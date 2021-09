Cos’è Squid Game e perché tutti ne stanno parlando su TikTok?

È un must: Squid Game, su Netflix dal 17 settembre, è diventata la serie tv del momento ed è anche al centro dell'attenzione degli utenti di TikTok. Vediamo insieme perché seguirla e... come preparare il biscotto della "sopravvivenza"!

Comparsa quasi in sordina nel catalogo di Netflix, Squid Game ha conquistato, in poco tempo, il folto pubblico della piattaforma di streaming e quello dei social.

Il K drama del momento è talmente tanto controverso e accattivante da aver portato migliaia di persone a farne non solo un argomento di discussione, ma un vero e proprio punto di partenza per riflessioni di alto livello. Ma di cosa parla esattamente?

Il trailer

Una prima introduzione all'atmosfera cupa della serie tv targata Netflix ci viene data dal trailer. Attualmente Squid Game non è ancora doppiata in italiano, ma vi consigliamo di non farvi scoraggiare dalla cosa.

456 uomini catalogati con un numero, una serie di giochi d'infanzia che si trasformano da innocenti momenti d'evasione a vere e proprie lotte per la sopravvivenza e un unico obiettivo: vincere una cifra che diventa sempre più alta.

Basterebbe questo a far cliccare su play, ma è conoscendo nel dettaglio la trama e i personaggi che la visione diventa davvero inevitabile.

La trama e i personaggi di Squid Game

Il primo episodio di Squid Game parte dall'analisi della vita di Seong Gi-hun, un uomo spiantato, con moltissimi debiti. Nell'immediato, Seong Gi-hun appare come quel tipo di essere umano che non vorresti mai diventare: padre irresponsabile, figlio irriconoscente, scommettitore incallito, condannato a una spirale discendente.

Tuttavia, qualcosa a un certo punto cambia. Disperato per le cifre che deve ai suoi creditori e per ciò che sta accadendo nella sua vita personale, accetta di fare un gioco apparentemente innocente in metropolitana. In sostanza, accetta di farsi schiaffeggiare per vincere del denaro. Dopo pochi giorni, però Seong Gi-hun viene rapito e addormentato.

Al suo risveglio si trova all'interno di un bunker insieme ad altre 455 persone. Ciò che li attende non è ancora chiaro, fino a quando non si troveranno a giocare a Un-due-tre stella!.

I giochi mortali e il loro significato

I 456 partecipanti si cimentano nel gioco in maniera quasi divertita finché non capiscono che l'avviso dato all'inizio della partita, ovvero i giocatori sorpresi a muoversi saranno eliminati non è metaforico.

Chi si muove quando l'enorme bambola-robot si volta, infatti, viene ucciso. Questo sarà sempre e comunque l'andazzo dei giochi a cui i partecipanti saranno sottoposti: chiunque fallirà verrà eliminato.

Il premio per chi supererà i giochi è una cospicua somma di denaro: ogni giocatore vale 100 milioni di won, dunque quando un partecipante muore, la sua cifra viene aggiunta al montepremi che andrà al vincitore.

A monitorare il tutto c'è un intero "staff" di guardie in tuta rossa e, a supervisionare, un uomo che coordina ogni attività e non si perde alcun dettaglio della vita dei partecipanti.

L'obiettivo (che viene spiegato negli episodi successivi) è dare a tutti un'opportunità di riscatto leale e alla pari: i giocatori sono tutti sullo stesso piano, possono perdere (e morire) o vincere e andare avanti, senza vie di mezzo.

Di fatto, ciò che i giochi di Squid Game e la loro esecuzione dimostrano è che l'animo umano è molto più contorto e opportunista di quanto si possa anche soltanto arrivare a immaginare. A introdurci a questo concetto è il secondo gioco, entrato a far parte dell'immaginario collettivo: quello del biscotto.

Il gioco si chiama Caramello e l'obiettivo è quello di estrarre la forma al centro del biscotto senza romperlo (la pena, ovviamente) è la morte. Questo gioco è diventato virale e, allo stesso tempo, è essenziale in Squid Game: è proprio dopo questa partita che i personaggi si delineano meglio.

Durante la partita, infatti, si nota subito chi riesce a barare, chi sfrutta gli altri e chi, volontariamente, ostacola anche le persone più vicine pur di riuscire ad andare avanti.

I personaggi

Ed eccoli qui: abbiamo già parlato del protagonista principale, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae). Ciò che non abbiamo però detto è che l'uomo subirà un graduale cambiamento, diventando molto più maturo. Ciò non lo salverà da diverse cadute, ma nel complesso, Seong Gi-hun rappresenta la morale.

La sua antitesi è rappresentata (almeno nei primi episodi) da Jang Deok-su (Heo Sung-tae), un gangster che non ha alcuna morale e che crea immediatamente una banda per cercare di uccidere quanta più gente possibile.

Accanto a Seong Gi-hun si trovano invece Oh Il-nam, anziano affetto da tumore cerebrale con cui il nostro protagonista lega al punto tale da proteggerlo e accudirlo, Cho Sang-woo, vecchio amico d'infanzia di Seong Gi-hun, e Kang Sae-byeok, una profuga ventenne che sogna di riunirsi alla sua famiglia.

