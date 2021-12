S tay Close, serie Netflix, sarà disponibile dal prossimo 31 dicembre. Composta da 8 episodi, mette in discussione, tra emozioni forti, suspense avvincente e delitti passati che riemergono dall'oblio, quanto realmente conosciamo gli altri.

Quando il passato torna a perseguitarli minacciando di rovinare le loro vite e quelle di chi li circonda, cosa decideranno di fare?

STAY CLOSE: DI COSA PARLA

Al centro di Stay Close, la serie Netflix di produzione inglese che The Wom vi racconta, ci sono quattro personaggi principali che nascondono oscuri segreti alle persone a loro più care. Megan è una madre in carriera con tre figli. Ray è un fotografo documentarista un tempo promettente. Broome è un detective che non riesce a dimenticare il caso irrisolto di una persona scomparsa e infine Lorraine è una vecchia amica di Megan.

Quando il passato torna a perseguitarli minacciando di rovinare le loro vite e quelle di chi li circonda, cosa decideranno di fare?

Cush Jumbo in uno scatto di scena di Stay Close.

STAY CLOSE: L'AUTORE HARLAN COBEN

Creatore e scrittore e produttore di Stay Close è Harlan Coben, giallista statunitense che per Netflix ha già creato la serie Safe. Stay Close fa parte di un accordo che Coben ha sottoscritto con la piattaforma, secondo cui suoi 14 differenti romanzi saranno trasformati in serie o lungometraggi.

Stay Close, la serie thriller di Netflix, ha una genesi particolarmente interessante. Pubblicato nel 2012, il romanzo era sul punto di diventare un film con la regia di Lawrence Kasdan, nome che si cela dietro a titoli cult come Brivido caldo e Il grande freddo. “Sembra essere accaduto milioni di anni fa. Non capita di rado che certi romanzi, prima che diventino film o serie, passino attraverso diversi tentativi di trasposizione”, ha raccontato Coben.

“Un altro mio lavoro, Non dirlo a nessuno, ad esempio è diventato un film francese di successo nel 2006 con Guillaume Canet”, ha continuato lo scrittore. “Da allora si parla di un remake americano che prima o poi dovrebbe vedere la luce. Eppure, io ero convinto che gli americani ne avessero comprato i diritti già nel 2000 prima che il libro uscisse! Per fortuna, Netflix è molto più veloce. Il bello della piattaforma è che non si perde tempo: tutto ciò che si dice, si fa. È divertente!”.

Quale sia il fulcro di Stay Close secondo Coben è presto detto. “Se dovessi scegliere chi è il protagonista di Stay Close direi subito Megan. È una donna che, sfuggita a qualcosa di terribile, ha la possibilità di lasciarsi il passato alle spalle quando questo la raggiunge nuovamente. Guardare indietro o andare avanti è il grosso dilemma che deve affrontare. Ma si tratta di un dubbio che interessa anche gli altri personaggi. Ray non ha mai superato la morte della fidanzata e non ricorda ciò che è accaduto quella fatidica notte di 17 anni prima”.

STAY CLOSE: MEGAN PEIRCE

Cush Jumbo in un'altra immagine di Stay Close.

La prima linea narrativa di Stay Close, la erie thriller di Netflix, interessa Megan Peirce. Ambiziosa madre in carriera, ha all’apparenza un’esistenza normale, un compagno (Dave) e tre figli. Tuttavia, ha un passato che tiene segreto. Da ragazza, ha lavorato come ballerina in un nightclub. Una notte di 17 anni prima, un susseguirsi di eventi l’ha costretta a fuggire e ricominciare da capo con una nuova identità. Quando tutto sembra essere alle spalle, il ritorno di un uomo misterioso la porta a dover lottare per mantenere la famiglia al sicuro. A interpretare Megan è l’attrice Cush Jumbo, nota per essere stata Lucca Quinn nell’amata serie The Good Wife.

I più attenti avranno notato che il cognome di Megan è Peirce, lo stesso della protagonista di Il romanzo di Mildred, film noir degli anni Quaranta che di recente ha avuto un remake con Kate Winslet .

