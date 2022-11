Spirited – Magia di Natale: Un film Apple Tv+ capovolge Canto di Natale di Dickens

N el racconto di Dickens un fantasma spinge un vecchio avaro a ripensare alla sua vita ma nel film Apple Tv+ Spirited – Magia di Natale accade il contrario: a essere spinto a riflettere sulla propria esistenza è il fantasma stesso, tra musica e balli.

Spirited – Magia di Natale è il film di Sean Anders che approda su Apple Tv+ venerdì 18 novembre. Interpretato da Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer, il film Spirited – Magia di Natale rilegge in chiave musicale Canto di Natale, il classico racconto di Charles Dickens, proponendo una versione della storia di Scrooge totalmente ribaltata. A riesaminare il proprio presente, passato e futuro, non sarà Scrooge ma il fantasma che gli fa visita!

Capovolgere le carte in tavola

La magia del Natale quest’anno sembra essere arrivata in largo anticipo. Le piattaforme e i canali tv fanno a gara a trasmettere film e serie a sfondo natalizio ma Spirited – Magia di Natale, il film pensato da Apple Tv+, promette di sorprendere per come riscrive la storia di Scrooge e del fantasma che gli fa visita alla Vigilia di Natale.

Ryan Reynolds e Will Farrell sono i due mattatori della commedia musicale, pronti a mettersi in gioco, cantare e ballare come mai prima. “Cantare, ballare e suonare in scena con Will Ferrell, uno dei miei attori comici preferiti, è un sogno che si realizza”, ha scherzato Ryan Reynolds, che nel film Apple Tv+ Spirited – Magia di Natale interpreta Clint Briggs, un personaggio ispirato alla figura del mitico Ebenezer Scrooge.

Will Ferrell interpreta invece il Fantasma del Natale Presente, che a ogni vigilia sceglie un’anima perduta da redimere, una persona che secondo lui ha un disperato bisogno di essere resa una persona migliore. Da secoli, il suo compito è sempre filato liscio ma questa volta ha la “sfortuna” di incappare in Clint, uno Scrooge del tutto anomalo rispetto a quelli a cui è abituato.

Clint ribalta, infatti, le carte in tavola e il suo ospite fantasma è costretto a riesaminare il proprio passato, presente e futuro, attraverso una serie di rutilanti canti e balli. E sono state proprie le sequenze musicali ad aver attratto i due attori. “L’idea di fare un musical fino a qualche anno fa era qualcosa che mi terrorizzava: non ci pensavo nemmeno e mai avrei detto di sì”, ha sottolineato Reynolds, star del film cult Deadpool. “Sia io sia Will abbiamo speso tempo nell’imparare a come fare. Abbiamo seguito corsi di ballo e canto per diversi mesi prima di cominciare le riprese. Ed io amo imparare qualcosa di nuovo!”.

Per quanto possa essere divertente il film Apple Tv+ Spirited – Magia di Natale non dimentica di toccare le corde del cuore, in maniera anche inaspettata. “Ci siamo divertiti sul set, è innegabile”, ha aggiunto Ferrell, nella cui carriera ha recitato in uno dei film di Natale più apprezzati di sempre, Elf. “Ci sono grandi numeri, belle canzoni ma anche dei momenti che mentre li giravo mi hanno fatto letteralmente commuovere. Tra me e me pensavo che fosse impossibile piangere per questo film. E, invece, mi sbagliavo”.

