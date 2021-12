SPIDER-MAN: NO WAY HOME – L’UOMO RAGNO TORNA AL CINEMA

C on l’arrivo nei cinema di Spider-man: No Way Home si apre una nuova parentesi nella storia del giovane Peter Parker. Tenuto nel riserbo più assoluto, il film è pronto a stupire e a emozionare gli amanti dei fumetti e delle storie d’amore (impossibili).

Esce il 15 dicembre Spider-man: No Way Home, terzo titolo della trilogia dedicata al giovane Peter Parker. Oltre a risollevare le sorti del botteghino mondiale, duramente colpito dall’emergenza CoVid, il film segna la fine dell’adolescenza di Parker per marcare il suo ingresso nell’età adulta. Ma quali sono le ragioni che fanno crescere in fretta Peter? Che ruolo gioca il dottor Strange? Come cambia la sua relazione con Mary Jane?

Ecco qui soddisfatte tutte le curiosità.

Tom Holland in una scena di Spider-man: No Way Home.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – LA TRAMA

Per la prima volta nella storia cinematografica, in Spider-man: No Way Home l’identità di Spider-man, il super eroe di quartiere più amichevole che ci sia, viene rivelata al mondo intero.

“Tutto il mondo sa ora chi è l’Uomo Ragno”, ha affermato la produttrice Amy Pascal. “Ad aver appreso per prima l’identità segreta di Peter sono stati Ned e la zia May. L’ha scoperta poi MJ e, naturalmente, ne sono a conoscenza gli Avengers. Era solo una questione di tempo prima che la scoprisse il mondo intero, che incredulo si chiede chi è veramente quel ragazzo. In fondo, Peter ha sempre sperato che la gente lo amasse per essere Spider-man. Non è pronto a ciò che accade e non sa come affrontarlo”.

La vita del diciassettenne Peter Parker, all’ultimo anno delle superiori, e quelle dei suoi cari sono così sotto la lente pubblica. Peter, MJ e Ned (che i mass media presentano come complici dell’Uomo Ragno) perdono la possibilità di entrare al college. Incapace di restare a guardare i suoi sogni e quelli degli amici andare in frantumi, Peter chiede al dottor Strange di intervenire. Strange, che ha sulle spalle il peso di aver preso la decisione che è costata la vita a Tony Stark, il mentore di Peter, è commosso dalla sua supplica e accetta di aiutarlo.

“La (pessima) fama che Peter si guadagna comincia a essere un problema. Cerca allora una soluzione “creativa” che riporti ordine nella sua esistenza. Non è tanto colpito dalle conseguenze che intaccano la sua vita ma da quelle che colpiscono ingiustamente i suoi amici”, ha aggiunto il produttore Kevin Feige. “Cosa potrebbe fare? Sa a Becker Street vive il dottor Strange: potrebbe chiedere a lui di sistemare magicamente le cose, di far tornare indietro il tempo e far prevalere la normalità a cui era abituato. Ma, come si può immaginare, non sarà facile”.

L’incantesimo dell’Oblio di Strange, infatti, porterebbe MJ, Ned, May e Happy, a dimenticare che Peter è Spider-man. Peter cambia allora i parametri dell’incantesimo proprio mentre Strange lo sta lanciando. Così facendo, apre un varco multiverso che porta sulla Terra tutti i suoi peggiori nemici. Nell’affrontare i cattivi più formidabili e nel proteggere il futuro di chi ama, Peter dovrà affrontare alcuni dolorosi sacrifici, quelli che i veri eroi fanno tutti i giorni per aiutare gli altri.

Tom Holland e Benedict Cumberbacht in Spider-man: No Way Home.

SPIDER-MAN: IL RAGAZZO RAGNO DIVENTA UOMO

Spider-man: No Way Home è il terzo film in cui il giovane attore Tom Holland indossa i panni di un giovanissimo Uomo ragno, l’eroe dei fumetti Marvel creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Dikto nel 1962. La trilogia sul giovane Peter Parker è cominciata nel 2017 con Spider-man: Homecoming, che raccontava la formazione di Spider-man e la sua storia liceale.

Era chiaro che, prima o poi, anche per Parker arrivasse il momento di dire addio all’adolescenza per entrare nell’età matura. Una fase di vita che per ogni teenager americano è segnata dal passaggio dal liceo al college. “In Captain America: Civil War, Tony Stark alias Iron Man chiede a Peter se fosse il ragazzo ragno”, ha dichiarato Holland. “E, nei due precedenti film che ho interpretato, Peter era davvero un ragazzo. Spider-man: No Way Home racconta di come invece diventi l’Uomo Ragno. Segue il suo percorso di crescita: lo vediamo prendere in mano le redini della situazione e prendere decisioni concrete come ogni Avenger che si rispetti”.

