Stranger Things 4: L’attesa è finita, torna il terrore del Sottosopra

S tranger Things 4, la serie tv cult di Netflix, è finalmente disponibile con i nuovissimi episodi. Undici e i suoi amici dovranno vedersela con un pericoloso assassino, nuove rivelazioni e un male che sembra non avere fine.

Il 27 maggio è una data importante per noi amanti delle serie tv Netflix perché finalmente potremo vedere la prima parte di Stranger Things 4, dopo un’attesa che è sembrata infinita. Per il seguito delle avventure di Undici dovremmo invece aspettare il 1° luglio, giorno in cui saranno diffusi gli ultimi episodi.

In Stranger Things 4, sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento, i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale – interpretata dal re dell’horror Robert Englund - si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Un nuovo nemico

Stranger Things 4 parte da dove era finita la terza stagione dell’acclamata e premiata serie tv Netflix. Il finale aveva visto la banda di Undici duellare con il terrificante Mostro Ombra (o Mind Flayer, come si chiama in originale) durante un’esplosiva battaglia allo Startcourt Mall, usato come copertura per una struttura russa segreta.

Stranger Things 4, la quarta stagione della serie tv Netflix ambientata negli anni Ottanta, vedrà il gruppo di Undici affrontare Victor Creel. Creel è un killer disturbato mentalmente, tenuto prigioniero in un ospedale psichiatrico per un macabro omicidio commesso negli anni Cinquanta. A interpretarlo è Robert Englund, leggenda dell’horror grazie alla sua interpretazione di Freddy Krueger in Nightmare, titolo cult del 1984.

“Creel è come se fosse la nostra versione di Freddy Krueger o di Pinhead di Hellraiser”, ha spiegato Ross Duffer, showrunner della serie tv insieme al fratello Matt. “Sin dalla prima stagione di Stranger Things, abbiamo voluto includere un cattivo che potesse effettivamente relazionarsi con i personaggi, parlare con loro ed entrare nelle loro teste. Stranger Things 4 è molto più un horror psicologico rispetto ai precedenti capitoli della serie tv Netflix”.

Millie Bobby Brown in Stranger Things 4.

Undici e gli altri

All’inizio della serie tv Netflix Stranger Things 4, il gruppo di adolescenti capitanati da Undici è stato separato. Undici (Millie Bobby Brown) vive in California con Joyce Byers (Winona Ryder) e i suoi figli Jonathan e Will (Charlie Heaton e Noah Schnapp). L’adolescente ha perso i suoi poteri soprannaturali nel distruttivo finale della terza stagione. E un’altra sinistra svolta la vede rivivere e rivisitare i momenti più oscuri del suo passato.

“Undici deve tornare indietro e rivivere molte delle cose che avrebbe dovuto dimenticare. Il che è molto traumatico per lei”, ha affermato Matt Duffer. “Più di ogni cosa, Stranger Things 4 offre rivelazioni con cui tutti devono fare i conti.

Nel frattempo, a Hawkins, Lucas e il resto della banda si trovano a prendere direzioni diverse a causa delle pressioni eserciate dalla loro vita liceale. “Lucas si avvicina allo sport. Del resto, è molto atletico e pensa che un po’ di popolarità per una volta non possa fargli male”, ha sottolineato Matt Duffer. “Dustin e Mike, che sono molto meno dotati dal punto di vista fisico, si avvicinano invece all’Hellfire Club, tra i nerd e gli outsider. Ciò crea ovviamente una piccola spaccatura nel gruppo. Max, infine, non si è ancora ripreso dalla morte del fratello Billy”.

Tutto il gruppo, inoltre, non ha ancora elaborato la morte di Hopper, che apparentemente si è sacrificato mentre chiudeva la porta del Sottosopra. “Il finale della terza stagione è stato finora il più oscuro e abbiamo scelto di continuare su quella via”, ha chiosato Ross Duffer. “Quindi, Stranger Things 4 sarà piena di terrore e rivelazioni. Scopriremo molto sul Sottosopra e su cosa vuole realmente la forza malefica che minaccia Hawkins da tanti anni”.

Stranger Things 4: Le foto della serie tv Netflix 1/43 2/43 3/43 4/43 5/43 6/43 7/43 8/43 9/43 10/43 11/43 12/43 13/43 14/43 15/43 16/43 17/43 18/43 19/43 20/43 21/43 22/43 23/43 24/43 25/43 26/43 27/43 28/43 29/43 30/43 31/43 32/43 33/43 34/43 35/43 36/43 37/43 38/43 39/43 40/43 41/43 42/43 43/43 PREV NEXT