S barca su Netflix il film Spiderhead, un thriller fantascientifico ambientato in una prigione in cui il direttore sottopone i detenuti a test che pretendono di controllarne la mente.

In attesa di tornare al cinema dal 7 luglio con Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth è il protagonista dal 17 giugno del film targato Netflix Spiderhead. Al suo fianco recita Miles Teller, recentemente visto nel blockbuster Top Gun: Maverick, con cui Spiderhead condivide anche il regista, Joseph Kosinski.

Thriller a sfondo fantascientifico, Spiderhead racconta la storia di due detenuti che instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all'avanguardia. Diretto da una mente visionaria, il penitenziario è il luogo in cui si conducono esperimenti sui soggetti utilizzando farmaci in grado di alterare la mente.

Cosa racconta il film

Spiderhead, film original targato Netflix, comincia in un penitenziario all'avanguardia diretto dal geniale visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth). Qui non ci sono sbarre, celle o divise arancioni, ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta. Nel carcere chiamato Aracnotesta, i detenuti volontari sono liberi di esprimere la propria personalità. Ma a volte sono addirittura una versione migliore di se stessi.

Vuoi che il tuo umore migliori? Esiste un farmaco per quello. Non ti vengono le parole? C'è un farmaco anche per quello. Tuttavia, quando i due soggetti Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) instaurano un legame, il loro percorso di riscossa prende una piega complessa quando gli esperimenti di Abnesti iniziano a varcare il limite del libero arbitrio.

Tratto da un racconto breve (Escape from Spiderhead) del New Yorker di George Saunders, Spiderhead è un thriller psicologico carico di umorismo dark e unico nel suo genere diretto da Joseph Kosinski e sceneggiato da Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland).

Chris Hemsworth in Spiderhead.

Diverso dal Dio del Tuono

Chris Hemsworth è diventato una delle più grandi star di Hollywood dopo essere entrato nella schiera degli Avengers grazie al personaggio di Thor, il dio del tuono nordico armato di martello. Tuttavia, l’attore australiano ha sempre cercato di dimostrare di essere all’altezza di qualsiasi ruolo anche al di fuori dell’Universo Cinematografico Marvel.

Proprio per questo ha accettato il ruolo di Abnesti nel film Netflix Spiderhead. “Lavoro da quindici anni ormai ed è arrivato il momento per me di affrontare nuove sfide”, ha commentato Hemsworth. “Mi piace cimentarmi in progetti che sulla carta mi spaventano a morte: sono quelli che mi costringono a sondare le mie qualità e mi spingono ad evolvermi come attore”.

In Spiderhead, il suo Abnesti è colui che gestisce la prigione di Aracnotesta, una struttura isolata ma all’avanguardia in cui i detenuti sono liberi di muoversi da uno spazio all’altro e indossare i propri vestiti. Nel centro, i detenuti possono anche far volontariato sottoponendosi a test di farmaci psichedelici in grado di alterare la percezione delle cose. In cambio, ricevono sconti di pena. Tra gli effetti negativi di tali test ci sono però perdita di controllo, allucinazioni e convulsioni, fattori che spingono i detenuti verso il baratro della violenza.

“Abnesti è la mente visionaria dietro l’intero programma di sperimentazione”, ha commentato il regista Joseph Kosinski. “Ha nobili intensioni ma non tutto è così limpido come sembra. Non vedo l’ora che gli spettatori vedano il personaggio che Chris Hemsworth ha contribuito a creare e quanto malvagiamente complesso e divertente sia”.

Il regista Joseph Kosinski e l'attrice Jurnee Smollett sul set di Spiderhead.

Il fallimento dell’esperimento

Joseph Kosinski ha cominciato a lavorare al film Netflix Spiderhead subito dopo aver concluso le riprese di Top Gun: Maverick. “La sceneggiatura di Spiderhead non somigliava a nessuna delle cose che avevo letto prima. È diventata ora un film di genere ambientato in un mondo molto ristretto con interpretazioni maniacali da parte degli attori”. E tra i tanti attori che compongono il cast di Spiderhead c’è anche Miles Teller, che con Kosinski ha lavorato proprio nel blockbuster con Tom Cruise.

Teller interpreta Jeff, uno dei detenuti che si sottopone alla sperimentazione. “Jeff lavora a stretto contatto con Abnesti e in qualche modo i due formano un legame di amicizia”, ha rivelato Teller. “Serietà e sincerità hanno spinto in parte Abnesti a voler aiutare tutti. In qualche modo, Abnesti ha anche un debole per Jeff, eppure non tutto andrà come dovrebbe”.

Nonostante l’amicizia tra i due uomini, l’esperimento viene messo a rischio quando Jeff si avvicina alla compagna di cella Lizzy (Jurnee Smollett). Sebbene Abnesti sia convinto che il suo lavoro salverà vite, i test sui pazienti intaccano lentamente i confini del libero arbitrio, circostanza che spinge Jeff e Lizzy a ribellarsi contro il loro “capo” e i suoi tentativi di controllo.

“Lizzy ha un passato misterioso”, ha sottolineato Kosinski. “È attratta da Jeff e hanno anche un bel legame. Ma, mentre Jeff mette il suo cuore in piazza, Lizzy nasconde il suo dolore e si finge chi non è”.

Spiderhead: Le foto 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT