Su Prime Video, Emma Roberts ci insegna quanto importante sia avere persone che credono in noi

E mma Roberts è la protagonista del film Prime Video Space Cadet, una commedia romantica su una donna che sogna di diventare astronauta. Una riflessione divertente sigli stereotipi in ambito STEM.

Prime Video propone in esclusiva dal 4 luglio il film Space Cadet. Scritto e diretto da Liz W. Garcia, il film Prime Video Space Cadet è una commedia romantica che racconta la storia di Tiffany “Rex” Simpson, una giovane donna con un sogno apparentemente impossibile: diventare un'astronauta. Interpretata da Emma Roberts, la protagonista attraversa un percorso di crescita personale che la porta a superare le proprie limitazioni e a perseguire le sue aspirazioni.

Space Cadet celebra l'importanza di non arrendersi mai ai propri sogni. Rex è l'incarnazione di questa filosofia, e la sua storia ispira chiunque abbia mai desiderato qualcosa di più dalla vita. Il film sottolinea, inoltre, il ruolo delle donne nella scienza e nell'ingegneria, mostrando personaggi femminili forti e competenti che sfidano gli stereotipi di genere. Liz W. Garcia afferma: "Volevo offrire qualcosa per le persone che non hanno realizzato fino in fondo che il loro sogno potrebbe essere nel campo STEM".

Un altro aspetto da non sottovalutare è il valore che la storia attribuisce al lavoro di squadra e al supporto reciproco. La dinamica tra Rex e Nadine, così come tra Rex e i suoi compagni di addestramento, mette in luce quanto sia importante avere persone che credono in te.

La trama del film

Fin da bambina, Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di viaggiare nello spazio. Tuttavia, dopo la morte della madre, la protagonista del film Prime Video Space Cadet si ritrova a condurre una vita più ordinaria a Cocoa Beach, Florida, lavorando come barista e occasionalmente come lottatrice di alligatori. All'età di 28 anni, decide di non lasciar svanire i suoi sogni e, con l'aiuto della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu), riesce a entrare nel prestigioso programma di addestramento astronautico della NASA a Houston.

Nonostante la mancanza di un'adeguata formazione scientifica, Rex si distingue grazie al suo ingegno, alle sue abilità meccaniche e alla sua determinazione, attirando l'attenzione del vice direttore del programma, Logan (Tom Hopper). Ma quando una catastrofe colpisce la Stazione Spaziale Internazionale, Rex dovrà dimostrare il suo valore e riuscire a raggiungere le stelle prima che il suo segreto venga scoperto.

Il poster del film Prime Video Space Cadet.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano il film Prime Video Space Cadet.

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts)

Rex è una giovane donna determinata e ingegnosa, che riesce a trasformare il suo sogno in realtà nonostante gli ostacoli. Emma Roberts descrive il suo personaggio come "divertente, intelligente, aperta e onesta". La sua passione per lo spazio è palpabile e la sua storia è quella di una persona che non si arrende mai. “Sono ossessionata dallo spazio — dalle stelle agli alieni, tutto. Mi sono innamorata immediatamente di Rex”, ha aggiunto l’attrice.

Nadine (Poppy Liu)

Nadine è la migliore amica di Rex, sempre pronta a supportarla in ogni modo possibile, anche se questo significa manipolare la sua domanda per la NASA. Poppy Liu porta al personaggio una comicità fisica e una lealtà incondizionata che rendono Nadine un'alleata indispensabile per Rex.

Logan (Tom Hopper)

Logan è il vice direttore delle operazioni della NASA, un personaggio goffo ma affascinante che sviluppa un interesse romantico per Rex. Hopper interpreta il ruolo con un equilibrio tra nerd e protagonista romantico, rendendolo "così adorabile" secondo la regista Garcia.

Dr. Pam Proctor (Gabrielle Union)

Proctor è la direttrice delle operazioni della NASA, una figura di grande competenza e autorità. Union sottolinea come il suo personaggio rappresenti la forza e l'intelligenza delle donne nel campo scientifico, offrendo un modello di riferimento positivo.

