Su Canale 5, Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi in una nuova serie tv

C anale 5 porta il personaggio creato dalla penna di Cristina Cassar Scalia nella serie tv Vanina – Un vicequestore a Catania, quattro puntate che raccontano di Vanina e dalla sua missione di giustizia.

Mercoledì 27 marzo, le luci della prima serata di Canale 5 si accendono su Vanina – Un vicequestore a Catania, la nuova serie tv che narra le avventure di Vanina Guarrasi, interpretata dalla talentuosa Giusy Buscemi, con la partecipazione speciale di Giorgio Marchesi. Ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, la serie tv di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania è una finestra sul mondo del crimine attraverso gli occhi di una donna determinata, portando alla luce le sfumature di una Sicilia complessa e affascinante, sotto la regia attenta di Davide Marengo.

Chi è Vanina Guarrasi?

Vanina Guarrasi, la protagonista della serie tv di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania, prodotta da Palomar con il sostegno della Sicilia Film Commission, è una figura di spicco nel panorama investigativo di Catania. La sua vita è stata segnata da un evento tragico: la perdita del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, assassinato dalla mafia quando aveva solo quattordici anni.

Questo dolore l’ha spinta a intraprendere la carriera di poliziotta, con l’obiettivo di combattere la criminalità che le ha tolto suo padre. Dopo essersi distinta nell’Antimafia di Palermo, Vanina si trasferisce a Catania, dove assume il ruolo di capo della Omicidi, guidando una squadra affiatata in una lotta senza quartiere contro il crimine.

Accanto a Vanina, troviamo personaggi di spessore come il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) e il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). Un ruolo significativo è ricoperto anche da Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna), un medico che entra nella vita di Vanina, aggiungendo ulteriore complessità alle dinamiche narrative.

Giusy Buscemi nella serie tv di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania.

Il primo episodio

La serie tv di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania, scritta da Leonardo Marini, si apre con un episodio intrigante, “Il Re del gelato”, dove un tentativo di avvelenamento in una celebre gelateria di Catania mette in moto l’ingegno investigativo di Vanina. Quello che sembra uno scherzo di cattivo gusto si rivela essere l’antipasto di un mistero più grande, culminando nell’omicidio di Agostino Lomonaco, il proprietario dell’establishment. Vanina si trova così a navigare tra i segreti della città etnea, in un gioco pericoloso di verità e menzogne.

Catania, con il suo fascino ambivalente, è il cuore pulsante della serie. Davide Marengo descrive l’esperienza di girare nella città siciliana come un viaggio di scoperta, dove ogni angolo stradale racconta storie di luce e ombra. La scelta di Catania come sfondo non è casuale: le sue contraddizioni e la sua storia si intrecciano perfettamente con la narrazione, arricchendo la trama con un autentico senso di appartenenza.

La serie si articola in quattro appuntamenti, ciascuno della durata di 100 minuti, che vedono Vanina affrontare casi di omicidio complessi, ciascuno legato a un passato che rifiuta di rimanere sepolto. Attraverso queste indagini, lo spettatore è invitato a riflettere non solo sulla giustizia e sulla vendetta, ma anche sul potere redentivo della verità.

Vanina – Un vicequestore a Catania è dunque un viaggio nel cuore di una Sicilia autentica, tra misteri da risolvere e verità da scoprire, il tutto raccontato con un mix equilibrato di tensione e umanità. La serie sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, permettendo a un pubblico ancora più ampio di lasciarsi coinvolgere dalla storia di Vanina e dalla sua missione di giustizia.

Vanina – Un vicequestore a Catania: Le prime foto

