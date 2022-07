Sposa in rosso: Una clip in anteprima esclusiva del film con Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega

N ella nostra intervista, il regista Gianni Costantino ci aveva raccontato come nel film Sposa in rosso ci fosse una scena particolarmente significativa dal lavoro svolto da Sarah Felberbaum. TheWom.it ve la mostra in anteprima esclusiva.

Sposa in rosso è il film diretto da Gianni Costantino che Adler Entertainment porta in sala dal 4 agosto. Prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution, Sposa in rosso vede come protagonisti l’attrice Sarah Felberbaum e l'attore spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso.

Scritto a Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, Sposa in rosso è un film che nasce come una crime story e si trasforma in una commedia frizzante per poi esplodere in una originale e appassionante storia d’amore, quella di Roberta (Sarah Felberbaum) e Leòn (Eduardo Noriega).

La storia si dipana e gioca sugli equivoci tipici della commedia all’italiana e porta i due protagonisti a vivere una stramba relazione disseminata di ostacoli, in cui i due provano a cambiare le loro rispettive esistenze per poi prendersi la rivincita che meritano. E forse anche qualcosa di più…

Sposa in rosso, il poster del film.

La trama di Sposa in rosso

Il film Sposa in rosso nasce da un insolito spunto. Roberta (Sarah Felberbaum) e Leòn (Eduardo Noriega), quarantenni precari in cerca di riscatto, inscenano un matrimonio finto in Puglia per intascare i soldi delle buste che gli invitati regalano agli sposi. I complici sono il trasformista Giorgio (Massimo Ghini), amico mentore di Leòn, e l’anticonformista Giada (Cristina Donadio), zia di Roberta.

Gli ostacoli sono i familiari della sposa. La madre asfissiante Lucrezia (Anna Galiena), il fratello paranoico Sauro (Dino Abbrescia) e il padre fuori di testa Alberto (Maurizio Marchetti). In una girandola di imprevisti non sarà facile per i protagonisti prendersi la rivincita che meritano. E forse qualcosa di più.

Sposa in rosso: Le foto del film 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT

La clip in anteprima

Nella nostra intervista esclusiva a Gianni Costantino, il regista del film Sposa in rosso nel parlare della protagonista Sarah Felberbaum ci aveva accennato a una scena in particolare. “C’è un momento bellissimo in cui Sarah ha restituito alla perfezione l’animo da bambina di Roberta. Quello in cui davanti allo specchio si prova gli abiti. Seppur mi avesse detto di non saper ballare, Sarah si è fidata... E si è lasciata andare restituendo una Roberta un po’ meno indurita dalla vita”.

TheWom.it vi presenta oggi quella scena in una clip in anteprima esclusiva.