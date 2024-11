Stella è innamorata: L’amore, la notte e i segreti di Parigi per un’adolescente ribelle

T ra trasgressione e malinconia, Stella è innamorata racconta l'adolescenza di una giovane in cerca di sé stessa nella Parigi degli anni Ottanta, tra discoteche, amicizie complicate e un amore che sconvolge ogni certezza.

Nell'articolo:

NoMad Entertainment porta al cinema dal 21 novembre il film Stella è innamorata. Diretto da Sylvie Verheyde, il film Stella è innamorata rappresenta un seguito del suo lavoro precedente, Stella (2008) e ne riprende il percorso della protagonista, Stella, ora diciassettenne, seguendola nel suo viaggio tra gli eccessi e le turbolenze emotive dell'adolescenza. Ambientato negli anni Ottanta, il film esplora l’intensa vita notturna parigina e le difficoltà del passaggio all'età adulta, rimanendo sempre vicino al lato intimistico e autobiografico.

Nel 1985, Stella trascorre l'estate in Italia con le amiche, immersa in un contesto di libertà e spensieratezza, lontana dai problemi familiari e scolastici. Al ritorno a Parigi, però, si scontra con la realtà: è l'ultimo anno di scuola, e con la maturità alle porte, deve affrontare le pressioni dell'educazione e della sua situazione familiare. Nonostante affermi di non dare importanza agli studi, il diploma è per lei una prova cruciale, il simbolo di un futuro da cui sente di voler fuggire.

La sua vita è scandita da serate nei celebri Bains Douches, una discoteca che rappresenta per Stella una via di fuga e un rifugio dove esprimere la propria individualità. In questo ambiente trasgressivo, Stella incontra André, un giovane e affascinante ballerino, e tra i due nasce una relazione ambigua e carica di tensione. Tuttavia, questa storia d’amore non è solo una scoperta dei sentimenti, ma anche un percorso attraverso il quale Stella esplora la propria identità e prende coscienza delle sue ambizioni e delle limitazioni imposte dalla sua estrazione sociale.

Stella è innamorata è un film che riflette la complessità dell'adolescenza, raccontata con uno stile intimo e realista. Attraverso la storia di Stella, Sylvie Verheyde esplora la ricerca dell’identità e il desiderio di liberazione, in un contesto sociale che pone limiti e ostacoli. La regista ci immerge in un viaggio nostalgico negli anni Ottanta, mettendo in luce il contrasto tra sogni e realtà e ricordando al pubblico che, come dice Stella, “a volte si è molto seri quando si hanno diciassette anni”.

LEGGI ANCHE - Summertime: la bella estate in cui Delphine imparò ad amare Carole, il film

LEGGI ANCHE - Parigi può attendere: un viaggio romantico tra sogni e tentazioni nel film diretto da Eleanor Coppola

I personaggi principali

Nel film Stella è innamorata, i personaggi si muovono in un intreccio di rapporti complessi che riflettono le difficoltà e le sfide dell’adolescenza. Stella, interpretata da Flavie Delangle, è una giovane inquieta e ribelle, costantemente in bilico tra il desiderio di evasione e la realtà opprimente della sua vita quotidiana. È alla ricerca di se stessa, di uno spazio tutto suo in cui affermarsi e sfuggire a un destino che percepisce limitato e predefinito.

La madre, impersonata da Marina Foïs, rappresenta una figura altrettanto fragile, una donna forte e segnata dalle vicende della vita, che cerca di mantenere un’apparente stabilità dopo il divorzio. Nonostante il legame profondo con la figlia, tra le due si crea una tensione fatta di affetto, conflitto e difficoltà di comprendersi. Dall’altro lato c’è il padre (interpretato da Benjamin Biolay), un uomo irresponsabile e immaturo, che ha lasciato Stella e la madre per una donna più giovane. La sua assenza diventa un’ombra costante nella vita di Stella, accentuando il suo senso di solitudine e instabilità.

A completare il quadro dei personaggi troviamo André, un giovane misterioso che Stella incontra nel mondo notturno dei Bains Douches. Con il volto di Dixon, André è una figura carismatica e sfuggente, che incarna l’ideale di libertà e fascino irresistibile, ma anche di ambiguità. La loro storia d’amore è un viaggio di scoperta che riflette l’esplorazione emotiva di Stella, e il loro legame rappresenta per lei un momento di ribellione e una prova di coraggio.

Anche le amiche di Stella svolgono un ruolo importante nella narrazione. In particolare, Gladys, supportata da Louise Malek, è la sua migliore amica e confidente, la figura che, con la sua vicinanza, rappresenta un sostegno saldo e costante, contribuendo a dare a Stella la forza necessaria per affrontare le sue incertezze.

LEGGI ANCHE - La guerra dei bottoni: un’avventura di ragazzi che sfida il Nazismo, il film tratto dal libro

Il poster del film Stella è innamorata.

LEGGI ANCHE - Paradise Highway: la camionista e la ragazzina vittima della tratta sessuale, thriller d'azione

Identità e scoperta di sé

I temi del film Stella è innamorata ruotano attorno a concetti profondamente legati alla crescita personale e al contrasto tra aspettative e realtà. La ricerca dell’identità è il filo conduttore che guida la protagonista in un viaggio attraverso la propria adolescenza e il confronto con il mondo adulto. Stella è divisa tra il desiderio di affermazione e il bisogno di appartenenza, tra il richiamo di una libertà senza vincoli e le responsabilità imposte dal contesto sociale in cui vive.

In particolare, il film esplora il tema del determinismo sociale e dello scontro di classe: Stella, proveniente da una famiglia modesta, si ritrova a confrontarsi con un mondo intellettuale e benestante che, pur attraendola, rimane per lei in parte inaccessibile. Il conflitto sociale diventa una delle forze motrici della sua ricerca di indipendenza e contribuisce a far emergere le sue frustrazioni e insicurezze.

Al centro del film vi è anche il tema dell’amore e della scoperta della sessualità, presentati non come un percorso lineare ma come una serie di esperienze che la portano a confrontarsi con le proprie emozioni e insicurezze. La storia con André è il primo vero incontro di Stella con i sentimenti romantici e con la passione, un’esperienza che la aiuta a capire meglio se stessa e il suo rapporto con il mondo. In parallelo, il film ritrae con grande autenticità il contesto culturale degli anni Ottanta, decennio caratterizzato da una forte energia espressiva, di cui le discoteche e la musica rappresentano il simbolo. La vita notturna parigina, in particolare la discoteca Les Bains Douches, diventa per Stella un rifugio e un luogo di espressione, uno spazio dove vivere appieno la sua ribellione e sperimentare la propria individualità.

Il conflitto familiare è un altro tema centrale: Stella si confronta costantemente con le tensioni e le delusioni legate alla separazione dei genitori. La madre è la figura che più la lega alla realtà quotidiana, mentre il padre rappresenta un’assenza che contribuisce ad alimentare il suo desiderio di trovare un’alternativa, un mondo tutto suo. Nel suo viaggio di formazione, Stella scopre che la libertà ha un prezzo e che il percorso per trovare la propria strada è pieno di ostacoli, ma anche di nuove scoperte e di momenti intensi.

LEGGI ANCHE - Il mio profilo migliore: come una professoressa cinquantenne ha trovato l’amore online… ma a che prezzo?

Stella è innamorata: Le foto del film 1 / 13 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT