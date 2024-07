R ai 3 propone trasmette il film Storia di Nilde, il ritratto a tutto tondo della più importante figura politica femminile del Novecento italiano. Protagonista ne è l’attrice Anna Foglietta.

Per il ciclo Grandi donne, Rai 3 propone sabato 13 luglio il film Storia di Nilde, che narra la vita di Nilde Iotti, figura centrale nella politica italiana del XX secolo. Il film di Rai 3 Storia di Nilde, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction, è diretto da Emanuele Imbucci e vede Anna Foglietta nel ruolo di Nilde Iotti. Al suo fianco, Francesco Colella interpreta Palmiro Togliatti, Linda Caridi è Rosanna, e Vincenzo Amato veste i panni di Enrico Berlinguer.

Il film, tecnicamente una docu-fiction, mescola abilmente ricostruzioni narrative, materiali di repertorio e testimonianze di illustri personalità, tra cui Giorgio Napolitano, Marisa Malagoli Togliatti, Giuliano Amato, ed Emanuele Macaluso. Questo approccio consente di restituire non solo la figura politico-istituzionale di Nilde Iotti, ma anche il suo contributo come donna alle conquiste sociali del Paese e al processo di emancipazione femminile.

Una docufiction curatissima

La storia del film di Rai 3 Storia di Nilde prende spunto da un episodio reale: l'arrivo di una lettera a L'Avanguardia da parte di una ragazza, Rosanna, che lamentava le imposizioni del fidanzato. Nilde Iotti risponde incoraggiandola a prendere in mano la propria vita. Questo rapporto immaginario tra Nilde e Rosanna diventa il filo conduttore della narrazione, che ripercorre la vita politica e personale di Iotti: dalla Resistenza alla partecipazione all'Assemblea Costituente, fino alla sua relazione con Palmiro Togliatti, e alle sfide affrontate come prima Presidente della Camera dei Deputati.

Il racconto è arricchito dalle testimonianze di personaggi chiave della politica italiana, come Giorgio Napolitano e Giuliano Amato, che offrono un quadro completo della figura di Nilde Iotti. La docu-fiction esplora anche i momenti più intimi della sua vita, come l'adozione di Marisa Malagoli, sorella di un operaio morto durante una manifestazione nel 1950.

Emanuele Imbucci ha curato con grande attenzione la verosimiglianza storica, dalle interpretazioni degli attori alla ricostruzione delle ambientazioni. Le scene di fiction sono integrate con materiali di repertorio e interviste, creando un linguaggio narrativo unico. Girata in parte all'interno della Camera dei Deputati e di Montecitorio, la docu-fiction si chiude con il primo discorso di Nilde Iotti come Presidente della Camera, un momento storico che simboleggia una tappa fondamentale nella trasformazione sociale del Paese.

Il poster del film di Rai 3 Storia di Nilde.

L’importanza di Nilde Iotti

Il film di Rai 3 Storia di Nilde non solo celebra l'autorevolezza politica di Iotti, ma traccia anche un ritratto emozionante e umano di una donna che ha segnato profondamente la storia italiana. La sua importanza si articola su diversi livelli:

Pioniera della Partecipazione Politica Femminile

Prima donna Presidente della Camera dei Deputati: Eletta nel 1979, Nilde Iotti è stata la prima donna a ricoprire questo ruolo, rimanendo in carica per tre mandati consecutivi fino al 1992. Questo rappresenta un punto di svolta significativo nella storia della partecipazione femminile alla politica italiana.

Partecipazione all'Assemblea Costituente: Nilde Iotti è stata una delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente nel 1946, contribuendo alla stesura della Costituzione italiana. Il suo lavoro in questo contesto ha gettato le basi per molte delle conquiste di diritti civili e sociali successivi.

Contributi Legislativi e Sociali

Riforme sociali e diritti delle donne: Nilde Iotti è stata una fervente sostenitrice delle riforme sociali e ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere i diritti delle donne. Ha lavorato per l'approvazione di leggi importanti come quella sul divorzio e ha sostenuto la legislazione in materia di parità di genere e diritti della famiglia.

Impegno per il benessere sociale: Come membro del Partito Comunista Italiano (PCI), Iotti ha sempre sostenuto politiche volte a migliorare le condizioni di vita delle classi meno abbienti, promuovendo il welfare e le politiche di inclusione sociale.

Esempio di Integrità e Dedizione

Relazione con Palmiro Togliatti: La relazione con Togliatti, leader del PCI, ha segnato una parte importante della sua vita personale e politica. Nonostante le critiche e le difficoltà, la loro relazione ha mostrato il coraggio di Iotti nell'affrontare e superare i pregiudizi dell'epoca.

Autorevolezza e rispetto trasversale: Nilde Iotti è stata rispettata non solo all'interno del suo partito ma anche dagli avversari politici. La sua autorevolezza e la capacità di dialogo hanno contribuito a creare un clima di rispetto reciproco nel dibattito politico italiano.

Eredità Culturale e Politica

Modello per le generazioni future: Il percorso di Nilde Iotti ha ispirato e continua a ispirare molte donne a intraprendere la carriera politica, mostrando che è possibile conciliare competenza, passione e dedizione con la vita pubblica.

Influenza nella politica italiana: Le sue idee e il suo lavoro hanno lasciato un'impronta duratura nella politica italiana, influenzando leggi e politiche che hanno migliorato la società italiana nel suo complesso.

Storia di Nilde: Le foto del film 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT