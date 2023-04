Sulle ali dell’onore: La vera storia dietro al film Prime Video

A rriva su Prime Video il film Sulle ali dell’onore. Racconta la vera storia di Jesse Brown e Tom Hudner, i due piloti che hanno cambiato per sempre la storia della Marina statunitense durante la Guerra Fredda.

È disponibile su Prime Video dal 13 aprile il film Sulle ali dell’onore. Diretto da JD Dillard, racconta la vera storia di due piloti d’élite dell’aviazione della Marina degli Stati Uniti d’America che hanno contribuito a cambiare le sorti della Guerra Fredda nella guerra di Corea. I due sono Jesse Brown (Jonathan Majors), il primo aviatore nero nella storia della Marina e il collega, pilota di caccia e amico, Tom Hudner (Glen Powell).

Il film Prime Video Sulle ali dell’onore ha inizio nel 1950, quando con la Guerra Fredda che minaccia la pace internazionale, i due giovani piloti, provenienti da mondi totalmente differenti, vengono accettati in uno squadrone d’élite VF-32. Ed è da quel momento che Tom e Jesse sono chiamati a spingersi oltre ogni limite per diventare due dei migliori piloti di caccia del mondo, formando nel frattempo un solido legame di amicizia.

Una storia di devozione

JD Dillard, regista del film Prime Video Sulle ali dell’onore, è cresciuto ascoltando le esperienze del padre, secondo afroamericano a prestare servizio nei Blue Angels, lo squadrone di piloti ambasciatori d’élite della Marina degli Stati Uniti. Di conseguenza, quando ha sentito parlare per la prima volta della storia di Jesse Brown e di Tom Hudner, della loro incredibile amicizia e devozione, ha subito capito di avere una forte connessione con le loro vicende.

“I miei primi ricordi sono legati al mondo dell’aviazione”, ha spiegato Dillard. “Ci sono io che da piccolo mi sto per bruciare la mano su un F18 Hornet dopo un’esibizione aerea a cui mio padre aveva preso parte. Le basi della Marina, l’odore del carburante per aerei e tutto quel mondo fanno parte di me sin da quando ero bambino. E dirigere questo film mi ha riportato a tempi e luoghi a me cari”.

Basato su un libro di Adam Makos, il film Prime Video Sulle ali dell’onore ha preso il via grazie alla produzione dell’attore Glen Powell, che è riuscito a vincere la forte concorrenza che voleva accaparrarsene i diritti. “Anni fa ho preso parte al film Il diritto di contare, su un gruppo di donne responsabili di un grande cambiamento americano: nessuno conosceva la storia ma siamo riusciti, anche con successo, a portarla alla luce. Adesso avevo il desiderio di fare lo stesso con la storia di Jesse e Tom, due uomini che hanno dedicato la loro vita alle forze armate e al sacrificio: la loro è una delle storie più importanti ed eroiche di tutta la Marina”.

I due protagonisti

Protagonisti del film Prime Video Sulle ali dell’onore sono gli attori Jonathan Majors e Glen Powell.

Majors interpreta il personaggio di Jesse Brown. “In Jesse c’è molto di mio padre”, ha dichiarato il regista JD Dillard. “Ho voluto che Jesse non fosse stoico: a me interessava sottolineare maggiormente la sua gioia, eccitazione, orgoglio e talvolta aggressività, tutte caratteristiche che restituiscono una personalità sfumata e complicata”.

“Jesse è un eroe americano”, ha risposto l’attore Jonathan Majors. “È partito dal nulla per solcare i cieli. E lo ha fatto con un cuore grande quanto l’oceano e con devozione nei confronti della sua famiglia, del suo Paese e della propria autostima. Inseguiva cose che sembravano impossibili: questa è la grande eredità che ci ha lasciato. Nella parola devozione è racchiuso tutto ciò che ha caratterizzato sia lui sia Tom Hudner: promessa, amore, sacrificio, lealtà e scelta”.

Powell impersona invece Tom Hudner. Il rapporto tra i due uomini non è inizialmente idilliaco. Tom ad esempio non capisce cosa significhi avere un vero copilota in volo fino a quando non conosce Jesse. “Jesse continua a mettere alla prova Tom per assicurarsi che sia un vero amico e compagno. E Tom dimostrerà di essere migliore di quanto lui creda”, ha proseguito Majors. “Il loro è un rapporto diverso: non sono necessariamente l’uno il migliore amico dell’altro. Sono totalmente opposti ma sono anime gemelle, le due facce della stessa moneta che il destino ha unito”.

La vera storia

Al centro del film Prime Video Sulle ali dell’onore c’è dunque una storia realmente accaduta. Jesse Brown e Tom Hudner furono entrambi piloti della Marina degli Stati Uniti durante la Guerra di Corea. Nel dicembre 1950, durante una missione di supporto a terra, l'aereo di Brown fu colpito e costretto ad un atterraggio di emergenza. Hudner decise di rischiare la sua vita per cercare di salvare Brown, ma non riuscì a liberarlo dalle lamiere dell'aereo schiantato. Brown morì poco dopo a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Hudner fu il primo pilota bianco della Marina degli Stati Uniti ad avere un'aviazione navale congiunta chiamata in suo onore mentre Brown viene ricordato come il primo pilota della Marina degli Stati Uniti di origini afroamericane a volare in un'unità operativa, cioè a partecipare attivamente alle missioni di combattimento.

Durante la Seconda guerra mondiale, la Marina degli Stati Uniti aveva iniziato ad arruolare afroamericani, ma solo in ruoli non combattenti, come cuochi o marinai di ponte. Solo nel 1948, con l'introduzione del decreto presidenziale 9981 che proibiva la discriminazione razziale nelle forze armate degli Stati Uniti, gli afroamericani ebbero accesso alle stesse opportunità di addestramento e impiego dei loro colleghi bianchi.

Brown è stato uno dei primi afroamericani ad essere addestrato come pilota militare dopo l'introduzione del decreto, e il primo a volare in un'unità operativa della Marina. La sua storia rappresenta, quindi, un importante simbolo della lotta per l'uguaglianza e la giustizia nella storia militare degli Stati Uniti.

