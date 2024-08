S plash – Una sirena a Manhattan, il film proposto da Rai 1, è una pietra miliare nel genere della commedia romantica e fantastica. Nonostante i suoi 40 anni, continua a essere amata e apprezzata da nuove generazioni di spettatori, dimostrando che le storie di amore e meraviglia hanno un potere duraturo e universale.

Rai 1 trasmette la sera di mercoledì 7 luglio un film che è divenuto un classico e che proprio nel 2024 festeggia i suoi 40 anni: Splash – Una sirena a Manhattan. Il film di Rai 1 Splash – Una sirena a Manhattan, uscito nelle sale cinematografiche nel 1984, ha saputo conquistare il pubblico con la sua combinazione unica di romanticismo e elementi fantastici.

Diretto da Ron Howard, è una commedia romantica che racconta la straordinaria storia d'amore tra Allen Bauer, interpretato da Tom Hanks, e Madison, una sirena interpretata da Daryl Hannah. Sin dalla sua uscita, Splash – Una sirena a Manhattan ha riscosso un grande successo, sia di critica che di pubblico, incassando oltre 69 milioni di dollari a livello mondiale, un risultato notevole per quel periodo.

Uno degli aspetti più innovativi di Splash – Una sirena a Manhattan è stato l'uso pionieristico degli effetti speciali, che hanno permesso una perfetta fusione tra azione dal vivo e animazione. Le sequenze subacquee, in particolare, sono state realizzate con una tecnica avanzata per l'epoca, creando un mondo subacqueo credibile e affascinante che ha dato vita al personaggio di Madison. L'abilità nel rappresentare visivamente un ambiente così fantastico ha permesso al pubblico di immergersi completamente nella storia, rendendo la sospensione dell'incredulità un'esperienza naturale.

La trama del film

La trama del film di Rai 1 Splash – Una sirena a Manhattan è tanto avvincente quanto toccante. La storia inizia con un flashback di Allen Bauer da bambino durante una gita in barca con la famiglia a Cape Cod nel 1964. Durante questa escursione, Allen cade accidentalmente in mare e, sotto la superficie, incontra una giovane sirena dai capelli biondi. Tuttavia, viene subito salvato e riportato a bordo, senza la possibilità di approfondire il magico incontro.

Vent'anni dopo, Allen, ormai adulto, ritorna a Cape Cod dopo un incidente in barca, ritrovandosi nuovamente nelle acque da cui è attratto. Qui, Madison, la sirena ormai cresciuta, lo salva ancora una volta. Madison, che nel frattempo ha imparato l'inglese con sorprendente rapidità, adotta questo nome dopo averlo visto su un'insegna di New York City e rivela ad Allen che ha solo sei giorni per rimanere sulla terraferma prima di dover tornare nell’oceano.

Il film esplora temi universali come l'amore che supera le barriere, la ricerca dell'identità e l'accettazione delle differenze. Madison, pur essendo una creatura mitica, rappresenta il desiderio umano di essere accettati per ciò che si è, al di là delle apparenze. Tale aspetto è particolarmente evidente nelle scene in cui Madison cerca di adattarsi al mondo umano, sperimentando sia il fascino che le difficoltà di una cultura a lei estranea.

Splash - Una sirena a Manhattan: I poster italiani 1/2 2/2 PREV NEXT

Le ragioni di un successo

Una delle scene più memorabili del film di Rai 1 Splash – Una sirena a Manhattan è quella in cui Madison appare completamente nuda alla Statua della Libertà, un momento che causa non poco scompiglio e umorismo. La sequenza non solo aggiunge una dose di comicità alla storia, ma sottolinea anche l'innocenza e la meraviglia di Madison nel mondo umano.

Tom Hanks, nel suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo dopo aver recitato in 37 episodi della sitcom Henry e Kip, mostra una presenza scenica immediata e affascinante. Il suo ritratto di Allen, un uomo alle prese con il vuoto della sua vita amorosa, è commovente e autentico. Daryl Hannah, con il suo fascino etereo e la sua interpretazione delicata, incarna perfettamente la magia e il mistero delle sirene.

Un altro elemento che ha contribuito al successo di Splash – Una sirena a Manhattan è il forte cast di supporto, che aggiunge profondità e comicità alla storia. John Candy, nel ruolo del fratello maggiore di Allen, Freddie, offre una performance comica e affettuosa, rendendo il personaggio una figura simpatica e solidale. Eugene Levy, nel ruolo del dottor Walter Kornbluth, uno scienziato eccentrico ossessionato dall'idea di provare l'esistenza delle sirene, aggiunge una dimensione di antagonismo comico alla trama. La sua determinazione nel rivelare la vera natura di Madison porta a una serie di situazioni comiche che alleggeriscono il tono del film e aggiungono una dose di suspense.

Il successo del film di Rai 1 Splash – Una sirena a Manhattan non si limita solo alla sua storia avvincente e agli effetti speciali innovativi. Il film ha avuto un impatto culturale significativo, contribuendo a rinvigorire il mito delle sirene nella cultura popolare moderna. Prima di Splash – Una sirena a Manhattan, le sirene erano spesso rappresentate come creature malvagie o ingannevoli nelle storie e nei media. Tuttavia, il ritratto di Madison come una figura gentile, curiosa e amorevole ha cambiato questa percezione, influenzando la rappresentazione delle sirene in opere successive, tra cui film come La Sirenetta della Disney e la serie televisiva H2O: Just Add Water.

La critica ha accolto Splash – Una sirena a Manhattan con grande favore, lodando il film proposto da Rai 1 per la sua originalità, il suo cuore e la sua capacità di mescolare generi diversi in modo armonioso. Il film è stato anche nominato per l'Academy Award per la migliore sceneggiatura originale, un riconoscimento del talento e della creatività del team di sceneggiatori composto da Lowell Ganz, Babaloo Mandel e Bruce Jay Friedman. La combinazione di una sceneggiatura ben scritta, performance eccellenti e una regia abile ha contribuito a rendere Splash – Una sirena a Manhattan un classico intramontabile.

Spash - Una sirena a Manhattan: Le foto del film 1/30 2/30 3/30 4/30 5/30 6/30 7/30 8/30 9/30 10/30 11/30 12/30 13/30 14/30 15/30 16/30 17/30 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30 30/30 PREV NEXT