Strange World – Un mondo misterioso: Alla scoperta del nuovo film Disney

I l 23 novembre esce al cinema il 61° film animato targato Disney: Strange World – Un mondo misterioso. Ve lo presentiamo in anteprima.

Strange World – Un mondo misterioso è il nuovo film animato targato Disney al cinema dal 23 novembre. 61° lungometraggio prodotto dalla casa di Topolino, segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.

“Ispirato alle classiche storie d’avventura”, ha affermato il regista Don Hall. “Strange World – Un mondo misterioso è un’originale avventura comedy d’animazione su tre generazioni della famiglia Clade che superano le proprie differenze mentre esplorano un mondo strano, sorprendente e spesso ostile”.

Le aspettative di genitori e figli

Strange World – Un mondo misterioso rientra nella tradizione di quei film Disney che propongo ambientazioni mozzafiato, fantastiche e maestose, che esulano da ogni immaginazione. Tuttavia, nessun altro sfondo è stato tanto meravigliosamente strano come quello proposto dal nuovo lungometraggio diretto da Don Hall: un mondo misterioso popolato da bizzarre creature, pericoli incombenti e angoli inesplorati. A muoversi tra le insidie sono i Clade, una leggendaria famiglia di esploratori, in compagnia dei loro improbabili amici e alleati.

“L’universo del film Strange World – Un mondo misterioso non è altro che un’allegoria per il pianeta Terra”, ha dichiarato Hall. “Sono partito da un’idea molto semplice: il mondo che erediteranno i nostri figli sarà diversò da quello che ho ereditato io da mio padre. Padre e figli tendono a vedere tutto in maniera diversa. Io e mio padre, ad esempio, abbiamo un buon rapporto ma, mentre lui è un contadino, io già a 14 anni ho cominciato a fare altro. Pensando a ciò, ho trovato interessante indagare che ruolo giocano le aspettative che i genitori ripongono sui figli, intenzionalmente o meno”.

Ed ecco spiegato allora il motivo per cui al centro del film Disney Strange World – Un mondo misterioso c’è la storia di una famiglia e delle tre generazioni che la compongono, ognuna alla ricerca di un proprio posto nel mondo. I tre uomini Clade al centro della storia hanno enormi differenze che si rivelano divisive ma, allo stesso tempo, hanno in comune più di quanto ognuno di loro sia disposto ad ammettere.

I tre Clade

Searcher Clade è un brillante padre di famiglia che, da adolescente, ha scoperto una fonte di energia a base vegetale che ha cambiato il mondo. Ha messo su un’impresa di successo che porta avanti con la moglie e il figlio.

Jager, il padre di Searcher, ha deciso di essere uno di quegli esploratori di cui da sempre parlano le leggende: una statua in città conferma che ha raggiunto il suo obiettivo ma di lui nessuno ha tracce da quando si è perso durante una spedizione.

Ethan, il figlio di Searcher, invece, è un sedicenne con gran senso dell’umorismo e un’etica del lavoro piuttosto forte per un ragazzo della sua età. Sebbene aiuti il padre, Ethan non è però sicuro di voler seguire le sue orme.

Due forti figure femminili

La grande avventura dei Clade all’interno del film Disney Strange World – Un mondo misterioso prende il via quando Callisto Mal, leader di Avalonia, si presenta alla fattoria di Searcher, con grande sorpresa dell’uomo e della moglie Meridian. La notizia che porta non è buona: il “pando”, la rivoluzionaria pianta scoperta da Searcher anni prima, è in pericolo mettendo a repentaglio tutti quanti. Occorre dunque andare alla fonte, ovunque si trovi, per capire come salvarlo.

Al di là del nome, Callisto è una donna e la sua storia ha incrociato già quella dei Clade in passato. Un tempo era infatti un membro della spedizione di Jaeger ma ha poi scelto una strada diversa. Ora è determinata a risolvere il mistero che affligge il pando ma non ha perso l’umanità che la contraddistingueva.

Il viaggio che i Clade intraprendono finisce in un mondo di cui nessuno conosceva l’esistenza, popolato da uno stuolo di creature mai viste prima, alcune meravigliose e altre decisamente pericolose. Partito per salvare il pando, Searcher trova anche il padre Jager. E forse per questo la più grande scoperta della famiglia non sarà come salvare la Terra ma come destreggiarsi con le relazioni future e ciò che riserva loro il futuro.

Ma tra i Clade non si può non sottolineare l’impegno di Meridian, moglie di Searcher e madre di Ethan. Esperta pilota, riesce a vedere sempre il lato divertente di ogni situazione e adora i suoi cari. Forza, coraggio, umorismo, intelligenza ed esperienza, fanno di lei una leader nata.

