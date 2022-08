S paccaossa di Vincenzo Pirrotta è uno dei film più attesi di Venezia 2022: è ambientato a Palermo e prende spunto da una tragica e cinica vicenda di cronaca. TheWom.it vi offre una clip in anteprima esclusiva.

Spaccaossa è il primo film diretto da Vincenzo Pirrotta. Sarà presentato come evento speciale delle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, sezione parallela del Festival di Venezia, il 6 settembre. Prodotto da Tramp Limited con Rai Cinema, ha una sceneggiatura firmata dallo stesso Pirrotta con Ignazio Rosato e Ficarra & Picone. Con le musiche di Alessio Bondì, Fabio Rizzo e Aki Spadaro, arriverà presto in sala grazie a Istituto Luce.

Con la direzione della fotografia di Daniele Ciprì, Spaccaossa è un film che conta sull’interpretazione dello stesso Vincenzo Pirrotta, circondato da un cast di primo piano: Selene Caramazza, Ninni Bruchetta, Giovanni Calcagno, Filippo Luna, Aurora Quattrocchi, Maziar Firouzi, Rossella Leone e Maurizio Bologna. A loro, si aggiungono Simona Malato e Luigi Lo Cascio per una storia che, basata su eventi reali, non lascerà indifferenti.

Vincenzo Pirrotta e Selene Caramazza sul set del film Spaccaossa a Palermo.

La trama del film Spaccaossa

Il film Spaccaossa prende spunto da una vicenda realmente accaduta. Siamo nella Sicilia di oggi, in un contesto di miseria, cinismo, violenza e sopraffazione. In un vecchio magazzino alla periferia di Palermo, un gruppo di persone frantuma con un trolley pieno di pesi da palestra il braccio di un uomo. Questa è la pratica che utilizza un'improvvisata organizzazione criminale. Dopo aver mutilato gli arti a vittime consenzienti, simula finti incidenti per riscuotere lauti indennizzi assicurativi di cui solo una minima parte va alle vittime.

Vincenzo (Vincenzo Pirrotta) le recluta tra i miserabili che abitano le vie della città. Le stesse vie in cui Luisa (Selene Caramazza), un'esile e bella ragazza di venticinque anni è solita rifornirsi di crack. Luisa è tormentata e un insanabile conflitto la fa fuggire dalla comunità in cui è ospitata e si rifugia da Vincenzo che conosce da anni. Luisa con lui si sente protetta e se ne innamora sempre più. Ma i problemi economici di Vincenzo si acuiscono quando per una serie di errori si trova ai margini della banda. Spinto dall'anziana madre Giovanna (Aurora Quattrocchi), trova in Luisa la sua unica possibilità: la convince a farsi spaccare le ossa.

Da quel momento Luisa inizia la sua personale via crucis: si sente tradita da Vincenzo e alterna rabbia a sconforto. Ma non sarà la sola a soffrire per questa storia miserabile che coinvolgerà anche un’altra persona a lei cara e che la getterà nella più grande disperazione.

“La cupa vicenda degli Spaccaossa mi accompagna da quella mattina in cui una notizia di cronaca del giornale radio dell'alba ha conquistato i miei pensieri arrivando ad assumere le fattezze di un cancro da espellere”, ha commentato Vincenzo Pirrotta. “Per farlo sentivo forte la necessità di raccontarlo. Intanto perché avveniva nel ventre molle di Palermo, la mia città, con tutto il suo feroce incanto. E poi perché man mano che mi addentravo nella storia di cronaca, dapprima per curiosa voglia di sapere e poi con il bisogno di sfogliarne i sostrati, avvertivo sempre più in me la sensazione di compiere una discesa agli inferi”.

Spaccaossa: Le foto del film 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT

La clip in anteprima esclusiva

TheWom.it vi offre una clip in anteprima esclusiva del film Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta. Siamo a pochi minuti dal finale del film. In un clima di fredda angoscia, la banda degli spaccaossa si ritrova a fronteggiare qualcosa di imprevisto: la morte di Mimmo (Filippo Luna), un venditore di sale che aveva accettato di farsi fratturare una gamba. Mimmo, per tutta una serie di circostanze che presto vi racconteremo, finisce nel casolare in cui Maria (Simona Malato) ha il compito di sorvegliare gli "incidentati", così come deciso da Michele (Giovanni Calcagno), l’uomo che gestisce uno studio di disbrigo pratiche assicurative.

Maria è uno dei tre (straordinari) personaggi femminili che, insieme a Luisa e Giovanna, animano il film Spaccaossa. Di tutto ciò però parleremo presto con il regista Vincenzo Pirrotta e l’attrice Selene Caramazza, al centro di una nostra intervista esclusiva.