Tom Holland in Spider-man: No Way Home.

LA TRILOGIA CON TOM HOLLAND

In Spider-man: Homecoming, il primo film sull’Uomo Ragno con Holland protagonista, Peter Parker trova un mentore in Tony Spark, l’Iron Man interpretato da Robert Downey jr. Peter vorrebbe disperatamente unirsi agli Avengers ma Tony gli consiglia di concentrarsi sull’essere l’eroe di quartiere che tutti amano.

In Spider-man: Far From Home, il secondo film della trilogia, Peter Parker ha perso il suo mentore. Nell’affrontare la perdita, impara che quando il dovere chiama deve entrare in azione. Sul finale, dimostra di essere pronto per diventare l’eroe che tutti desiderano quando improvvisamente la sua identità viene svelata al mondo intero. È inoltre incastrato per l’omicidio di Quentin Beck (aka Mysterio). Quello che doveva essere il suo momento di gloria è totalmente capovolto e pone le basi per ciò che Spider-man: No Way Home mette in scena.

DA GRANDI POTERI DERIVANO GRANDI RESPONSABILITÀ

“Da grandi poteri, derivano grandi responsabilità” è da sempre il motto di Spider-man. È presente nei fumetti, così come nella trilogia di film diretti da Sam Raimi (con Tobey Maguire protagonista) e nella dilogia diretta da Marc Webb (con Andrew Garfield). La frase ha però segnato sempre un rito di passaggio, un invito all’azione e la fine dell’infanzia. In Spider-man: Homecoming e in Spider-man: Far From Home, i due precedenti lungometraggi con Holland, Peter compie sacrifici rispondendo all’imperativo di far la cosa giusta. La sua identità era però segreta.

In Spider-man: No Way Home, le scelte di Parker sono invece ancora più difficili e complicate. Fare la cosa giusta non è così facile. Diventa difficile persino capire quale sia la cosa giusta da fare. Inaspettatamente, Peter è combattuto tra ciò che vuole nel presente e ciò a cui è chiamato dal destino. Quelle che sembrano situazioni chiare si rivelano complesse e anche i rapporti interpersonali ne pagano le conseguenze.

Tom Holland e Alfred Molina in un frame di Spider-man: No Way Home.

IL DOTTOR STRANGE

“Il più grande potere di Peter è l’umiltà”, ha sottolineato Tom Holland. “Quando questa è messa in discussione portando alla rovina dell’esistenza delle persone amate per causa sua, Peter non può stare con le mani in mano. Deve fare qualcosa. E nella sua ingenuità chiede al dottor Strange di intervenire. Puoi far dimenticare a tutti chi sono? è la domanda che gli pone, così come farebbe un bambino”.

Il dottor Strange, impersonato in Spider-Man: No Way Home, da Benedict Cumberbatch è una figura chiave per Peter. Il piano elaborato da Strange in Endgame ha portato alla perdita di Iron Man davanti agli occhi di Parker. Questa è la ragione per cui Strange si sente in qualche modo in dovere di aiutare il ragazzo. “L’occasione permette ai due di avvicinarsi come non mai”, ha sottolineato l’attore inglese reduce dal successo di Il potere del cane. “Questo capitolo della storia permette loro di conoscersi e di comprendersi a vicenda. Nonostante abbiano collaborato in passato, non sanno molto l’uno dell’altro. Fino a quando non bussa alla sua porta, Strange vede Peter solo come un ragazzo con poteri straordinari coinvolto in qualcosa molto più grande di lui”.

Tom Holland e Benedict Cumberbacht in Spider-man: No Way Home.

MARY JANE

Il mito dell’Uomo Ragno non sarebbe così affascinante se accanto a lui non ci fosse l’amata Mary Jane. MJ, come tutti la chiamano al liceo, ha il volto nella trilogia con Holland di Zendaya, attrice lanciatissima nel panorama hollywoodiano e apprezzata in Malcolm & Marie.

In Spider-man: No Way from Home, MJ va incontro a cambiamenti che possiamo definire interiori. “Peter ha contribuito a farla divenire più ottimista”, ha evidenziato Zendaya. “MJ è abituata a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto ma Peter la spinge a scoprire il suo lato più positivo e speranzoso. È dolce vedere come entrambi tirano fuori il meglio dall’altro. Si amano per quello che sono. Sono convinta che MJ lo amasse già da prima di sapere che era Spider-man e che lui la ami per come lei vede le cose. Si capiscono a livello umano, il che consente loro di essere più vulnerabili”.

Zendaya e Tom Holland in Spider-man: No Way Home.