Suffragette: In un film su Tv2000, la storia non raccontata delle donne che sfidarono il potere

S copriamo come un gruppo di donne coraggiose ha messo a rischio tutto per ottenere il diritto di voto, in un’epica lotta che continua a ispirare le generazioni di oggi.

Tv2000 propone la sera del 30 ottobre il film Suffragette. Diretto da Sarah Gavron e scritto da Abi Morgan, il film di Tv2000 Suffragette racconta la drammatica lotta delle donne inglesi per ottenere il diritto di voto all'inizio del XX secolo. Attraverso una narrazione che intreccia storie di personaggi ispirati a figure reali e a vicende storiche, cerca di rievocare il sacrificio e la determinazione di donne di tutte le classi sociali unite da una causa comune: l’uguaglianza e il riconoscimento dei propri diritti.

La protagonista, Maud Watts (interpretata da Carey Mulligan), è una giovane madre e operaia in una lavanderia londinese. Inizialmente estranea al movimento delle suffragette, Maud si avvicina lentamente alla causa, dapprima osservando con diffidenza le proteste e successivamente trovandosi trascinata in un vortice di eventi che cambieranno per sempre la sua vita. Le sue difficoltà lavorative e personali si intrecciano con le sfide politiche della Women’s Social and Political Union (WSPU), fondata da Emmeline Pankhurst (Meryl Streep), un'organizzazione militante disposta a compiere azioni radicali pur di dare una voce alle donne inglesi.

In una Londra in pieno fermento, Maud si unisce a figure come Edith Ellyn (Helena Bonham Carter), una farmacista dedita alla causa e pronta a sacrificare tutto per essa. Le suffragette, tra cui Maud, affrontano arresti, umiliazioni e la separazione dalle proprie famiglie. La vicenda si sviluppa con una crescente tensione, culminando in azioni pubbliche e coraggiose, fino a una delle scene più celebri: la protesta al Derby di Epsom, in cui una suffragetta perde la vita sotto gli occhi di una nazione intera, divenendo martire per il movimento.

Suffragette è più di un semplice film storico: è un tributo a un movimento che ha cambiato la storia e ha aperto la strada alla lotta per i diritti delle donne in tutto il mondo. Il suo impatto è reso ancora più profondo dall'attenzione per i dettagli storici, dalle interpretazioni emozionanti e dalla rappresentazione cruda e onesta del sacrificio e della sofferenza che hanno caratterizzato il movimento. Sebbene racconti vicende di oltre un secolo fa, Suffragette invita le spettatrici e gli spettatori di oggi a riflettere sulla giustizia sociale, l'uguaglianza di genere e il valore della voce di ogni individuo nella società.

I personaggi principali

Il film di Tv2000 Suffragette mette in scena un cast di personaggi femminili profondamente complessi e rappresentativi delle diverse sfumature del movimento per il suffragio. Maud Watts, interpretata da Carey Mulligan, è una giovane operaia e madre che inizia il suo percorso quasi per caso, spinta più dal contesto e dalle ingiustizie che vive quotidianamente piuttosto che da una consapevole adesione al movimento. Il suo personaggio incarna la donna comune, spesso silenziosa e invisibile, che non ha mai pensato di avere diritto a una voce propria. Maud, però, scopre nel corso della storia una forza interiore che la porta a rischiare tutto per affermare la propria dignità e a entrare in contatto con una comunità di donne che diventa la sua vera famiglia.

Accanto a lei c’è Edith Ellyn, impersonata da Helena Bonham Carter, una farmacista e figura di spicco dell'ala militante del movimento. Edith rappresenta il volto più deciso e radicale delle suffragette, una donna che sfida apertamente le convenzioni sociali, indossa pantaloni e insegna jujitsu, pronta a difendere la causa anche con azioni rischiose e audaci. Il suo aspetto, curato fin nei minimi dettagli dalla costumista Jane Petrie, sottolinea questa determinazione: Edith veste abiti funzionali, quasi da combattimento, in netto contrasto con le vesti edoardiane delle donne dell’alta società, come quelle di Emmeline Pankhurst.

Portata in scena da Meryl Streep, Pankhurst compare solo per brevi momenti nel film, ma la sua presenza aleggia su tutta la storia come una guida per le altre suffragette. Rappresenta l’ispirazione, la mente dietro la strategia del movimento, ed è proprio lei che, dall’alto della sua posizione, incoraggia donne di ogni estrazione sociale a unirsi nella lotta per il voto.

Il poster del film di Tv2000 Suffragette.

Diritti civili ed emancipazione femminile

Il film di Tv2000 Suffragette esplora alcuni dei temi più potenti e universali legati alla lotta per i diritti civili e all’emancipazione femminile. Al centro della narrazione c’è il tema della disuguaglianza di genere, mostrata senza abbellimenti attraverso le difficili condizioni di vita delle protagoniste.

La storia delle suffragette emerge come un potente racconto di resistenza contro un sistema che vedeva le donne come subordinate e prive di diritti, lasciando trasparire il devastante senso di ingiustizia e impotenza che spinge molte di loro a rischiare tutto. Le sofferenze di Maud e delle sue compagne non riguardano solo il mancato diritto al voto, ma anche un’intera esistenza trascorsa a lavorare in condizioni brutali, subendo discriminazioni e abusi, e trovandosi costantemente nella condizione di dover lottare anche per le necessità più basilari.

Un altro tema cardine è quello della solidarietà femminile e della rottura delle barriere di classe. Il movimento delle suffragette è stato il primo a unire donne di estrazioni sociali diverse, dalle operaie come Maud alle donne della borghesia. Nel film, questo si manifesta anche visivamente: Maud inizia a vestire abiti prestati dalle sue compagne più agiate, il che simboleggia una nuova fratellanza, uno spirito comunitario che va oltre le differenze di ceto. Il legame rappresenta uno dei motori del cambiamento sociale, dando forza al messaggio che l’unità e la condivisione possono superare le barriere e trasformare la società.

Infine, il tema del sacrificio e del coraggio è rappresentato in modo straziante nel film. Molte delle protagoniste perdono tutto: lavoro, famiglia, e persino la libertà personale, pur di proseguire nella lotta per i propri diritti. La loro determinazione appare quasi eroica e culmina nel gesto simbolico di una delle suffragette che sacrifica la sua vita durante una protesta al Derby, un atto che diventa un simbolo della dedizione e della gravità della causa.

La sceneggiatura di Abi Morgan fa emergere, inoltre, il tema della continuità della lotta: sebbene ambientata un secolo fa, la storia delle suffragette è ancora attuale e trova risonanza nel nostro presente, ricordandoci che l’uguaglianza di genere e la giustizia sociale sono battaglie che continuano a richiedere l’impegno e la voce di tutti.

