L’armageddon degli Spy Kids nel nuovo film della saga su Netflix

T ornano su Netflix gli Spy Kids di Robert Rodriguez in nuovo film in live action, Spy Kids: Armageddon. Due nuovi protagonisti e la famiglia al centro della storia.

Netflix propone dal 22 settembre il film per tutta la famiglia Spy Kids: Armageddon, diretto da Robert Rodriguez. Al centro della storia troviamo due bambini, i figli dei più grandi agenti segreti al mondo. Quando aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo, devono diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero.

Un affare di famiglia

Spy Kids: Armageddon, il film proposto da Netflix, è un affare di famiglia. Quinto capitolo di una saga di successo, segue un nuovo gruppo di spie segrete, la famiglia Tango-Torrez. Ma l’affare di famiglia non si limita solo alla finzione scenica: il creatore della saga Robert Rodriguez ha infatti scritto la sceneggiatura del film con il figlio Racer e ha affidato al figlio Rebel il compito di comporre la colonna sonora. Nei suoi figli Rodriguez ha trovato i compagni giusti per realizzare, stando alle sue parole, un lungometraggio con tutti gli elementi che lui stesso a otto o nove anni avrebbe voluto vedere in un film.

“Mio padre mi ha insegnato che il lavoro è un gioco”, ha raccontato Racer (che si fa chiamare Racer Max). “Dovremmo divertirci tutti quanti con ciò che facciamo per lavoro: dovremmo fare solo ciò che ci piace e prenderlo sempre come un gioco”. E una lezione non moto diversa da questa viene imparata anche dalla famiglia Tango-Torrez.

“Io e mio padre abbiamo cominciato a scrivere la storia nella nostra maniera preferita. Abbiamo preso i taccuini (o i nostri smartphone, vista l’evoluzione dei tempi!), siamo andati in piscina e, tra una nuotata e l’altra, abbiamo cominciato a scambiarci le nostre idee”, ha aggiunto Racer (che aveva lavorato in passato con il padre ma come attore in Le avventure di Sharkboy e Lavagirl, un film del 2005).

Il poster originale del film Netflix Spy Kids: Armageddon.

I protagonisti

Tony e Patty, i due piccoli protagonisti del film Netflix Spy Kids: Armageddon, sono interpretati dagli esordienti Connor Esterson ed Everly Carganilla. I loro genitori, Terrence e Nora, hanno invece il volto degli attori Zachari Levi e Gina Rodriguez mentre spetta all’attore Billy Magnussen portare in scena il diabolico Rey “il Re” Kingston, il cattivo della storia.

“In tutti i film della saga, gli Spy Kids hanno dei nomi in onore dei miei fratelli”, ha rivelato Robert Rodriguez. “Questa volta, pensando a quanto la bambina fosse onesta, non potevo che chiamarla Patricia, come mia sorella. Tony, invece, il fratello di Patty, si chiama così perché fa appello al mio secondo nome, Anthony. Quand’ero più piccolo e volevo nascondere le mie marachelle, dicevo a tutti che era stato Tony… e in qualche modo mi salvavo!”.

Tuttavia, nel film Netflix Spy Kids: Armageddon, non ci sono gli attori che per primi hanno interpretato sullo schermo gli Spy Kids, Daryl Sabara e Alexa PenaVega. “Il film si regge in piedi da solo e ristabilisce la centralità della famiglia. Ma ciò non significa che non ci saranno dei riferimenti ai precedenti capitoli della saga, degli easter egg che gli appassionati potranno scovare!”, ha concluso Rodriguez.