STAY CLOSE: MICHAEL BLOOME

James Nesbitt in uno scatto di scena di Stay Close.

Secondo personaggio principale di Stay Close è Michael Broome. Michael si vanta di essere un buon detective, eppure nel suo armadio c’è uno scheletro che continua a perseguitarlo. 17 anni prima non è riuscito a risolvere il caso della scomparsa di Stewart Green, un padre di famiglia. Tuttavia, un nuovo indizio fa presto capolino nella sua scrivania. Un giovane di nome Carlton Flynn è scomparso lo stesso giorno in cui Stewart è stato visto per l’ultima volta: è solo una coincidenza o le due vicende sono legate? Nel corso delle indagini, Broome avrà modo di imbattersi nuovamente in Lorraine, una sua vecchia fiamma. Tra i due si riaccende la scintilla. Avrà anche una seconda possibilità in amore?

Broome ha il volto di James Nesbitt, attore nordirlandese che tutti ricordano come Bofur della saga cinematografica Lo Hobbit, tratta dai romanzi di Tolkien. “Nella mia carriera, ho interpretato molti ruoli da poliziotto. Di Broome ho apprezzato l’ottimismo, l’umorismo e la determinazione. Ma anche tutti i suoi difetti”, ha sottolineato Nesbitt.

STAY CLOSE: RAY LEVINE

Richard Armitage in uno scatto di scena di Stay Close.

Terzo fondamentale fulcro narrativo di Stay Close, la serie thriller di Netflix, è Ray Levine. Ray era un fotografo di guerra ma con il passare del tempo, per esigenza, è diventato un paparazzo. La sua vita è cambiata quando 17 anni prima ha perso l’amata Cassie. Soffre di disturbo post-traumatico da stress, una patologia che può causare svenimenti e rendere inaffidabile la sua memoria. La scomparsa di uomini che avevano tutti un legame con lui lo spinge a chiedersi se ha qualcosa a che fare con ciò. Quando comincia a ricostruire cosa è veramente successo, si rende conto di avere la verità in mano. Ma sarà mai capace di confrontarsi con il suo stesso passato?

Ray è impersonato da Richard Armitage, attore inglese che con Nesbitt ha condiviso i set di Lo Hobbit nei panni di Thorin. Lo si ricorda particolarmente anche per aver interpretato Francis Dolarhyde nella serie oramai cult Hannibal.

STAY CLOSE: LORRAINE GRIGGS

Sarah Parish in uno scatto di scena di Stay Close.

Ultimo ma non meno fondamentale personaggio di Stay Close è Lorraine Griggs. Manager del nightclub Vipers’ da molto tempo, è una donna lucida e diretta, molto popolare tra i clienti e altrettanto protettiva nei confronti delle sue ballerine. Una di loro è scomparsa 17 anni prima con un cliente, Stewart Green. Da allora, non ha mai smesso di chiedersi cosa è accaduto a entrambi. Nel primo episodio, comincia ad avere risposte e ciò la rimette in contatto con una sua vecchia fiamma, il detective Broome.

Lorraine è portata in scena da Sarah Parish, attrice inglese recentemente apprezzata nella serie colossal I Medici. Con all’attivo partecipazioni in film come L’amore non va in vacanza e Un amore in prestito, ha descritto la sua Lorraine come una donna che “sta riflettendo molto sulla sua esistenza. Seppur ami il posto in cui si trova ed è felice, Lorraine aspetta di vivere ancora qualcosa che la lasci sbalordita quando Broome rientra nella sua vita”.

STAY CLOSE: IL PRIMO EPISODIO

Sono otto gli episodi di Stay Close, la serie thriller di Netflix. Già il primo semina le basi del racconto che verrà. Megan è sin da subito colta di sorpresa dal passato che ritorna. La sua invidiabile esistenza è sconvolta dal sentire che un uomo legato alla sua esperienza di ballerina in un nightclub di 17 anni prima la sta cercando.

Il tutto accade nel momento in cui i detective Broome ed Erin si occupano di un caso che ha strani parallelismi con un cold case.

Nel frattempo, il fotografo Ray individua qualcosa nelle sue foto che lo portano a un’agghiacciante scoperta.