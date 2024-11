U na nuova fiaba firmata Netflix: il viaggio straordinario di Ellian, giovane principessa chiamata a rompere l'incantesimo che ha trasformato i suoi genitori in mostri. Un film che unisce magia, avventura e il complesso rapporto tra genitori e figli.

Netflix propone dal 22 novembre il film d’animazione Spellbound – L’incantesimo. Diretto da Vicky Jenson, nota per essere la co-regista del capolavoro Shrek, il film Netflix Spellbound – L’incantesimo segue le avventure di Ellian, la tenace e giovanissima figlia dei governanti di Lumbria chiamata ad affrontare una pericolosa ricerca per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo ha trasformato i genitori in mostri.

Ogni ragazzo a volte ha difficoltà a relazionarsi con i propri genitori ma per Ellian, la protagonista, la situazione è del tutto straordinaria. Lo scontro con il padre e la madre, re e regina di Lumbria, non è dettato dalle classiche incomprensioni familiari ma da un incantesimo che ha trasformato i due genitori in mostri enormi e furiosi.

Tra magia e caos, il film Netflix Spellbound – L’incantesimo racconta una storia umana, una storia nuova che usa elementi fantastici per trattare temi estremamente familiari, secondo la regista Vicky Jenson: “Siamo partiti da elementi come il regno, una principessa, un re, una regina e un incantesimo, familiari a tutti, per raccontare una storia universale”, ha dichiarato. “Per me, la storia è ancora più universale del tema specifico della dinamica familiare. Parla ai ragazzi e ai loro genitori, di quel senso di alienazione che ci coglie mentre cresciamo, e dei passi che dobbiamo compiere per riavvicinarci agli adulti e attraversare insieme le difficoltà, arrivando a comprenderci meglio gli uni con gli altri”.

Naturalmente, per creare una fiaba, ci vuole un cast regale. Ed è il caso di quello messo in piedi per i doppiatori del film Netflix Spellbound – L’incantesimo nella sua versione originale. “Accettare dare voce ad Ellian è stato fantastico per la mia bambina interiore”, ha racconta Rachel Zegler (da noi intervistata per Hunger Games). “Da piccola ero ossessionata dai film d’animazione, inclusa La Bella e la Bestia, con la meravigliosa colonna sonora di Alan Menken, che ha composto anche le musiche per questo film… Sono state quelle storie a farmi innamorare del musical, ciò che ha cambiato completamente la mia vita”.

Per Zegler, apparire in un film d’animazione è stato un sogno che si è avverato. “È molto diverso recitare un intero film da una cabina di doppiaggio: devi catturare ogni emozione del personaggio per restituirla attraverso il microfono, e alla fine nessuno vedrà il tuo volto”, ha detto. “Affidi la tua performance a tanti talentuosi animatori, saranno loro a renderla indimenticabile”.

All’inizio, i genitori di Ellian parlano poco nelle loro forme mostruose, ma quando lo fanno, sono doppiati da attori premio Oscar come Nicole Kidman e Javier Bardem. “Nicole è la più grande attrice in circolazione, è molto richiesta”, ha detto Jenson. “Ma quando ha visto il progetto, anche solo sul computer, ha detto, ‘Lo adoro. Voglio farne parte’”.

Bardem, invece, arrivava direttamente dal set di Dune: Parte Due. “Bardem ha inventato di suo suoni non proprio da re”, ha ricordato la regista “Alcuni versi da animale e rumori da papà mostro li ha creati proprio lui: ha giocato con gli ululati da lupo, che ha poi incorporato nella sua risata”.

Insieme, Zegler, Bardem e Kidman compongono il trio centrale del film Netflix Spellbound – L’incantesimo, una famiglia da fiaba con problemi molto moderni. Come ha ricordato Zegler, “la storia affronta argomenti delicati con immagini splendide, musica e un approccio allegorico a problemi della vita reale che a volte i ragazzi devono affrontare”.

