Stagione di uragani: il bel romanzo di Fernanda Melchor è ora un film Netflix

A rriva su Netflix il film Stagione di uragani, in cui il ritrovamento del cadavere della “strega” di un villaggio permette di esplorare temi come l’amore, la diversità e la violenza, attraverso il punto di vista di quattro giovani.

Netflix propone dal 1° novembre il film Stagione di uragani, un dramma a tinte thriller che parte dalla scoperta di un cadavere in un canale da parte di un gruppo di adolescenti per rivelare una realtà brutale e il lato oscuro di una cittadina.

Tratto dall’acclamato romanzo di Fernanda Melchor e diretto dalla vincitrice della Palma d’Oro (per il miglior cortometraggio) Elisa Miller, il film Netflix Stagione di uragani ha per protagonisti gli attori Edgar Treviño, Andrés Cordaz, Kat Rigoni, Paloma Alvamar, Guss Morales, Ernesto Meléndez e Reyna Mendizabal.

La trama del film

Al centro del film Netflix Stagione di uragani c’è un crimine passionale che viene raccontato da tutti coloro che in qualche modo ne sono coinvolti. Il fatto è uno solo, il ritrovamento del cadavere della “strega” del villaggio (Edgar Treviño), ma i punti di vista che entrano in gioco sono quattro che, al di là delle dicerie e dei pettegolezzi, ci rivelano chi era la “strega”: una guaritrice transgender, tanto amata quanto temuta. A partire da ciò, la testimone-informatrice, il complice, la sposa e l’assassino stesso condividono la loro versione dei fatti.

Basato sull’omonimo scrittrice di Fernanda Melchor, originaria di Veracruz, il film Netflix Stagione di uragani, segue dunque la storia dei quattro ragazzi che trovano il cadavere galleggiante in un canale della loro città e cominciano a scoprire quali segreti perversi nasconde il luogo in cui sono cresciuti, portando alla luce una vicenda che intreccia l’amore e la sua mancanza, la violenza, il piacere e la diversità.

Le riprese del film si sono tenute a Tabasco, uno stato messicano caratterizzato da fitta vegetazione ma anche da grande caldo e uragani.

Il poster italiano del film Netflix Stagione di uragani.

Una storia universale e vera

“Sono rimasta colpita dal romanzo, che ha avuto un forte impatto in me”, ha dichiarato Elisa Miller, la regista del film Netflix Stagione di uragani. “Sin da subito ho avuto il desiderio di adattarlo al mio linguaggio cinematografico. Ma adattare il romanzo il romanzo per un film ha dato il via a un processo per me complesso e doloroso ma allo stesso tempo gioioso: ho dovuto rimuoverne l’aspetto letterario e ho dovuto farlo mio, confrontandomi anche con i miei lati più oscuri. Dopo aver lottato a lungo per acquisirne i diritti, mi sono resa conto di dover capire come affrontare quello che per me è stato letteralmente un uragano!”.

Pubblicato nel 2017 (ed edito in Italia da Bompiani), il romanzo di Fernanda Melchior, si ispira a fatti realmente accaduti che, seppur accaduti in un mondo lontanissimo nello spazio, potrebbero verificarsi “nel cuore oscuro di ogni paese, città o quartiere, luoghi in cui tutti cercano pace ma trovano efferatezza e disperazione”, come recita la presentazione.

Per il cast del film Netflix Stagione di uragani, la regista ha voluto per lo più attori che avevano alle spalle solo esperienze teatrali. Ha inoltre deciso di non mostrare il contesto oscuro e violento che circonda i personaggi, un elemento che secondo lei sta invadendo fin troppo le narrazioni del cinema messicano. Ha semmai preferito sottolineare come il contesto finisce per influenzare sia socialmente sia emotivamente il presente dei personaggi, tagliando parte dei flashback presenti nell’opera di Melchor.

Stagione di uragani: Le foto del film 1/76 2/76 3/76 4/76 5/76 6/76 7/76 8/76 9/76 10/76 11/76 12/76 13/76 14/76 15/76 16/76 17/76 18/76 19/76 20/76 21/76 22/76 23/76 24/76 25/76 26/76 27/76 28/76 29/76 30/76 31/76 32/76 33/76 34/76 35/76 36/76 37/76 38/76 39/76 40/76 41/76 42/76 43/76 44/76 45/76 46/76 . 47/76 48/76 49/76 50/76 51/76 52/76 53/76 54/76 55/76 56/76 57/76 58/76 59/76 60/76 61/76 62/76 63/76 64/76 65/76 66/76 67/76 68/76 69/76 70/76 71/76 72/76 73/76 74/76 75/76 76/76 PREV NEXT