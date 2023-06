R ai 2 trasmette la serie tv australiana Spirale di bugie, in cui il tradimento di un marito con una babysitter fa da molla a un susseguirsi di eventi che portano a un omicidio. Ma chi è la vittima?

Amore, bugie, crisi di coppia, tradimenti e segreti sono al centro della serie tv Spirale di bugie, trasmessa da Rai 2 in due serate, l’8 e 9 giugno. Protagonisti della storia sono Anna (Charlie Brooks), una donna inglese, e il marito Jake (Brett Tucker), che si trasferiscono in Australia, la patria di lui, con i loro due bambini piccoli.

Perseguitata da misteriosi eventi che sono accaduti a Londra, Anna decide di riprendere in mano la sua carriera e accoglie in casa una giovane tata. Becky (Phoebe Roberts) sembra perfetta ma Anna non sa sta nascondendo un sinistro segreto.

Alla disperata ricerca di qualcuno di cui fidarsi e notando lo strano comportamento del marito, Anna vedrà i suoi limiti spinti al limite e metterà in atto un’elaborata trappola dalle conseguenze irreversibili.

Un pericoloso adulterio

Spirale di bugie, la serie tv proposta da Rai 2, segue le tumultuose vite di Jack e Anna Fallmont, che si sono trasferiti dal Regno Unito all’Australia per ricominciare da capo le loro esistenze. Per tutta la serie, Anna sospetta che Jake abbia una relazione con un’altra donna. Comincia allora a inseguirlo perdendo pian piano la sua stabilità emotiva nel tentativo di scoprire la verità.

Verso la metà del primo episodio trasmesso da Rai 2 la sera dell’8 giugno, la serie tv Spirale di bugie ci fa conoscere come Jake abbia una tresca con Becky, la tata appena assunta per prendersi cura dei figli della coppia, i piccoli Grace e Oliver. Tale relazione, però, non è nata da poco: Becky è la sua amante da tempo e dietro al suo aspetto innocente da brava ragazza si cela qualcos’altro.

Capendo di non essere pazza, Anna vede crescere i suoi sospetti: e se Jake e Becky stessero complottando per sbarazzarsi di lei e prenderle i bambini? Cosa fare per evitare che avvenga? Anna trova tutte le risposte che cerca mettendo in atto un piano alquanto contorto: comincia a confidarsi con Becky stessa, decidendo di giocare sporco. In una delle sue “confessioni”, dice infatti all’altra donna che Jack è un marito violento. Accusa fortemente contestata da Jake che definisce Anna bugiarda.

Il ritrovamento di un cadavere rimette però tutto in discussione. Chi c’è nel sacco? Ha preso piede ciò che Anna temeva o è lei stessa che ha messo in atto la sua vendetta? Cosa è successo realmente? A chi dobbiamo credere?

Il poster originale della serie tv di Rai 2 Spirale di bugie.

Di chi è il cadavere?

Mentre la polizia prosegue le indagini, vediamo in scena diversi personaggi ancora vivi, tra cui la stessa Becky. Le ipotesi di chi sia il corpo che diventa il mistero centrale della serie tv di Rai 2 Spirale di bugie sono allora tre.

Anna

Con le ricerche della polizia in corso, vediamo Cynthia, la madre di Jake, preoccupata per la piccola Grace che continua a chiedere della madre. Ciò potrebbe dire due cose diverse: o che la vittima sia propria Anna o che Anna sia stata arrestata per avere ucciso qualcuno. Nel caso in cui il cadavere fosse il suo, non si avrebbero dubbi sul colpevole: il marito Jake, desideroso di vivere a pieno la sua relazione con Becky.

Jake

La relazione di Jake con Becky e le accuse di essere un marito violento spiegherebbero la sua eventuale uccisione. L’uomo ha fatto di tutto per far sembrare Anna folle e lei potrebbe essersene sbarazzata. Tuttavia, la relativa tranquillità di Cynthia fa pensare che il cadavere non sia suo. Anche se, bisogna sempre ricordare, che ognuno reagisce in maniera diversa di fronte a un lutto e la sola reazione di Cynthia non è un ottimo appiglio.

Il piccolo Oliver

Durante uno dei loro incontri proibiti, Jake e Becky lasciano il piccolo Oliver incustodito. Il bambino finisce così in ospedale a causa di un giocattolo che quasi lo uccide. Jake prende le difese ovviamente di Becky e copre quanto accaduto, facendo in modo che la colpa ricada sulla moglie Anna. Poco dopo, Anna rivela a Becky che già una volta ha rischiato di uccidere entrambi i figlioletti in un incidente d’auto. Potrebbe essere accaduto qualche altro fatale incidente al piccolo Oliver?

Le domande a cui trovare risposte sono diverse. Ma forse c’è qualcuno che potrebbe avere quelle giuste, come il giardiniere Liam…

