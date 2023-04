A rriva in prima visione tv su Canale 5 il film Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare. Racconta la straordinaria amicizia tra un ragazzino e un pellicano, condita da valori universali come amore, famiglia, perdita e speranza. È tratto da uno dei romanzi australiani per l’infanzia più celebre al mondo.

La sera del 1° maggio Canale 5 trasmette in prima visione assoluta il film Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare. Con un cast di attori in stato di grazia guidati dal premio Oscar Geoffrey Rush, ripercorre la storia dell’amicizia del piccolo Michael con un pellicano lungo la costa australiana.

La trama del film

Diretto da Shawn Seet e sceneggiato da Justin Monjo, il film di Canale 5 Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare rilegge l'omonimo romanzo dello scrittore australiano Colin Thiele, pubblicato nel 1963. Racconta di come Michael Kingley, ormai cresciuto e divenuto un uomo d'affari di successo in pensione e nonno, cominci a vedere immagini del suo passato che dapprima non riesce a spiegarsi.

Costretto a ricordare gli anni della sua infanzia dimenticata da tempo, Michael ritorna con la mente a quando poco più che bambino vive con il padre lungo un'isolata costa dell'Australia e ha salvato un pellicano a cui ha dato il nome di Mr. Percival. Raccontando alla nipote le straordinarie avventure che ha vissuto, non può fare a meno di ripensare al legame speciale che ha formato con il volatile e come questo abbia avuto un impatto fondamentale nella sua crescita.

Il poster italiano del film Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare.

Da un famoso romanzo australiano

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare, il film in onda su Canale 5 è una storia senza tempo con al centro un'amicizia insolita e incondizionata. Il romanzo di Thiele da cui il film è tratto, già trasposto al cinema nel 1976 con Il ragazzo della tempesta, è uno di quei volumi che in Australia si leggono durante le scuole primarie e segnano la fantasia dei più piccoli, come ricordano i produttori Matthew Street e Michael Boughen: "Come molti bambini australiani, anche noi abbiamo letto il romanzo di Thiele quando frequentavamo le scuole dell'obbligo. Abbiamo entrambi visto il film del 1976 e ricordiamo ancora quale impatto emotivo ha avuto su di noi. All'epoca avevamo su per giù l'età del piccolo protagonista e la sua storia toccava argomenti a noi vicini e cari, argomenti che sono sempre attuali e universali”.

“La storia tratta di amicizia, amore, famiglia, perdita e speranza”, hanno proseguito i produttori. “E tocca anche questioni ecologiche che riguardano non solo noi stessi ma anche le future generazioni. Su una cosa però eravamo certi: non volevamo realizzare un remake del film di Henri Safran. Per tale ragione, abbiamo ripreso in mano il lavoro dello scrittore e abbiamo cercato di rimanervi fedeli. Abbiamo solo aggiunto una parentesi contemporanea, ambientata ai giorni nostri, utile a dare maggiore risonanza e importanza agli eventi: abbiamo immaginato il piccolo Michael oramai anziano e nonno, approfondendo gli aspetti legati alla salvaguardia dell'ambiente e delle tradizioni”.

Finn Little in una scena del film Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare.

Il cast e i personaggi principali

A dirigere Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare, il film di Canale 5, è Shawn Seet, regista e sceneggiatore di origine malese. Trasferitosi in Australia all'età di 12 anni, ha debuttato come regista cinematografico nel 2008 con l'apprezzato Two Fists, One Heart quando già aveva alle spalle una lunga carriera nel mondo della televisione, per cui aveva diretto numerose serie televisive australiane.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare è il suo primo film dalla caratura internazionale. "I movimenti di protesta giovanili a cui assistiamo oggi - ha sottolineato Seet - rendono il lungometraggio ancora più chiaro. Sin da ragazzino ho avuto due grandi preoccupazioni. La prima mi porta a interrogarmi su che mondo lasceremo alle generazioni future. La seconda invece è inerente all'approccio che i giovani stessi hanno nei confronti dei temi ambientali: fortunatamente, con le loro proteste mi fanno ben sperare. The Storm - Il ragazzo che sapeva volare mi auguro che serva alle nuove generazioni a continuare a fare la differenza. Salvare anche un solo pellicano significa salvare il mondo intero".

Personaggio al centro di Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare è Michael Kingley. A interpretarlo da anziano è Geoffrey Rush. "Sono stato colpito dal modo in cui il romanzo di Thiele è stato rivisto e aggiornato. Da diverso tempo, non giravo film in Australia ma il progetto è stato uno di quelli a cui non ho saputo dire no", ha ricordato l'attore premio Oscar per Shine. "Sono andato a rivedere il trailer del film del 1976 e, dopo aver letto la sceneggiatura, sono andato a rileggermi la fonte originale. Come Thiele risvegli fantasia e immaginazione è straordinario: in meno di 50 pagine, ha creato un mondo i cui effetti possono realisticamente essere visibili anche oggi". Da piccolo, Michael è portato in scena da Finn Little, undicenne australiano al suo esordio.

Tom, il padre di Michael, ha il volto di Jai Courtney, versatile attore che ha debuttato in Jack Reacher: La prova decisiva. Uomo molto protettivo, Tom ha scelto di allontanarsi dalla società e di portare il figlio, orfano di madre, a vivere in un remoto angolo di costa australiana, all'interno del Coorong National Park (a 100 miglia a sud est di Adelaide).

Al fianco del piccolo Michael e del padre Tom vi è il personaggio di Bill, un uomo appartenente agli aborigeni Ngarrindjeri. La partecipazione e il coinvolgimento della popolazione Ngarrindjeri al film era quasi inevitabile dal momento che il film è ambientato nella loro terra e ne rappresenta tradizioni e cultura. Il pellicano stesso è un totem per il popolo. Bill è supportato da Trevor Jamieson, visto in The Furnace.

Completano il cast principale del film di Canale 5 Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare gli attori Erik Thomson (è Malcolm Downer, il genero di Michael) e Morgana Davies (è Madeline, la nipote di Michael).

