna a dirigere la New York Philharmonic Orchestra.

Antonia Brico trascorse gran parte della sua carriera a dirigere orchestre meno conosciute ma, nonostante ciò, lasciò un'impronta duratura nella storia della musica come pioniera delle donne nel campo della direzione d'orchestra. Morì il 3 agosto 1989 a Denver, nel Colorado.

