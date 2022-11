Storia di un uomo d’azione: Il film Netflix ricostruisce la vera storia del Robin Hood anarchico spagnolo

L a figura di Lucio Urtubia è al centro del film Netflix Storia di un uomo d’azione, che ripercorre l’incredibile vicenda di un muratore anarchico che ha quasi fatto fallire il colosso Citybank.

Il 30 novembre Netflix rende disponibile il film Storia di un uomo d’azione, liberamente ispirato alla vita dello spagnolo Lucio Urtubia. Diretto da Javier Ruiz Caldera e interpretato da Juanjo Ballesta, Miki Esparbé e Luis Callejo, racconta un periodo di cinque decadi e segue i passi di Lucio, passato dall’essere un giovane di umili origini al divenire uno dei truffatori più noti del Novecento.

La trama del film Storia di un uomo d’azione

Liberamente ispirato alla vita di Lucio Urtubia, il film Netflix Storia di un uomo d'azione esplora la figura dell'anarchico spagnolo che mise a segno una leggendaria operazione di contraffazione a Parigi e finì nel mirino della più grande banca americana quando riuscì a ottenere un'enorme quantità di denaro falsificando traveller's cheques.

Storia di un uomo d'azione è un film Netflix dal ritmo incalzante che si sviluppa nell'arco di cinque decenni (dagli anni Quaranta agli anni Ottanta) e segue la storia di Lucio, dai suoi umili inizi come muratore e poi rapinatore di banche fino al suo ruolo di primo piano nel far crollare uno dei più grandi istituti di credito del mondo.

La vera storia di Lucio Urtubia

Ma chi è stato realmente Lucio Urtubia, la figura a cui fa riferimento il film Netflix Storia di un uomo d’azione? La risposta è semplice: è stato un muratore e un militante anarchico spagnolo residente nella capitale francese, a Parigi. Tuttavia, a causa della sua attività clandestina a favore di gruppi anarchici internazionali, è considerato dalla sinistra spagnola e francese come una specie di Robin Hood. È stato infatti uno dei principali partecipanti a un’azione per raccogliere fondi destinati alla sua formazione politica. Come? Mettendo in atto una frode ai danni della First National Bank mediante la falsificazione dei traveller’s cheques.

Tra il 1980 e il 1982, Urtubia è riuscito a piazzare in tutta Europa e in diversi paesi dell’America Latina centinaia di cheques senza mai appropriarsi di un solo centesimo. I soldi erano destinati solamente a raccogliere fondi a sostegno di chi era in difficoltà e versava in uno stato di bisogno. La sua vita è stata raccontata in diversi libri, reportage e film, oltre che a essere stata di ispirazione per molte canzoni di tutti i generi. Curiosamente, la casa in cui ha vissuto a Parigi ospita oggi l’Espace Louise-Michel, dove si tengono conferenze, attività stampa, dibattiti, mostre e proiezioni di film.

Urtubia è nato nella città di Cascante, in Spagna, il 18 febbraio 1931, in una famiglia molto povera. La madre era di stampo liberale mentre il padre era di formazione carlista prima di diventare comunista (non senza essere stato rinchiuso in carcere). Ed è stato al cospetto al capezzale del padre morente che Lucia, a 19 anni, ha sentito per la prima volta la parola “anarchico”. Una serie di vicende legate al contrabbando lo hanno portato nel 1954 a disertare il servizio militare. E a scappare in Francia: se fosse rimasto nel suo Paese, avrebbe rischiato la pena di morte.

Ed è nella capitale francese che Urtubia ha cominciato a lavorare come muratore e frequentare i circoli della gioventù anarchica. Dapprima, solo per imparare la lingua, ma poi perché rapito dagli ideali, conoscendo tra l’altro personalità come André Breton e Albert Camus. Parigi è anche la città in cui ha nascosto in casa Quico Sabaté, il massimo esponente antifranchista in Catalogna. La circostanza ha segnato l’inizio del percorso che l’avrebbe successivamente visto impegnato nella raccolta fondi per la causa rivoluzionaria.

Tante sono state le sue attività di falsificazione. Tuttavia, la più clamorosa rimane quella legata alla falsificazione dei traveller’s cheques emessi dalla First National City Bank nella seconda metà degli anni Settanta. Ottomila fogli da venticinque cheques da cento dollari ciascuno per un ammontare di 20 milioni di dollari da lui stampati hanno rischiato di far fallire il colosso bancario.