Attorno a loro si affollano altri personaggi, più o meno rilevanti, che avranno dei ruoli importanti nella storia. L'evoluzione di ognuno di loro, però, porterà a una sola grande consapevolezza: nessuno, nemmeno il migliore di noi, può dirsi completamente retto quando il prezzo di un gioco è la vita.

Perché Squid Game piace così tanto?

Squid Game è un prodotto rivelazione che rimette in campo tutto quello in cui abbiamo creduto per tutta la vita. I personaggi mettono in gioco la propria esistenza, per cosa? Tanti, tantissimi soldi messi da vincere al termine di una sfida senza esclusione di colpi.

E non per la gloria, ma per ricostruirsi una vita andata in pezzi. E se all'inizio sono costretti, in un secondo momento scelgono consapevolmente di andare avanti.

Le 456 tute rosse partecipano per disperazione, per portare un pasto caldo ai familiari, saldare i debiti o potersi permettere delle cure mediche. La natura di queste persone è nebulosa e talvolta si fatica a trovare anche solo un moto di empatia per loro, fino a quando l'umanità non prende il sopravvento, per giocarsi l'ultima carta e cercare salvezza.

Sotto un certo aspetto, Squid Game è anche un gioco politico. Nonostante la crudeltà alla quale sono sottoposti i giocatori, tutti vivono in una situazione di uguaglianza e democrazia. Queste condizioni sono del tutto inesistenti nel mondo che si è creato fuori dalla prigione. quello dal quale stanno cercando di salvarsi.

Le tute rosse (e come Netflix ha creato due icone)

Un'altra cosa che ha reso iconico Squid Game sono le tute rosse delle spietate guardie del gioco. Delle tute che, fino all'uscita di questa serie, avevano in qualche modo rappresentato il "bene" nel mondo delle serie tv grazie a La Casa di Carta.

Il rovescio della medaglia operato da Netflix ha colpito non poco il pubblico, che sta andando in brodo di giuggiole per il confronto/scontro di outfit.

Il finale di Squid Game

Attenzione, spoiler: se non volete sapere come finisce Squid Game non proseguite oltre, perché stiamo per rivelarvi il finale (e il suo significato).

L'ultima sfida vede protagonisti Seong Gi-hun e Cho Sang-woo. Sì, proprio i due amici di infanzia. E sì, Cho Sang-woo non è esattamente il buono della situazione: nel corso dei giochi dimostra infatti di essere molto più freddo, egoista e calcolatore di quanto appaia all'inizio.

I due si sfidano proprio nello Squid Game, il Gioco del Calamaro, cui per altro giocavano sempre da bambini. Di fatto, dopo uno scontro, Seong Gi-hun ferisce Cho Sang-woo. La sua natura, però, è buona: non ha intenzione di uccidere l'amico. Gli propone, dunque, di abbandonare la sfida, perdere il premio e uscire vivi.

Cho Sang-woo, di tutta risposta, preferisce togliersi la vita. Seong Gi-hun vince dunque il gioco e il premio, solo per scoprire, un anno dopo, che a organizzare il gioco è stato Oh Il-nam, l'anziano giocatore con cui aveva legato. La serie si chiude con Seong Gi-hun che, alla morte dell'anziano, giura di battersi per far sì che questo orrore non si ripeta.

In sostanza, Squid Game ci spiega che niente è mai davvero come sembra e che sotto le apparenze più innocue si può nascondere l'origine del male.

Perché si parla di Squid Game su TikTok

La serie coreana ha conquistato tutti e in poco tempo, entrando a far parte della cultura popolare. Per questo, le sfide di Squid Game stanno letteralmente spopolando su TikTok ma, qui, non hanno proprio niente di pericoloso.

Gli omaggi si susseguono, ricreando le classiche movenze di un, due, tre stella ma anche con la preparazione del dolce classico coreano che è al centro di una delle sfide senza salvezza della competizione più amata di Netflix.

Qual è la ricetta del biscotto di Squid Game?

Il biscotto di Squid Game non è di certo un prodotto d'alta pasticceria ma è un dolce molto popolare in Corea. Ricrearlo è molto semplice ed è per questo che tantissimi degli utenti di TikTok si stanno cimentando nella sua preparazione, così da richiamare la sfide della serie.

Se volete prepararlo vi serviranno una padella e dello zucchero. Versatelo dentro e scaldalo fino a formare il caramello. Mescolate di tanto in tanto per farlo sciogliere meglio e aggiungete una punta di bicarbonato (dev'essere proprio poco).

Mescolate fino a che il composto non assume un colore uniforme. Versatelo su una teglia da forno ricoperta con della carta e inserite al centro una forma, scelta tra un cuore, una stella o un cerchio.

Lasciate solidificare il caramello (fate anche attenzione a maneggiarlo con cura quando è caldo, poiché potrebbe causare delle ustioni) ed estraete la formina nel minor tempo possibile.

